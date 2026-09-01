Exclusiva: el CEO de Sonos explica cómo los nuevos Ace Ultra cumplen lo que los fans esperaban del primer modelo y por qué su nueva barra de sonido Ultra es pequeña

Sonos acaba de hacer tres anuncios nuevos: lanzará un nuevo par de audífonos llamado Sonos Ace Ultra; lanzará una nueva barra de sonido llamada Sonos Beam Ultra; y está renombrando su plataforma de software como un «sistema operativo» al que llama Sonos 27 —además de agregar un nuevo asistente de voz con inteligencia artificial, una nueva integración de agentes de IA y formas más inteligentes para que sus altavoces funcionen en conjunto.

Hablé con el director ejecutivo de Sonos, Tom Conrad, sobre los nuevos lanzamientos —especialmente sobre el nuevo software—, ya que cualquier cambio de software que realice Sonos será recibido con cautela por parte de la comunidad, tal como lo discutimos Conrad y yo la última vez que hablamos.

En primer lugar, aquí hay un resumen de los detalles de lo que Sonos está lanzando, comenzando con los Ace Ultra. Estos nuevos audífonos saldrán al mercado a un precio de 449 dólares / 399 libras esterlinas / 699 dólares australianos, e incorporan un nuevo controlador de 40 mm que promete un sonido mejorado; pero lo más interesante es que cuentan con un nuevo chip llamado Headphone Engine 2, lo que significa que podrán hacer lo que la gente esperaba que hiciera el Sonos Ace original: podrán funcionar como parte integral del ecosistema de Sonos.

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Por su parte, el Beam Ultra se sitúa entre el Sonos Beam (2.ª generación) y el Sonos Arc Ultra: es una barra de sonido compacta, pero ofrece sonido Dolby Atmos de 7.1.2 canales mediante nueve controladores (incluidos dos controladores orientados hacia arriba, lo cual es una novedad en la gama Beam). Su precio de lanzamiento es de 699 dólares / 699 libras esterlinas / 1.099 dólares australianos.

Ambos productos estarán disponibles para preorden a partir del 1 de septiembre de 2026 y saldrán a la venta el 29 de septiembre de 2026.

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En lo que respecta al software, Sonos le ha puesto un nombre a su plataforma por primera vez: Sonos 27. Como parte del lanzamiento de Sonos 27, se presenta Sonos Fabric, nombre que Sonos le ha dado a «la capacidad del sistema que permite que los productos Sonos se detecten entre sí y se adapten al momento»; de inmediato, Fabric se está utilizando para habilitar el cambio inteligente de música en el Ace Ultra y la posibilidad de contar con altavoces surround portátiles en las configuraciones de cine en casa de Sonos. Conrad explicará ambos aspectos en nuestra entrevista.

Sin embargo, hay otros dos elementos nuevos en Sonos 27. Sonos 27voice es un nuevo asistente de voz basado en tecnología de IA, y Sonos 27mcp es una nueva forma en que los agentes de IA se conectan a los sistemas Sonos y los controlan.

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En nuestra conversación, Conrad profundizó en por qué la empresa está haciendo todo esto y qué ofrece a quienes se muestran escépticos respecto a la IA; así que entremos en materia, comenzando con la explicación de Conrad sobre por qué decidieron finalmente darle un nombre al software.

Tom Conrad: Cuando me nombraron director ejecutivo permanente hace aproximadamente un año, una de mis observaciones sobre la historia reciente de la empresa fue que, si bien habíamos comenzado como una empresa de sistemas, habíamos pasado casi la última década enfocándonos realmente en perfeccionar el lanzamiento de productos individuales, completando la línea de productos con todas las formas y tamaños que interesaban a nuestros clientes. Barras de sonido pequeñas, medianas y grandes; un par de tamaños de subwoofers; amplificadores grandes, amplificadores pequeños; dispositivos portátiles… ya entiendes a qué me refiero. Y Patrick [Spence, ex director ejecutivo de Sonos] y el equipo se convirtieron en una máquina realmente bien engrasada en lo que respecta a la ejecución del hardware.

