Amazon México revela las ofertas de "Mega Ofertas de Amazon Prime": descubre descuentos de hasta 50%

Las Mega Ofertas de Amazon Prime están por llegar, por ello, Amazon México anunció lo que podrás disfrutar durante esta temporada.

¿Estás listo para adquirir eso que llevas meses pensando adquirir del 6 al 10 de octubre? Recordemos que las ofertas estarán disponibles a partir del 6 de octubre a las 12:01 a.m. (hora del centro), lo que significa que los miembros podrán comprar cientos de ofertas en más de 90 marcas como PlayStation, Dyson, LEGO, Bose, Sony, Samsung, Sennheiser, KitchenAid, Samsonite, Levi's, Tommy Hilfiger y Swarovski, entre muchas otras, con envío rápido y gratuito.

Las ofertas de Mega Ofertas de Amazon Prime complementan los precios bajos de todos los días de Amazon, ofreciendo a los miembros descuentos aún más profundos en productos que ya buscan. Cada día, nuevas ofertas se actualizarán tres veces — a la medianoche, a las 8:00 a.m. y a la 1:00 p.m. (hora del centro) — con productos exclusivos, lanzamientos y novedades en electrónica, hogar, belleza, tecnología, moda y cocina. Muchas de estas ofertas estarán disponibles con 50% de descuento o más y al precio más bajo de los últimos 12 meses. Las ofertas estarán vigentes hasta agotar existencias.

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"Mega Ofertas de Amazon Prime es la oportunidad de comprar con colmillo: cinco días para encontrar lo que buscas al mejor precio, en marcas que ya conoces y confías, con la velocidad y comodidad que solo Amazon Prime ofrece. Ya sea que estés renovando tu hogar, adelantando regalos de fin de año o simplemente aprovechando el momento para consentirte, Mega Ofertas de Amazon Prime está diseñado para que cada peso cuente", señaló Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Ofertas destacadas por categoría

Durante cinco días, los miembros Amazon Prime encontrarán ofertas exclusivas en las categorías más buscadas. Entre las ofertas destacadas:

Electrónica y audio: Audífonos, bocinas y dispositivos de audio de marcas como Bose, JBL, Sennheiser, Soundcore by Anker, Marshall y Sonos. Consolas PlayStation 5 Slim. Cámaras Sony. Tabletas de dibujo XP-Pen. Accesorios y cargadores Anker y UGREEN.

Hogar e inteligencia del hogar: Aspiradoras y robots de limpieza Dyson, dreame, eufy, roborock e ILIFE. Cerraduras inteligentes eufy Security. Iluminación inteligente Philips Hue y Govee. Muebles y organización VASAGLE, SONGMICS y LOOMBER.

Relojes y joyería: Relojes Casio, Fossil, Bulova, Diesel, Armani Exchange, Michael Kors, Anne Klein y Skechers. Joyería Swarovski.

Equipaje y viaje: Maletas y accesorios de viaje Samsonite, American Tourister, Rockland, Steve Madden y Xtrem.

Herramientas: Herramientas eléctricas y manuales DEWALT, CRAFTSMAN y Bosch para proyectos de hogar y profesionales.

Computación: Monitores y pantallas LG y Samsung. Laptops Lenovo. Accesorios Logitech.

Juguetes: Sets de LEGO, incluyendo la colección Harry Potter, con opciones para todas las edades.

Belleza y cuidado personal: Productos de cuidado de la piel, suplementos de bienestar WELLTHY, tratamientos capilares Anacastel y planchas y secadoras Dyson y Shark.

Cocina: Electrodomésticos KitchenAid, Hamilton Beach, Oster y ULTRACHEF. Recipientes de vidrio EASYWARE.

Moda: Ropa y accesorios de Levi's, Tommy Hilfiger y Lacoste.

Bebé: Productos Graco, Infanti, Bright Starts y Diaper Genie para recién nacidos y primera infancia.

Deportes y fitness: Caminadoras NordicTrack y Bluelander. Equipamiento deportivo para casa.

Instrumentos musicales: Guitarras y accesorios Fender.

Ofertas en dispositivos Amazon

Los miembros Amazon Prime encontrarán ofertas en dispositivos Amazon durante los cinco días del evento, incluyendo bocinas inteligentes Echo, lectores Kindle, dispositivos de streaming Fire TV, cámaras y timbres Ring.

Ofertas Espectaculares

Cada día, Mega Ofertas de Amazon Prime presentará Ofertas Espectaculares: productos seleccionados con al menos 50% de descuento sobre el precio de referencia y al precio más bajo registrado en los últimos 365 días. Estas ofertas por tiempo limitado abarcan categorías de temporada —desde preparativos para Halloween y decoración navideña hasta regalos y artículos para el hogar— y estarán disponibles hasta agotar existencias.

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Aprovecha tus Listas de Amazon

Con tantas ofertas disponibles durante cinco días, las Listas de Amazon ayudan a los miembros Amazon Prime a organizarse y no perder ninguna oportunidad. Los miembros pueden crear Listas para cada ocasión — regalos de temporada, artículos para el hogar, tecnología que han estado buscando — y recibir notificaciones cuando los productos en sus Listas bajen de precio o entren en oferta durante Mega Ofertas de Amazon Prime. Las Listas se pueden compartir con familia y amigos para facilitar los regalos de temporada.

Recibe tus compras a la velocidad que necesitas

Los miembros Amazon Prime pueden recibir sus compras cuando las necesitan, desde artículos en 30 minutos hasta millones de productos con envío gratuito el mismo día o al día siguiente:

15 minutos o menos: Amazon Now lleva miles de artículos a los clientes en 15 minutos o menos en ciudades seleccionadas.

Entrega en Horas: En Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los pedidos realizados antes de las 5:00 p.m. se entregan ese mismo día, sin costo adicional en compras mayores a $199.

Mismo día: Entrega el mismo día disponible en 14 ciudades.

Día siguiente: Entrega al día siguiente disponible en más de 80 ciudades.

Promociones bancarias participantes

Los miembros Amazon Prime podrán aprovechar promociones bancarias exclusivas durante Mega Ofertas de Amazon Prime:

Hasta 25% de descuento con cupón bancario exclusivo para miembros Amazon Prime.

Hasta 24 meses sin intereses (MSI) con bancos participantes.

Hasta 15% de cashback con tarjetas participantes.

Una membresía que sigue dando más

Con Amazon Prime, los clientes tienen acceso a beneficios que combinan comodidad, entretenimiento y valor todos los días. Además de millones de ofertas exclusivas y oportunidades de ahorro, la membresía incluye:

Envíos rápidos y gratuitos en millones de productos sin monto mínimo de compra.

Prime Video con contenido original y exclusivo, además de deportes en vivo: Liga MX con partidos de local de Chivas, amistosos de la Selección Nacional (FMF) y la temporada regular de la NBA con la semana inaugural (23 de octubre) y la Emirates NBA Cup.

Amazon Music con más de 100 millones de canciones y los mejores podcasts sin anuncios.

Amazon Luna con juegos gratuitos cada mes.

Entrega gratuita con Rappi Restaurantes.

Porque comprar con colmillo también es saber aprovechar lo que ya tienes. Para compras inteligentes, Primeramente Prime.

Únete a Prime hoy

Los nuevos clientes pueden unirse a Amazon Prime en la página oficial con una prueba gratuita de 30 días si son elegibles. La membresía Amazon Prime ofrece lo mejor en compras, ahorro y entretenimiento. En México, la membresía se puede pagar hasta en 12 mensualidades con tarjeta de crédito.