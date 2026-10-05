Sony se une a las ofertas de "Prime" de Amazon con dos nuevos audífonos que ya tienen sus precios más bajos hasta ahora: ¡corre!

El Prime Day de octubre de Amazon —oficialmente llamado Mega Ofertas de Amazon Prime, si quieres llamarlo así— todavía no comienza sino hasta mañana. Sin embargo, alguien olvidó avisarle a Sony, porque la compañía ya aplicó descuentos a varios de sus audífonos. (En México con un un cupón de descuento)

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Lo más destacado es un descuento del 18% en los WH-CH730N: ahora cuestan solo $2,680.59 (antes $3,260.00). Y esto es especialmente importante porque estos audífonos apenas fueron presentados a principios de septiembre.

En otras palabras, no habíamos visto antes una reducción de precio para estos audífonos over-ear que ya eran bastante accesibles. Tecnología completamente nueva, precios completamente nuevos. Para dejarlo claro, se trata de audífonos over-ear con cancelación de ruido que se encuentran justo por debajo de la línea insignia 1000X de Sony, pero también existe un modelo nuevo todavía más económico, y también tiene descuento. ¡Hurra por el Prime Day!

Sus contemporáneos, los WH-CH530, también tienen descuento, aunque es relativamente pequeño: de $69.99 (1,267.67) a solo $58 (1,050.50 ) (después de todo, se trata de unos audífonos Sony mucho más económicos).

Una vez más, el producto apenas tiene un mes de haber salido, por lo que este es el primer descuento que hemos visto en ellos. Son audífonos on-ear y no ofrecen cancelación activa de ruido, pero sí ofrecen audio con la calidad de Sony a un precio de verdadera ganga.

Save 18% ($579.41) Sony WH-CH730N: was $3,260 now $2,680.59 at Amazon Estos modernos audífonos de Sony nunca antes habían tenido un descuento, así que una rebaja de casi el 20% de su precio es un gran incentivo para que los compres. Solo ten en cuenta que solo el modelo negro tiene un descuento oficial.

Save 17% ($217.17) Sony WH-CH530: was $1,267.67 now $1,050.50 at Amazon Los audífonos sobre la oreja de Sony, de precio accesible, están teniendo su primera rebaja de precio, adelantándose a las demás ofertas del Prime Day.

Aún no hemos reseñado ninguno de estos productos, de tan nuevos que son. Pero ya nos han impresionado anteriormente otros modelos de la familia de audífonos supraaurales de Sony, a los que a menudo hemos calificado como los mejores de su segmento de mercado, y no hay razón para pensar que estos vayan a ser diferentes.

Si no te interesan los audífonos de gama media y accesibles de Sony, te alegrará saber que la marca también cuenta con otras opciones con precios temporalmente rebajados.

¿Buscas algo realmente barato? El modelo anterior al WH-CH530 está en oferta a 33 dólares en Amazon, y ya eran una excelente opción accesible, como lo detallamos en nuestra reseña del Sony WH-CH520.

Y si buscas algo más premium, algunos modelos insignia de la generación anterior han vuelto a bajar a 198 dólares, lo que representa un ahorro del 50% sobre el precio de venta recomendado por el fabricante, y les otorgamos una calificación perfecta en nuestra reseña de los Sony WH-1000XM5.

Save 61% ($1,087.60) Sony WH-CH520: was $1,777 now $689.40 at Amazon ¿Necesitas unos audífonos Sony baratos ya mismo? Estos cumplen con lo que se les pide. No tienen cancelación activa de ruido (ANC) y acaban de ser reemplazados por un modelo más nuevo, pero han vuelto a su precio más bajo registrado —¡lo cual representa un descuento enorme del 53 %!— y les dimos una excelente reseña cuando se vendían a su precio de venta al público.

Save 37% ($2,800) Sony WH-1000XM5: was $7,499 now $4,699 at Amazon Ay, qué nos encantan estos audífonos. No son el último modelo insignia de Sony con cancelación activa de ruido (ANC), pero su ajuste y comodidad son excelentes, y su popularidad sigue intacta. Además, vuelven a estar disponibles a su precio más bajo de la historia: hemos indicado su precio normal más reciente, pero vale la pena recordar que estos audífonos costaban 399 dólares en su lanzamiento, así que el descuento es enorme.

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