Pero al hacerlo, creo que la consecuencia no intencionada fue que, en ocasiones, perdimos de vista lo que significaba unir esos productos en un todo coherente. Y alguien, poco después de mi llegada, dijo que lo que caracteriza a Sonos es que es realmente 100 % hardware y 100 % software. Y me encanta esa forma de verlo, porque es muy acertada. Tenemos estos dos problemas realmente difíciles de resolver, y si alguno de ellos no recibe toda la atención dedicada de las personas adecuadas, no cumplimos con lo que esperan nuestros clientes.

(Image credit: Sonos)

Y así, hemos hecho todo tipo de cosas para elevar la experiencia en software dentro de la compañía a lo largo del último año. Al mismo tiempo, realmente hemos invertido en la idea de que el software es lo que hace al sistema. Y si observas cómo hemos llevado nuestros productos al mercado a lo largo de los años, siempre le hemos puesto un nombre al hardware —Arc, Ace, Beam y Move—, pero el software nunca ha tenido un nombre.

Por eso, uno de los grandes anuncios de esta semana es que le estamos dando un nombre al software. Y lo que hacemos es, en realidad, un sistema operativo para experiencias de audio en el hogar; ¡y “OS” siempre ha estado presente en nuestro nombre! Así que simplemente llamamos al software Sonos 27 porque, en realidad, es ese carácter de “sistema” que proporciona el software lo que hace que Sonos sea Sonos. Y le estamos asignando el año a su nombre porque Sonos mejora año tras año. Habrá un Sonos 28, un Sonos 29 y así sucesivamente.

Matt Bolton: En cuanto vi el nombre, lo primero que pensé fue si esto significa que estamos hablando de una cadencia de actualizaciones planificada, y eso parece ser un enfoque diferente al que Sonos necesariamente habría adoptado en el pasado.

Tom Conrad: Sí, creo que una de las cosas que han caracterizado a la compañía durante muchos años es que, como solo hablábamos del hardware, cualquier cosa que quisiéramos hacer en software tenía que ir de alguna manera “a bordo” del propio hardware. Así que añadíamos Atmos, asistentes de voz o nuevas experiencias de sonido envolvente, pero siempre estaban vinculados al hecho de que estábamos fabricando una nueva barra de sonido, por lo que podíamos trabajar en experiencias de cine en casa. Fabricábamos un producto con micrófono para poder trabajar en productos de voz. Al separar la idea del sistema operativo, le estamos dando su propia identidad, su propia hoja de ruta y su propia cadencia de lanzamientos, lo que creemos que representa un cambio realmente emocionante para la compañía.

Y nuestros clientes pueden esperar que el software no mejore únicamente cuando lancemos nuevo hardware. Ni siquiera mejorará solamente una vez al año. Mejorará constantemente a lo largo del año, algo que creo que encaja con una nueva y moderna forma en la que la gente habla de sus plataformas de software.

Matt Bolton: Lo que hemos visto más recientemente es que ustedes están implementando mejoras y funciones con bastante regularidad. La pregunta que tengo como usuario es: ¿esto significa que voy a tener que esperar a una actualización anual de Sonos 27 para obtener nuevas funciones?

Tom Conrad: Entiendo esa sensación. Pero creo que si observas incluso lo que hace Apple actualmente, una vez al año hablan de su nuevo sistema operativo y después las funciones se van implementando a lo largo del año; algunas de ellas las han presentado durante sus grandes anuncios y otras son sorpresas agradables que llegan en el camino. Nuestro modelo será exactamente el mismo.

Matt Bolton: Supongo que esto significa que ya tienen una hoja de ruta en mente que contempla Sonos 28 y Sonos 29. ¿Con cuánta anticipación están pensando?

Tom Conrad: Sí, definitivamente. La lista de cosas que quiero lograr en software abarca muchos años. Pero una de las oportunidades únicas del software —a diferencia del hardware, donde tienes que tomar decisiones que tendrán consecuencias dos o tres años después de iniciar los proyectos— es que, en software, incluso un proyecto grande puede requerir solo seis meses de trabajo.

