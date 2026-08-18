La conferencia magistral de D23 de Disney Parks estuvo repleta de público: aquí te contamos todas las novedades que llegarán a Disney World y Disneyland...

Teniendo en cuenta que en 2024 el panel «Disney Experiences» en D23 anunció que Disney presentaría nuevas áreas en parques de todo el mundo, expansiones en alta mar, actualizaciones de atracciones y atracciones completamente nuevas, las expectativas eran muy altas para la conferencia magistral «Horizons: A Carousel of Progress» de D23 2026.

Más aún, muchos de estos proyectos ya están en marcha. En el Magic Kingdom de Walt Disney World, la construcción de Piston Peak —una nueva zona centrada en la película Cars— y Villains Land está muy avanzada. Cerca de ahí, en Hollywood Studios, se encuentra Monstropolis, mientras que en Animal Kingdom se está construyendo Tropical Americas. Al otro lado de la costa, en Disneyland, se está trabajando en la expansión de Avengers Campus.

Con muchos de estos proyectos ya en marcha, la pregunta de cara al evento de este año no era necesariamente si Disney haría más anuncios, sino qué novedades tendríamos sobre los proyectos ya anunciados y si habría algunas sorpresas.

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Fue un espectáculo de más de dos horas y gran variedad de contenidos, presentado por Neil Patrick Harris y en el que participaron muchos de los altos mandos de Walt Disney Imagineering, junto con Thomas Mazloum, director de Disney Experiences. Estas son algunas de mis partes favoritas de la noche.

Piston Peak traerá dos nuevas atracciones de Cars a Magic Kingdom

Soy un gran fan de Cars, así que probablemente no sea ninguna sorpresa que Piston Peak haya sido lo que más me gustó.

La principal atracción de carreras todoterreno se llamará Cars: Ridge Run Rally y, al igual que Radiator Springs Racers en Disney California Adventure, los visitantes competirán contra otros vehículos de la atracción, cada uno con su propia personalidad. Disney también está presentando un sistema de atracciones completamente nuevo, diseñado para que los visitantes sientan con mayor intensidad los baches, las bajadas y otros elementos del camino mientras compiten por Piston Peak.

Tampoco será la carretera abierta de la Ruta 66. Dado que Piston Peak es un parque nacional, los visitantes encontrarán una gran variedad de paisajes a lo largo de la carrera. En un momento dado, correrás hacia la cima de la montaña para disfrutar de un paisaje nevado antes de volver a bajar por baches y momentos de alta velocidad en el desierto. Finalmente, te encontrarás con géiseres antes de llegar a dos rostros conocidos al final de la pista: Rayo McQueen y Mater.

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Dado que estará al aire libre en Orlando, Disney afirma que la atracción estará diseñada para funcionar tanto bajo el sol como bajo la lluvia. Por supuesto, es probable que los rayos la hagan cerrar.

También habrá una segunda atracción, «Miss Fritter’s Daredevil Spin-Along», que toma su nombre del personaje de Cars 3. Los visitantes se subirán a un vehículo y girarán mientras recorren la atracción, lo que la hace apta para un amplio rango de edades.

Aún no hay una fecha prevista para la apertura de Piston Peak. Si tuviéramos que adivinar, 2028 parece una meta razonable, pero la construcción ya está muy avanzada.

Monstropolis abrirá sus puertas en 2027 con un espectáculo, comida y tiendas

(Image credit: Disney Experiences)

Ya he estado detrás de las paredes de la zona de Monsters, Inc. que se está construyendo en Disney’s Hollywood Studios, e incluso hace unos meses noté que la construcción en la antigua zona de los Muppets parecía avanzar rápidamente.

D23 confirmó que una parte de Monstropolis abrirá sus puertas en 2027. Incluirá el espectáculo del Glob Theater, «Welcome to Monstropolis», el restaurante Harryhausen’s y una pizzería llamada Archie’s Scare Pig Pizza.

Esos serán los componentes principales cuando la zona abra por primera vez, y la tan esperada Door Coaster llegará más adelante. Parece que Disney quiere abrir el resto de la zona lo más rápido posible mientras la atracción estrella continúa en desarrollo. En el D23, Disney adelantó que la montaña rusa suspendida «Door Coaster» te elevará 40 pies en solo cuatro segundos justo antes de que te adentres en la icónica bóveda de puertas.

