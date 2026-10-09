Puede que Samsung finalmente esté combinando lo mejor de Harman, AKG, JBL y B&W para crear sus primeros audífonos en 10 años

Se ha descubierto el nombre que, según los rumores, tendrían los primeros audífonos de diadema de Samsung en una década

Podrían llamarse Galaxy Studio, según una filtración y una marca registrada

Además, le darán trabajo a las diversas marcas de audio de Samsung

Desde hace casi una década, Samsung es el orgulloso propietario de un elenco de marcas de audio tradicionales, y por fin parece que está listo para hacer algo con ellas. Se rumorea que está en camino un posible rival de los AirPods Max 2, que tal vez se llame Galaxy Studio.

Ya se había filtrado anteriormente que Samsung tenía unos audífonos supraaurales en desarrollo, pero la gente finalmente está tomando en serio los rumores ahora que se menciona un nombre concreto. Estas nuevas pistas provienen de un filtrador en Twitter llamado @evowizz, quien también filtró con éxito el Pixel 11 Pro Fold. Fue él quien nos dio el nombre de Galaxy Studio.

Ahora bien, el nombre «Studio» podría sugerir usos profesionales para estos audífonos. ¿Quizás estén diseñados para mezclar música o para la escucha crítica? Sin embargo, se trata de Samsung, un gigante tecnológico que por lo general se mantiene en el ámbito de los productos de consumo para respaldar su ecosistema, así que tal vez el nombre se eligió simplemente porque les da un aire de alta gama.

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De hecho, Samsung registró esta marca hace ya una década y volvió a presentarla a mediados de septiembre. Así que el Galaxy Studio suena cada vez más probable. Y con la reciente incursión de la marca en nuevos formatos de audio, como los Galaxy Buds On, la llegada de estos nuevos audífonos parece cada vez más probable.

Por el momento no hay indicios sobre el precio, las características o la fecha de lanzamiento. Algunos fans esperan que salgan al mercado en 2027, así que tal vez se lancen junto con el Galaxy S27, el Galaxy Z Fold 9 o algún otro lanzamiento de ese año. Pero es imposible afirmarlo con certeza.

Es una fiesta de audio y todos están invitados

(Image credit: Future)

Samsung compró Harman International en noviembre de 2016, lo que significa que marcas como Harman Kardon, JBL y AKG forman parte de su colección de logros. Una adquisición posterior de las marcas de audio de Masimo a finales de 2025 implica que Bowers & Wilkins, Denon y Marantz también se suman a su lista.

A pesar de todo ese conocimiento y esa investigación y desarrollo a su disposición, la marca se ha conformado con lanzar únicamente audífonos intraauriculares, como los Galaxy Buds 4 y los Galaxy Buds 4 Pro. No hemos visto ningún audífono supraauricular desde modelos como el Samsung Level On Pro, cuando la cancelación activa de ruido (ANC) era una novedad, en lugar de una característica obligatoria para cualquier nuevo audífono inalámbrico supraauricular.

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Es una lástima que algunas de las marcas de Harman International hayan perdido protagonismo recientemente. JBL y Bowers & Wilkins siguen lanzando regularmente magníficos audífonos de diadema, pero Harman Kardon ahora parece existir únicamente como una marca que ajusta los audífonos de otros fabricantes, y ¿cuándo fue la última vez que vimos un lanzamiento importante de AKG? Se trata de marcas audiófilas con una gran tradición, que aparentemente se están desperdiciando.

Los fanáticos de la alta fidelidad llevan mucho tiempo pidiendo a gritos un verdadero renacimiento de AKG, y los Samsung Galaxy Studio no serán eso: no estarán diseñados ni perfeccionados para audiófilos de la misma manera que lo estarían los audífonos de AKG.

Pero si hay aunque sea un pequeño toque de la esencia de todas esas marcas tan conocidas, los Studio podrían resultar ser una mezcla bastante atractiva. Por ahora, esperamos…

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