Así que, aunque me gusta tener una hoja de ruta de software a dos o tres años, también me gusta replantearla constantemente para que podamos reaccionar a lo que está ocurriendo en la vida de nuestros clientes. Si pensamos, por ejemplo, en lo que ocurría hace tres años, todavía ni siquiera habíamos vivido el momento de ChatGPT. Por eso, tener una hoja de ruta de tres años completamente definida y comprometernos firmemente con ese camino, sin entender cómo ha cambiado el mundo durante esos tres años, sería absurdo. Tenemos un plan, pero también la sabiduría para reevaluar y reorganizar constantemente nuestras prioridades a medida que evolucionan las necesidades de nuestros clientes.

(Image credit: Sonos)

Matt Bolton: ¿Con cuánta anticipación planean comunicar a los clientes lo que viene? Como dices, Apple anuncia durante la WWDC cosas que no necesariamente espera lanzar hasta bastante avanzado el año.

Tom Conrad: Creo que probablemente tendremos un par de eventos o momentos al año en los que hablaremos sobre lo que viene y sobre lo que está disponible recientemente. Así que creo que, durante muchos años, podrán esperar que haya un evento de otoño, como este, en el que hablemos de nuestros grandes planes para el año, y después habrá una especie de actualización a mitad de año en la que agregaremos cosas a la historia.

Matt Bolton: Entonces, hablemos de la integración de la IA. En general, la gente ha llegado a un punto en el que ahora es bastante escéptica respecto a que se agreguen funciones de IA a todo, pero parece que ustedes están adoptando un enfoque práctico. Entonces, ¿cómo evalúan qué deberían desarrollar e integrar, es decir, qué pueden hacer con esos, como dices, tres años desde el “momento” de ChatGPT?

Tom Conrad: Supongo que comenzaremos por lo que hacemos para los escépticos. Las cosas que hacemos con IA conversacional son experiencias completamente opcionales, al punto de que nuestros altavoces tienen un botón físico para el micrófono, de modo que, cuando lo presionas, literalmente se interrumpe la conexión eléctrica entre el micrófono y el resto del dispositivo. Así que, para quienes no están interesados en este momento, ofrecemos una plataforma que, creo, tiene una utilidad increíble incluso sin las capacidades modernas impulsadas por IA.

Pero creo que, en cierto modo, la dimensión más emocionante de lo que estamos haciendo es que realmente no estamos empezando desde la idea de: “Oh, existe esta increíble nueva tecnología de modelos de lenguaje de gran escala e infraestructura de IA conversacional generativa, ¿qué podemos construir con ella?”. En cambio, estamos empezando por dedicar tiempo a nuestros clientes y entender qué podrían querer hacer con la voz en el contexto de Sonos dentro de sus hogares. Y tenemos margen para hacerlo porque llevamos casi una década incorporando asistentes de voz en Sonos, incluido uno propio.

Y cuando hablo con los clientes, me dicen: “Me encanta la idea de poder interactuar con el sistema Sonos de mi casa sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Tardo mucho en llegar a la aplicación y mi pareja me mira de reojo. Como diciendo: ‘¿Por qué estás usando el teléfono mientras estamos conversando?’”. Creo que, en términos generales, sería difícil encontrar a alguien que dijera: “Ojalá las personas con las que comparto mi casa usaran más el teléfono”. En cambio, están buscando maneras de guardar los teléfonos en un cajón y disfrutar de estar juntos.

(Image credit: Sonos)

Creo que la voz es, intuitivamente, una excelente manera de resolver eso, y por eso Sonos One, nuestro primer producto con asistente de voz, fue un éxito rotundo hace 10 años. Creo que la gente entendió que esta es una gran manera de interactuar. Pero, desafortunadamente, los propios agentes de voz realmente no cumplieron con las expectativas de los clientes.

