Los últimos audífonos con cancelación activa de ruido (ANC) de Bose vienen con algo que probablemente no te esperarías

Son como los audífonos inalámbricos con cancelación activa de ruido (ANC), pero con cables

Audio sin pérdida de calidad de hasta 24 bits/48 kHz

99 libras esterlinas (aproximadamente 131 dólares / 186 dólares australianos)

A pesar de todas sus ventajas, hay algo que les falta a muchos de los mejores audífonos: los cables.

Lo digo en serio: los cables pueden ser excelentes para el audio, por eso tantos audífonos intraauriculares para audiófilos los tienen. Por eso me intrigan los últimos audífonos de Bose, que sin duda alguna son con cable: vienen con un cable de 4.2 pies / 1.3 m.

Los audífonos con cable no necesitan comprimir el audio para transmitirlo por Bluetooth, no tienen baterías que te olvides de cargar y no pierden funciones ni calidad de sonido si tu teléfono no tiene el sistema operativo adecuado.

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Sin embargo, los audífonos con cable y cancelación de ruido de Bose no son tan retro como para que puedas conectarlos a tu Walkman. No tienen el conector de audífonos de 3.5 mm que reconocería la estrella del pop británico Sir Cliff Richard; se alimentan por USB-C y son compatibles con la tecnología «plug-and-play». Y como no tienen que recurrir a un códec con pérdida para transmitir el audio, ofrecen una calidad sin pérdidas de hasta 24 bits/48 kHz: sin emparejamiento, sin aplicación, sin carga, sin complicaciones. ¡Qué alivio!

(Image credit: Bose)

Audífonos con cable y cancelación de ruido de Bose: características principales y precios

Los más observadores se habrán dado cuenta de algo: la cancelación activa de ruido (ANC) no suele estar presente en los audífonos con cable. Pero no te equivoques, aquí sí hay cancelación activa de ruido y puedes controlarla a través del control remoto integrado en el cable.

Hay tres niveles de control de ruido: desactivado, «Aware» y «Quiet», y los dos últimos aprovechan el sistema QuietControl de Bose, con cuatro micrófonos, para procesar y eliminar el sonido ambiental. Como son audífonos con USB-C, la conexión es instantánea y ampliamente compatible gracias al estándar USB Audio Class 2, que permite audio sin pérdidas de hasta 24 bits/48 kHz. Bose afirma que la conexión tiene una latencia muy baja y que mantiene el audio perfectamente sincronizado con lo que se ve en la pantalla.

Los audífonos vienen con un control en línea para ajustar el volumen, la reproducción, las llamadas y los modos de cancelación de ruido; además, el control cuenta con un micrófono dedicado para llamadas de voz y control por voz. Cuentan con clasificación IPX4 de resistencia al agua y están disponibles en tres colores (Negro, Blanco Humo y Menta Gota de Rocío), con dos tamaños de alas y tres tamaños de almohadillas incluidos.

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El precio es muy atractivo: 99 libras en el Reino Unido, lo que equivale aproximadamente a 131 dólares o 186 dólares australianos. Los tres modelos estarán disponibles a partir del 15 de octubre de 2026.

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