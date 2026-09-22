“Queríamos crear una nueva identidad, un nuevo diseño y unos nuevos audífonos over-ear para un propósito diferente”: hablé con Beats sobre los nuevos Beats 360

Beats fabrica audífonos over-ear desde 2008, cuando lanzó los primeros Beats Studio, y la línea Studio se ha mantenido como una pieza central de la marca desde entonces. Los Studio Pro no van a desaparecer, pero los nuevos Beats 360 son algo completamente diferente.

Beats los considera «el siguiente capítulo» de su historia con los audífonos y, después de pasar las últimas semanas con los 360, esa confianza no parece estar fuera de lugar. No son simplemente unos Studio Pro con una nueva apariencia; en cambio, representan una dirección completamente nueva para la marca.

«Queríamos crear una nueva identidad, una nueva apariencia y unos nuevos audífonos over-ear para un propósito diferente», me dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Música, Deportes y Beats de Apple.

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Esa idea está presente prácticamente en cada parte de los 360. Beats se propuso crear unos audífonos mucho más estilizados, diseñados para acompañarte durante todo el día y sentirse igual de cómodos en cualquier lugar, desde el gimnasio hasta la oficina o un avión.

Y lo primero que notas es lo ligeros que son.

Con un peso de 295.4 gramos, son extremadamente cómodos y, después de unos 20 o 30 minutos de adaptación, podrías olvidarte de que los llevas puestos. En comparación con los AirPods Max, que pesan alrededor de 386.2 gramos, o los Sony WH-1000XM6, de 254 gramos, estos se encuentran en un punto intermedio, pero en realidad se sienten mucho más estilizados de lo que su peso podría sugerir.

El perfil también es notablemente delgado. Los drivers están ligeramente más alejados de las orejas de lo que esperarías en unos audífonos de este tamaño —fueron diseñados específicamente para los 360—, pero el diseño general se siente compacto y bien equilibrado sobre la cabeza.

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Los controles también están divididos entre ambos lados. El auricular izquierdo alberga el botón de encendido y permite cambiar entre los diferentes modos de escucha, mientras que el derecho controla el volumen y la reproducción. También hay un puerto USB-C en el lado izquierdo para cargarlos.

Es una configuración sencilla y, después de unas semanas, se vuelve completamente natural.

(Image credit: Beats)

Esa ligereza no fue una casualidad; era precisamente el objetivo de todo el proyecto. Schusser me contó que los 360 surgieron al observar cómo las personas realmente viven con sus audífonos.

"Queríamos crear una nueva identidad, una nueva apariencia y unos nuevos audífonos over-ear para un propósito diferente. Y ese propósito es para personas que llevan un estilo de vida muy activo y están constantemente en movimiento", dijo Schusser. "Queríamos crear los audífonos perfectos para un estilo de vida activo. Y, por supuesto, queríamos que tuvieran todos los grandes elementos de Beats. Queríamos que lucieran geniales, que sonaran increíble, pero también que fueran realmente ligeros, muy cómodos y resistentes al agua y al sudor".

Y es ahí donde el resto del diseño comienza a cobrar sentido.

Los auriculares y la diadema son completamente personalizables: puedes intercambiarlos entre los cuatro colores disponibles desde el lanzamiento (Black, Cloud, Pink y Sky) y elegir entre dos materiales distintos para las almohadillas: Performance Knit, diseñado para los entrenamientos y notablemente más transpirable, y UltraPlush, que ofrece la sensación más clásica de Beats, con un sellado más hermético y el mismo cuero sintético utilizado en los Studio Pro y Solo 4.

La almohadilla Performance Knit realmente marca la diferencia cuando estás en movimiento, mientras que UltraPlush ofrece esa sensación más tradicional de unos audífonos over-ear. Además, puedes retirar por completo cualquiera de las dos almohadillas para limpiarlas o meterlas a la lavadora.

También está la resistencia IPX4 al agua y al sudor, una característica inédita en los audífonos over-ear de Beats y que tampoco es especialmente común en el mercado en general. Es un pequeño detalle que refuerza toda la idea detrás de los 360: son audífonos que puedes llevar al gimnasio, en lugar de unos que tienes que dejar en casa o arriesgarte a dañarlos.