Cuando salgo y hablo con la gente, lo primero que me dicen no son escenarios increíblemente complejos sobre cómo controlar mi casa inteligente de nueve maneras diferentes —todo eso que escuchas de otros actores de la industria—. Me dicen: “Solo quiero poder hablar con el asistente sobre lo que quiero, de la misma manera que hablaría con otra persona”. Quiero poder decir: “Pon ese álbum que me encantaba en la universidad, el que tiene a la cantante de Cocteau Twins. Creo que la banda hizo el tema de esa serie de Fox. ¿Cómo se llama? Es sobre un doctor que siempre está de mal humor. Ah, sí. Se llama House”.

Y, ciertamente, con los asistentes de voz de primera generación, incluso si conocían el nombre de la canción, tenías que recordar que debías decir “reproduce esta canción de este artista” y no mencionar primero el álbum y no decir primero el nombre del artista. Teníamos que adivinar qué estaba pensando el agente. Así que las prioridades uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis son: hablar con esta cosa de manera natural.

Lo segundo que nos dicen es que realmente no les importan todos esos ejemplos que parecen inventados de cosas que las empresas de tecnología creen que queremos hacer. “Revisé tu calendario y noté que mañana vienen unas personas a desayunar, y el refrigerador dice que ya no tienes huevos. Así que voy a mandarle un mensaje a tu esposa para decirle que fuiste a la tienda a comprar…” No sé, creo que nadie quiere que el sistema instalado en las paredes de su casa haga ese tipo de cosas en el mundo real.

Pero sí quieren poder controlar rápidamente lo que yo llamaría el “ambiente”, es decir, la música, la banda sonora y, muchas veces, la iluminación. Y sí, también quieren poder programar temporizadores. Quieren poder preguntar por el clima. Todo lo demás está muy por debajo de esas funciones en la lista de prioridades.

Así que desarrollamos [Sonos 27 Voice] para hacer exactamente esas cosas. Es muy rápido. Es muy confiable. Y es muy resistente a prácticamente cualquier cosa que le digas a nivel lingüístico. Creo que a la gente realmente le va a encantar el simple hecho de que funciona. Una de las ventajas de limitar el problema exactamente a lo que los clientes están pidiendo es que también podemos ofrecerlo con una infraestructura moderna cuyo funcionamiento sea accesible en términos de costos. Eso significa que podemos convertirlo en una parte estándar del sistema Sonos sin agregar una suscripción adicional, que es otra cosa que creo que la gente realmente quiere. No quieren ver otro cargo en su tarjeta de crédito solo para poder controlar el ambiente de su casa.

Matt Bolton: ¿Qué tecnología hay detrás de todo esto? ¿Están utilizando algún modelo de lenguaje en particular? ¿Funciona en sus propios servidores o se conectan a los sistemas de alguien más?

Tom Conrad: Déjame darte la última pieza del rompecabezas que escuchamos de los clientes, porque me ayudará a explicar la arquitectura. También nos dicen que quieren tener acceso a un conocimiento integral del mundo. Estoy en la cocina, estoy preparando un filete de cerdo y quiero saber a qué temperatura debe cocinarse para que sea seguro comerlo. Mi esposa y yo estamos discutiendo sobre el nombre del actor de Ted Lasso. Y la gente quiere que los asistentes de voz puedan hablar con ellos sobre el mundo.

Así que necesitas algo que haga todo lo que acabo de describir, pero que también tenga la capacidad de recurrir a un modelo de propósito general más sofisticado cuando la consulta esté fuera del ámbito del ambiente, los temporizadores, el clima y todas esas cosas que representan 95% de lo que la gente pregunta.

Por eso desarrollamos nuestro propio modelo base, que es un modelo de lenguaje de gran escala de tamaño intermedio, diseñado específicamente y ajustado para nuestros casos de uso. Lo ejecutamos en nuestra propia infraestructura y se encarga de ese 95% de las consultas. Después, cuando es necesario, dirige de manera confiable la consulta hacia un modelo externo de frontera para responder preguntas de conocimiento general o consultas más complejas.