Aún estamos esperando más detalles sobre el teatro, pero el arte conceptual nos da algunas pistas. Parece que un «bote de risas» sale disparado hacia el público, mientras que se pueden ver monstruos en el escenario principal, entre la multitud y en escenarios elevados a ambos lados. También parece que habrá una banda de monstruos en vivo, que posiblemente interprete la nueva canción original, «Welcome to Monstropolis», escrita por Randy Newman.

Luego está «Harryhausen’s», que probablemente será un sueño hecho realidad para muchos fans de «Monsters, Inc.». Los visitantes podrán entrar al restaurante tal como aparece en la película, con un impresionante animatrónico de Roz.

(Image credit: Disney Experiences)

Aunque aún nos queda mucho por aprender, Disney ya nos ha dado una idea mucho más clara de lo que estará listo cuando Monstropolis abra sus puertas por primera vez en 2027 —y de lo que aún tendremos que esperar.

"Tropical Americas" trae "Indiana Jones" y "Encanto" a Animal Kingdom

(Image credit: Disney Expereinces)

Lo siguiente fue «Tropical Americas» en Animal Kingdom, donde nos dieron nuevos detalles sobre las atracciones de Indiana Jones y Encanto.

La atracción de Indiana Jones ya tiene un nombre oficial: Indiana Jones y el mito de la serpiente de jade. Quizás la noticia más importante es que, por primera vez, el propio Harrison Ford servirá de modelo para el audio-animatrónico de Indiana Jones.

La atracción utilizará el mismo sistema que la popular Indiana Jones Adventure de Disneyland, pero con una historia, escenas y animatrónicos completamente nuevos.

(Image credit: Disney Expereinces)

Disney también reveló el nombre de la atracción de Encanto: «La Fiesta de Encanto de Antonio». La atracción se desarrollará el día en que Antonio reciba su regalo, y los visitantes serán invitados a entrar a la Casita para celebrar su nueva habilidad.

Pudimos ver el momento en que los visitantes ingresan a la Casita, así como los vehículos de la atracción, que están diseñados para dar la sensación de ser muebles a los que la casa les ha dado vida.

Uno de los elementos más interesantes que se mostraron fue cómo la atracción manejará los cambios de elevación. Disney parece estar utilizando un nuevo sistema que da la sensación de que el vehículo se mueve hacia arriba o hacia abajo sin que la vía se eleve o baje físicamente.

La atracción llevará finalmente a los visitantes al piso de arriba, a la habitación de Antonio, que se ha transformado en una selva tropical llena de una gran variedad de animales, entre ellos un capibara, un tucán y un burro.

Curiosamente, Disney no anunció una fecha de inauguración durante el panel. La empresa ya ha anunciado que se espera que «Tropical Americas» llegue en 2027, así que, por ahora, ese sigue siendo el objetivo.

Los fans de Expedition Everest estarán encantados con esta noticia: el Yeti finalmente volverá a su forma original en la montaña rusa después de años en los que esta legendaria criatura se había quedado estancada en su modo B. En pocas palabras, el Yeti ya no estará congelado por mucho más tiempo.

Villains Land reunirá a los villanos más importantes de Disney

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La otra obra en curso en Magic Kingdom en este momento —o mejor dicho, justo fuera de los límites actuales del parque— es Villains Land. Si bien en el D23 2024 se confirmó que esta zona se construiría, finalmente obtuvimos más detalles en el D23 2026.

La zona se llamará, de hecho, Villains Land, e Imagineering la promociona como algo diferente a cualquier otra zona que Disney haya desarrollado. El enfoque estará directamente en los personajes, reuniendo a algunos de los villanos más infames de Disney, incluyendo al Dr. Facilier, Maléfica y Cruella de Vil.

La atracción principal será una montaña rusa con temática de Maléfica que llevará a los visitantes a recorrer a toda velocidad su fortaleza en la montaña antes de encontrarse finalmente cara a cara con la propia villana. La atracción contará con curvas cerradas, posiblemente algunos elementos de vías inclinadas y una sensación muy enérgica en todo momento.

La otra atracción será un recorrido en la oscuridad con temática del Espejo Mágico. Los visitantes viajarán al Reino del Espejo y se encontrarán con varios villanos de Disney en el camino. Entre los que se han mostrado hasta ahora están Cruella de Vil, Úrsula, Jafar y Mufasa, pero Disney mantiene en secreto los detalles específicos de la historia por el momento.