Ninguna de estas opciones de personalización surgió por casualidad. Schusser dijo que el mecanismo para intercambiar las almohadillas fue uno de los logros de ingeniería más satisfactorios de todo el proyecto.

"Nuestros ingenieros encontraron una forma realmente genial y sencilla de intercambiar las almohadillas, y literalmente toma unos segundos. Esto hace que los audífonos sean muy versátiles y flexibles, y puedes personalizarlos y adaptarlos a tus gustos. Es increíble", me dijo.

Y tiene razón sobre la versatilidad, ya que cambiar las almohadillas toma apenas unos segundos y la diferencia entre los dos materiales es perceptible. Es una característica de modularidad realmente útil, no solo algo que luce bien en una hoja de especificaciones, especialmente si consideras usarlos para una clase de entrenamiento, terminar sudando y cambiar las almohadillas mientras te diriges a la oficina.

Un nuevo sonido para los nuevos Beats

(Image credit: Beats)

En el apartado del sonido, Beats diseñó una plataforma acústica a la medida para los 360, con controladores personalizados que utilizan diafragmas de tres capas y un sistema de doble imán de neodimio en forma de anillo en cada copa, una configuración de audio hecha específicamente para este modelo en lugar de una herencia de los Studio.

Beats asegura que esta arquitectura, combinada con su cancelación activa de ruido (ANC) más avanzada hasta la fecha, ofrece hasta 1.75 veces más cancelación de ruido total que los Studio Pro, además de ecualización adaptativa, audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza y compatibilidad con Dolby Atmos.

Los audífonos Beats anteriores solían ofrecer frecuencias graves muy potentes, pero esa firma sonora ha evolucionado y se nota con claridad en los 360. Tienen menos peso en los graves en comparación con los Studio, pero la recompensa es que a prácticamente cualquier nivel de volumen la distorsión es casi inexistente, y la separación de instrumentos se mantiene excelente en cualquier género.

Toma como ejemplo Further On Up the Road de Bruce Springsteen: la escuché en un avión con la cancelación activa de ruido encendida, a un 70 % de volumen, y no pude oír nada del ruido de los motores. La canción empieza con una tarola y un bombo potentes y nítidos antes de que entre la voz de Springsteen sobre la guitarra, con los coros complementando al fondo. Es una excelente demostración de lo que puede hacer el audio integrado.

Para una prueba de pop moderno, Expectations de Olivia Rodrigo combina los graves y los agudos casi desde el primer compás, conforme el sintetizador y la batería entran antes de que su voz tome el papel principal. En cuanto al aspecto espacial, la reproducción con seguimiento de cabeza es realmente impresionante aquí, tanto en interiores como al caminar al aire libre.

El modo ambiente también es sólido. Está un poco por detrás de los AirPods Max en cuanto a la cantidad de sonido exterior que deja pasar, pero lo que se escucha a través de los 360 suena muy natural. Las voces no tienen esa calidad artificial o excesivamente procesada que a veces se percibe en otros modos ambiente, y para ser unos audífonos de 349.99 dólares / 299.99 libras / 499.99 dólares australianos, superan con creces las expectativas para su rango de precio.

Y hablando de peso, los 360 no son los audífonos más ligeros del mercado, pero la ergonomía compensa bastante: una distribución uniforme del peso entre las copas permite mantener la diadema delgada y hace que se sientan mucho más cómodos de lo que sugiere la ficha técnica.

El chip Beats es más importante de lo que parece

(Image credit: Beats)

La conectividad proviene de un chip Beats diseñado a medida, basado en la tecnología de silicio propia de Apple, y que ya va por su cuarta generación. Como ya he informado anteriormente, esto representa un avance significativo para el equipo de Beats, ya que le permite atraer por igual a usuarios de Apple y de Android, en lugar de tener que elegir un bando.

Al igual que los AirPods y los productos anteriores de Beats, los 360 se emparejan rápidamente y se sincronizan con tus dispositivos Apple a través de iCloud, por lo que puedes pasar de escuchar música en un iPhone o iPad a unirte a una reunión en un MacBook Pro casi al instante. En Android, cuentas con compatibilidad con Fast Pair a través del estándar de Google, y la app de Beats para Android ofrece casi los mismos controles.

