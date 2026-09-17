Bose acaba de presentar a los sucesores de algunos de nuestros audífonos open-ear favoritos, y hasta hay una opción más barata

Bose presenta dos nuevos audífonos tipo clip (o estilo "ear cuff")

Los audífonos Bose Sport Open son una opción más sencilla y accesible

Los audífonos Ultra Open de 2.ª generación superan a nuestras mejores opciones, con algunas mejoras

Durante mucho tiempo, los audífonos Bose Ultra Open Earbuds ocuparon un lugar destacado como los «mejores audífonos abiertos de gama alta» en nuestro resumen de los mejores audífonos abiertos en general. Aunque los Shokz OpenDots 2 no les hubieran quitado ese lugar recientemente, es probable que lo hubiera hecho algún otro competidor: esta categoría está creciendo a un ritmo increíble.

Y Bose también está de regreso, con unos audífonos abiertos insignia mejorados llamados, como habrás adivinado, los Ultra Open Earbuds (2.ª generación), que traen algunas mejoras respecto a los audífonos de primera generación con diseño de clip. Estarán a la venta a partir del 1 de octubre, por 299,95 libras esterlinas (alrededor de 400 dólares, 600 dólares australianos, pero estamos a la espera de los precios internacionales).

Esta oferta no viene sola. Probablemente inspirándose en su rival Shokz y en los OpenDots Air, Bose ha presentado una alternativa más económica llamada Sport Open Earbuds. Estos audífonos prescinden de algunas características, tienen un diseño diferente y saldrán a la venta el 15 de octubre por 179,95 libras esterlinas (aproximadamente 240 dólares, 360 dólares australianos). Esto los convierte en los primeros audífonos abiertos asequibles de Bose.

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Por supuesto, nos haremos con estos audífonos lo antes posible para ver qué tal funcionan, así que prepárense para las reseñas en un futuro cercano. Quizás Bose le recupere sus posiciones en el ranking a Shokz antes de lo esperado...

Déjame recostarme en un lecho de "Boses"

(Image credit: Bose)

Empecemos por analizar el modelo sucesor: los Ultra Open Earbuds (2.ª generación). Estos conservan en gran medida el diseño angular de los originales, pero con un aspecto ligeramente modificado para ofrecer un mejor ajuste, además de un estuche de carga más fácil de abrir y cerrar (y con pequeñas patas para que pueda mantenerse en posición vertical).

Debajo de la superficie, se han realizado varios pequeños ajustes, como un mayor volumen, una mayor duración de batería y una respuesta de graves mejorada. También incorporan el audio TrueSpatial de Bose, una mejora respecto a Bose Immersive Audio, para ofrecer un mejor audio espacial mientras haces ejercicio.

Al igual que los Ultra anteriores, estos son un producto premium, y creo que la mayoría de las personas los descartarán simplemente por su precio. Ahí es donde entran los otros audífonos.

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Los Bose Sport Open Earbuds abandonan el diseño angular de los Ultra para adoptar un diseño de tipo clip más convencional y curvo. Es decir, aunque son nuevos, llevo años viendo audífonos como estos.

Bose no ha detallado las especificaciones de audio de estos audífonos —rara vez lo hace con sus audífonos, algo bastante frustrante para quienes cubrimos estos productos—, pero, leyendo entre líneas, los Sport Open no tendrán exactamente la misma respuesta de graves que los Ultra. Estoy seguro de que no sonarán mal, pero no tendrás el mismo sonido de los Ultra.

Me da gusto ver que los Sport Open cuentan con certificación IP54, lo que los protege mejor que los Ultra con certificación IPX4, aunque su batería ofrece una autonomía ligeramente menor, de 7 horas. Sin embargo, es probable que aquí falten muchas funciones, especialmente las propias de Bose. Por ejemplo, no se menciona TrueSpatial Audio.

Con los Bose Sport Open Earbuds probablemente perderás algunas de las funciones más sofisticadas de los Ultra. Pero, al igual que ocurre con los rivales de Shokz mencionados anteriormente, a muchos usuarios podría no importarles si a cambio obtienen un producto más accesible. Creo que los Sport Open serán los más populares de los dos.

Una nota antes de que te emociones demasiado con los nuevos audífonos. Mientras investigaba este artículo, noté que los Bose Ultra originales tienen actualmente un descuento bastante considerable en Estados Unidos, quizá para liquidar inventario. Puedes conseguirlos por apenas $200 en Amazon, lo que representa un ahorro de $100 y, en la práctica, los convierte en un par de audífonos de “presupuesto” más atractivos que los Sport Open. Solo es algo que vale la pena considerar.

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