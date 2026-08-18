Desde una lámpara de Pixar que se mueve hasta un mini animatrónico del Tiki Room, Disney Store acaba de presentar las novedades de la edición especial de D23

Puede que las épicas celebraciones del D23 2026 de Disney hayan terminado en Anaheim, California —la convención concluyó anoche con la ceremonia de las Leyendas de Disney, que ya está disponible en Disney+—, pero gracias a la Tienda Disney, algunos de los lanzamientos de productos más emocionantes ya están disponibles en línea.

Para mí, como gran fan de Imagineering y la animatrónica, así como de Toy Story y Pixar en general, destacan dos artículos de edición limitada realmente geniales. El primero es la lámpara de Pixar a 99.99 dólares, que, de hecho, no se enciende, pero lo compensa con creces.

Está a escala real con lo que sería la lámpara de Pixar en nuestro mundo, pero además se activa con el movimiento, por lo que puede balancearse, mover su brazo para cambiar la altura total e incluso deslizarse un poco por una superficie. Es bastante divertida y, aunque me gustaría que se iluminara, es una bonita celebración de los 40 años de Pixar.

Aún más genial es el hecho de que responde al movimiento y al sonido a través de dos sensores integrados, lo que también significa que podría tener mente propia. Este producto fue bastante popular en la exposición de D23, y sospecho que no durará mucho en la Tienda Disney. Sin embargo, si se agota, te recomiendo mucho la lámpara LEGO Pixar, que es incluso un poco más barata y no es una edición limitada. Amazon la tiene por solo $55.99, lo que representa un ahorro del 20% respecto al precio de venta recomendado de $69.99.

Compra la lámpara de Pixar de D23

El siguiente producto te permite llevar un pedacito del “Enchanted Tiki Room” de Walt Disney directamente a tu casa. La figura animatrónica de José, a un precio de 249.99 dólares, es una encantadora recreación del presentador del espectáculo de la atracción, quien la ha conducido desde 1963. Encontrarás a José sentado en su porche y, con solo presionar un botón, esos momentos icónicos de la atracción cobrarán vida gracias a esta mini figura animatrónica. José se moverá, las luces se encenderán y unos compases de la canción «The Tiki, Tiki, Tiki Room» cobrarán vida.

Además de estos dos, hay toda una serie de lanzamientos de D23 disponibles en la Tienda Disney en este momento, hasta agotar existencias. Puedes comprar la colección completa, que incluye camisetas retro de Disney, tesoros de una galaxia muy, muy lejana e incluso algunos artículos coleccionables dignos de superhéroes, aquí.

Compra la figura animatrónica de José de D23

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