Con dos atracciones de esta magnitud, Villains Land podría terminar siendo una de las incorporaciones más ambiciosas que se hayan hecho jamás a Magic Kingdom.

La atracción "Spaceship Earth" y el personaje Figment de EPCOT serán renovados

En EPCOT, Disney también nos dio un adelanto de dos proyectos que se han estado desarrollando desde hace algún tiempo: la renovación de Spaceship Earth y el regreso de Figment y Dreamfinder al pabellón Imagination.

Spaceship Earth recibirá una importante renovación, que ampliará la historia de la atracción sin perder el optimismo y la maravilla que la han caracterizado durante generaciones.

Por su parte, Figment y Dreamfinder se preparan para embarcarse en un nuevo viaje hacia la imaginación en EPCOT. Disney no reveló muchos detalles sobre la nueva experiencia, pero el simple regreso de Dreamfinder junto a Figment es suficiente para emocionar a muchos fans de EPCOT.

"Avengers Infinity Defense" y "Stark Flight Lab" abrirán sus puertas en 2028

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Thanos. La atracción recorrerá distintos lugares, entre ellos Asgard, Wakanda y la ciudad de Nueva York, combinando enormes decorados físicos con medios audiovisuales a gran escala.

Quizás la noticia más importante en cuanto al elenco sea que varios héroes serán interpretados por los mismos actores que los interpretaron en la pantalla, entre ellos Jeremy Renner como Ojo de Halcón, Anthony Mackie como Capitán América, Chris Hemsworth como Thor y Robert Downey Jr. como Iron Man.

Downey Jr. también aparecerá en «Stark Flight Lab», junto a Mackie y Brie Larson. Los visitantes se subirán a cápsulas para dos personas, luego serán agarrados por un brazo robótico gigante y lanzados a una experiencia de vuelo simulada inspirada en Iron Man y los demás Vengadores.

Más detalles sobre Coco en Disney California Adventure

(Image credit: Disneyland)

Disney también dio más detalles sobre la próxima atracción de Coco, la primera basada en la película de Pixar en un parque de Disney. La historia se desarrollará un año después de la película original, comenzando en una «casa museo» dedicada a la música de Héctor, antes de que los visitantes se suban a un bote y viajen con Miguel a través de sus recuerdos de la Tierra de los Muertos.

La atracción contará con Miguel, Dante, Héctor y muchos otros personajes conocidos, y Disney y Pixar están trabajando juntos para garantizar que la atracción rinda homenaje tanto a la película original como a la próxima «Coco 2». Además, no habrá requisitos de estatura, lo que la convertirá en una opción ideal para toda la familia en California Adventure.

La zona Tomorrowland de Disneyland se prepara para un cambio importante

Por último, Disney anunció que Tomorrowland, en Disneyland, será objeto de una importante remodelación. Aún no hay muchos detalles, pero Imagineering afirma que la transformación rendirá homenaje al legado de la zona original, al tiempo que introducirá nuevas atracciones, más espacios abiertos y nuevos lugares para que los visitantes experimenten el futuro.

(Image credit: Disneyland)

Al analizar las novedades que se avecinan en Disneyland y Walt Disney World, se nota que están pasando más cosas en los parques de lo que habíamos visto en mucho tiempo. Con tantos de los proyectos anunciados en 2024 ahora en plena construcción, queda claro que Disney quiso aprovechar la presentación de este año para ofrecer a los fans una visión mucho más detallada de lo que realmente se está construyendo.

¿Podríamos haber obtenido algunos detalles más sobre Tropical Americas, Coco o incluso más sobre Avatar en Disneyland? Por supuesto. Pero, en general, «Horizons: A Carousel of Progress» nos dio mucho por qué emocionarnos, al tiempo que mostró cuánta atención al detalle está dedicando Imagineering a estas nuevas zonas y atracciones.

Y quizás lo más importante: se percibió que Disney está renovando su compromiso con algunos de sus fans de toda la vida. El regreso de Dreamfinder y Figment a EPCOT, la reinvención de Tomorrowland en Disneyland e incluso el regreso del Yeti a Expedition Everest demuestran que Disney no solo mira hacia el futuro. También mira hacia atrás, a algunos de los elementos que hicieron especiales a estos parques en primer lugar.

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