(Image credit: Sonos)

Y también haremos cosas divertidas. Por ejemplo, si el modelo de frontera puede ayudar con la tarea de encontrar música, también lo hará. Puedes decir algo como: “Encuentra música que esté empezando a destacar en TikTok, filtra los resultados tomando como referencia ese estilo de shoegaze que me gustaba cuando estaba en la universidad en los noventa y hazme una playlist”. Entonces utilizará el modelo de frontera para entender de qué se está hablando en TikTok. Usará nuestra infraestructura para entender mis gustos musicales y después creará una playlist y la reproducirá. Eso es lo que estamos haciendo con Sonos 27 Voice.

Matt Bolton: Supongo que el modelo de frontera cambiará con el tiempo, pero ¿cuál están utilizando para el lanzamiento?

Tom Conrad: No estamos hablando de la infraestructura que utilizaremos en el lanzamiento, pero tienes razón al asumir que parte de la flexibilidad de este sistema consiste en poder cambiar de un modelo de frontera a otro para optimizar costos y demás.

Matt Bolton: El otro aspecto de las funciones de IA que anunciaron y que me interesa mucho es la integración con MCP. Sonos tiene una larga trayectoria de ser relativamente amigable con los desarrolladores y de mantener una plataforma abierta, algo que ustedes destacaron mucho en el anuncio de este sistema operativo. Así que la integración con MCP parece indicar que están retomando ese elemento de querer que la gente cree cosas que funcionen con su sistema.

Tom Conrad: Creo que una de las cosas emocionantes que han ocurrido en los últimos, ni siquiera dos años, sino seis meses, es que de repente vemos que la gente común puede crear software, ¿no? Y sé que lo vemos en toda la compañía y también en todo el mundo con nuestros clientes. El acceso no oficial y modificado a la API de Sonos ya es un caso de uso muy común entre quienes crean aplicaciones mediante vibe coding, y escuchas a personas, incluso a muchas personas muy conocidas, hablar sobre cómo controlan su sistema. Además, constantemente conozco clientes que están experimentando con estas cosas.

Así que estamos lanzando Sonos 27 MCP, que pone a disposición de nuestros clientes un conjunto completo de acciones compatibles con el sistema Sonos, para que puedan interactuar con la música a través del agente que ellos elijan. Sonos aparecerá en el directorio de conectores de Claude, así como en los directorios de conectores de ChatGPT, Grok y Gemini, junto con Slack, Calendar, Figma y todas las demás herramientas con las que puedes interactuar en Claude cualquier día.

Y podrás hacer cosas tan sencillas como bajar el volumen de la música desde Claude o desde el servicio que estés utilizando en tu teléfono, en su aplicación, en la aplicación de escritorio o en un navegador web. Tendrá suficiente contexto para entender que la música está reproduciéndose en tu sistema Sonos, localizará lo que está sonando y bajará el volumen.

(Image credit: Sonos)

Y también podrá encadenar herramientas, así que podrías decir cosas como: “Revisa mi calendario y busca la fiesta que se aproxima, mira quiénes van a asistir y ayúdame a decidir qué tipo de música sería buena para poner, basándote en lo que sabemos de estas personas por nuestro historial de correos electrónicos”. Es un ejemplo inventado bastante malo. Pero es muy bueno para encadenar un montón de herramientas con sus propias capacidades de inferencia y hacer este tipo de cosas.

Y, como señalas, dentro de la comunidad de aficionados y entusiastas existe una enorme oportunidad para crear experiencias de control personalizadas, tanto de software como de hardware, utilizando esta infraestructura para integrar Sonos con los nuevos frameworks de agentes, como OpenClaw y Hermes. Durante el próximo año surgirán decenas de cosas de este tipo y nosotros podremos participar en ello.

Creo que será realmente divertido ver qué hacen nuestros clientes con esto. Y creo que es una capacidad muy particular, porque para hacerlo bien necesitas contar con la infraestructura técnica —es decir, acceso a los sustantivos y verbos de tu sistema a través de internet—, algo que muy pocas empresas tienen.

Y además necesitas tener esa perspectiva filosófica que dice que la apertura es algo bueno, y que permitir la integración y el acceso desde sistemas de terceros no nos hace perder relevancia. Nos hace más fuertes. Y no todas las empresas —quizá ninguna otra— tienen esa perspectiva.

