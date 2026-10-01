Samsung por fin anuncia sus primeros audífonos abiertos con clip, con una característica interesante de los Galaxy Buds 4… pero aún no están a la venta

Samsung presenta sus primeros audífonos tipo «ear-cuff», los Galaxy Buds On

Audífonos abiertos con diseño tipo "C-bridge" y sujeción mediante clip, que cuentan con control mediante gestos con la cabeza y otras funciones

Por ahora solo se han anunciado para el mercado coreano; la fecha de lanzamiento global está por confirmar

Hace ya meses que escuchamos rumores sobre unos nuevos audífonos abiertos de Samsung, pero voy a tener que buscar otro producto del que se rumorea para seguir especulando, porque la marca finalmente ha presentado estos nuevos audífonos. ¡Contemplen! Los Samsung Galaxy Buds On.

Este es el tan esperado intento de la marca por entrar al mercado de los mejores audífonos abiertos, y llega en el momento ideal, ya que las cifras recientes muestran que es un sector en auge. Se trata de audífonos que no bloquean el conducto auditivo, lo que te permite escuchar lo que sucede a tu alrededor. Originalmente, estaban dirigidos a corredores y ciclistas al aire libre, pero ahora veo que los usan todo el tiempo mensajeros, conductores y personas que viajan diariamente al trabajo.

Dicho esto, por el momento los Samsung Galaxy Buds On solo pueden ser utilizados por compradores en Corea, ya que su lanzamiento se ha confirmado únicamente para ese mercado. Según la marca, se lanzarán en otros mercados más adelante, pero aún no hay fechas específicas de lanzamiento.

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Los audífonos saldrán a la venta el 27 de octubre, a un precio de 299 000 wones, lo que equivale a unos 220 dólares / 170 libras esterlinas / 320 dólares australianos. Haciendo un poco de especulación y tomando en cuenta el contexto, ese precio se sitúa más o menos a la mitad entre el precio coreano de los Galaxy Buds 4 y el de los Galaxy Buds 4 Pro, así que esperaría que salgan al mercado por alrededor de $200 / £190 / AU$350 si tomamos el punto medio entre los precios de cada región.

Let's get (Samsung Galaxy Buds) On with it

Basta ya de adivinar el precio: ¿qué pasa con estos audífonos? Bueno, por fuera, vienen en un estuche muy parecido al de los modelos Galaxy Buds 4, con una tapa transparente, y me gusta que compartan esa esencia de diseño.

Por lo demás, parecen unos audífonos abiertos bastante estándar, con un auricular y un contrapeso unidos por un arco. A diferencia de muchas otras marcas que lanzan audífonos tipo clip, Samsung no se ha extendido en elogios sobre el diseño del arco, sino que simplemente ha descrito cómo analizó diferentes formas de oreja para asegurarse de que el altavoz y la batería estuvieran bien equilibrados.

¿En cuanto al audio? De nuevo, tenemos poca información, pero al parecer utilizarán algo llamado «altavoces TwinBoost», que suena más a tecnología automotriz de la que se presumiría en la Fórmula 1. Eso implica que habrá dos controladores por audífono, pero tendremos que esperar para confirmarlo.

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Lo que Samsung sí ha descrito en detalle es la gama de funciones que tendrán los Galaxy Buds On. Cuentan con una tecnología para evitar la fuga de audio, como en los Xiaomi OpenWear Stereo Pro, para que las personas a tu alrededor no escuchen que estás escuchando la versión de Pink Pony Club con el Soundfont de Runescape mientras sales a correr. Hay controles táctiles en el contrapeso, pero también se pueden usar gestos con la cabeza y comandos de voz, al igual que en los modelos Galaxy Buds 4.

Si tienes un teléfono Samsung Galaxy, puedes usar los audífonos con Galaxy AI y disfrutar también de un modo de emparejamiento rápido. Se dice que la duración de la batería de los audífonos es de 9.5 horas, lo cual es mucho mejor que la de otros modelos recientes de Galaxy Buds.

Samsung ha confirmado que dará más detalles sobre los Galaxy Buds On cuando se cumpla la fecha oficial de lanzamiento en Corea, el 27 de octubre, así que para entonces tendremos una idea más clara. También te avisaremos cuando sepamos la fecha de lanzamiento internacional.

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