Cada auricular funciona como una unidad independiente, con sus propios componentes de audio, conectividad y batería. Es otro ejemplo de cómo Beats ha replanteado la arquitectura en torno a este nuevo propósito.

Hay nueve micrófonos integrados en total: ocho dedicados a la cancelación activa de ruido y tres para la captación de voz, con dos compartidos entre los sistemas. Funcionan junto con un modelo de IA integrado para manejar la detección de voz, las solicitudes al asistente de voz y la transición entre la cancelación activa de ruido (ANC), el modo Transparencia y el Audio Adaptativo.

La duración de la batería es de hasta 32 horas con el ecualizador adaptativo cuando la cancelación activa de ruido y el modo Transparencia están desactivados, y sigue siendo de hasta 32 horas con la cancelación activa de ruido y el audio espacial personalizado activados. Esa es una afirmación que he estado probando durante todo el tiempo que he usado los 360, incluso en viajes, y hasta ahora la duración de la batería se ha mantenido bien.

Beats siempre se ha inclinado por los lanzamientos de edición limitada y las colaboraciones, y todo el diseño de los 360 parece creado precisamente para ese tipo de expansión —y Schusser no ocultó esa intención—. «Vamos a hacer muchos lanzamientos», dijo.

Como se mencionó, estos audífonos cuestan 349.99 dólares en EE. UU., 299.95 libras en el Reino Unido y 499.95 dólares en Australia, y en lugar de posicionar al 360 como un reemplazo, Beats también mantiene en el mercado el Studio Pro, ahora a un precio reducido de 299.99 dólares / 249.95 libras / 479.95 dólares australianos.

Además de las cuatro combinaciones de colores principales, Beats también vende kits de almohadillas por separado en seis colores de Performance Knit —incluyendo Navy y Volt— más dos opciones de UltraPlush. Estos tienen un precio de 49,99 dólares / 49,95 libras esterlinas / 49,95 dólares australianos, pero están disponibles a un precio de lanzamiento de 9,99 dólares / 9,95 libras esterlinas / 14,95 dólares australianos hasta el 31 de octubre.

Cuando se le preguntó hacia dónde podría dirigirse la estrategia de colores en el futuro, Schusser apuntó directamente a los deportes: «En realidad, este es un producto perfecto para [...] los colores de los equipos».

Todo esto hace que las opciones de personalización sean más interesantes que simplemente elegir un color al comprarlos. En este momento, tengo el modelo 360 en color Sky —azul claro— con una almohadilla Performance Knit de color azul más oscuro y una UltraPlush negra, y cambio la almohadilla de la diadema para que combine con cualquiera de los audífonos que esté usando ese día. Los 360 pueden adaptarse a ti, ya sea con un material diferente para hacer ejercicio, un nuevo color para una temporada o, eventualmente, uno de los lanzamientos con colores de equipo a los que aludió Schusser.

He disfrutado mucho mis primeras semanas con los Beats 360 —en el viaje de regreso del evento de Apple en septiembre, probándolos en casa y luego poniéndolos a prueba en vuelos— y estoy impresionado con su calidad superior en general y con esta nueva dirección que ha tomado Beats.

(Image credit: Beats)

Los Beats 360 combinan una resistencia total al sudor y al agua con un diseño delgado y ligero, además de audífonos personalizables que te permiten lograr un estilo que te guste —y que pueda evolucionar, en lugar de parecer anticuado—.

El sonido es una versión moderna del estilo característico de Beats —mucha energía, pero con una separación clara y prácticamente sin distorsión en todos los géneros que he probado— y, junto con un potente cancelación activa de ruido (ANC), un modo Transparencia que se siente natural y una batería que ha resistido bien durante las pruebas, este nuevo diseño tiene mucho que ofrecer.

Hay algunas carencias. No cuenta con detección de contacto con la oreja, así que tienes que encenderlos y apagarlos manualmente, y tampoco es compatible con la reproducción por cable.

Aun así, esas omisiones no cambian realmente lo que Beats está tratando de lograr aquí. Los 360 no están pensados para ser otro Studio Pro. Se trata de que Beats lleve los audífonos supraaurales a un nuevo nivel: más ligeros, más personalizables, más resistentes al sudor y al agua, y diseñados para un estilo de vida activo y en movimiento.

Y después de unas semanas con ellos, puedo ver la nueva identidad de la que hablaba Beats.

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