Matt Bolton: También parece que debe ser parte de la construcción de un sistema preparado para el futuro, porque MCP parece adoptar un enfoque bastante agnóstico y significa que, por ejemplo, si Apple agrega una buena compatibilidad con MCP a Siri, ustedes no tendrían que hacer nada para darle soporte. Pero, al mismo tiempo, ¿esto hace más difícil desarrollar de su lado, sabiendo que tendrán una forma tan abierta para que los agentes entren e interactúen con el sistema? ¿Complica de alguna manera el desarrollo y la planeación de funciones?

Tom Conrad: Primero, como nota al margen, debería decir que podría resultar que la respuesta de Apple a toda esta integración no sea MCP, sino algo que ellos llaman App Intents. Y nosotros también estamos incorporando en este momento compatibilidad con App Intents en la plataforma de Apple, así que también tenemos esa parte. Es prácticamente un mapeo semántico uno a uno: lo que cambia es dónde vive el conector, pero lo que puedes hacer con él es muy similar.

¿Cómo decirlo…? Quizá el peor escenario posible es que toda la interacción de terceros con tu producto se realice mediante hacks y APIs no compatibles oficialmente. Tengo un amigo que tiene un bebé recién nacido y se levanta temprano para trabajar. Quiere recibir una notificación cuando su esposa se despierte para poder poner a preparar el café. Así que básicamente le encargó a [Claude] Fable algo como: “Averigua cuándo se despierta mi esposa”. Y el agente hackeó su cama inteligente. Después le dijo: “Y en ese momento, enciende la cafetera”. Y hackeó la API de su cafetera.

No sé si quiero estar del lado que recibe ese tipo de interacción, porque entonces, cuando cambio un detalle de implementación, estas experiencias dejan de funcionar. Y creo que el cliente culpa a la compañía de la cafetera y a la marca de la cama inteligente. No culpa al hecho de que, básicamente, había construido algo mediante un hack sobre una infraestructura que nunca estuvo diseñada para eso.

Así que creo que este nuevo mundo exige cierta disposición a participar en él, y me entusiasma la idea de que la infraestructura de MCP nos proporcione una forma estructurada de no solo hacerlo una vez y aplicarlo a múltiples plataformas, sino de hacerlo de una manera que permita tener una capa de compatibilidad mientras evolucionamos nuestros servicios de backend.

Matt Bolton: Lo otro que quería preguntar, respecto a que se hable tanto de esto como una plataforma abierta, es qué tan abierta estamos hablando. ¿Podríamos ver Sonos 27 en otros dispositivos, en hardware que no sea de Sonos?

Tom Conrad: Creo que, por ahora, la magia de Sonos realmente está en combinar lo que hacemos en hardware con lo que hacemos en software. Así que nunca diría nunca, pero, al menos en lo que respecta al negocio principal de audio en el que estamos, creo que estamos enfocados en crear nuestras propias experiencias excepcionales para el hogar.

Haré una pequeña precisión al respecto. Tenemos una gran alianza con Peloton que comenzó cuando trabajamos en la optimización de la experiencia de audio de sus equipos más recientes, pero que con el tiempo se está extendiendo para permitir que el sistema Sonos en los hogares de sus clientes se convierta en el destino de audio para la salida de audio de sus productos. No es exactamente que llevemos el sistema operativo a los equipos de audio de otras empresas, pero es un buen ejemplo de cómo continuamos el trabajo que ya hemos hecho para integrarnos en todos los lugares donde nuestros clientes quieren encontrarnos.

Matt Bolton: En los Sonos Ace Ultra, obviamente, el gran atractivo para los fans más entusiastas de Sonos será la conectividad con el sistema Sonos que muchos esperaban que tuviera el primer Ace. ¿Por qué es necesario el nuevo hardware Headphone Engine 2 para hacerlo posible?

Tom Conrad: Hubo dos elementos necesarios para habilitar la conectividad de los audífonos con el sistema. El primero es que necesitábamos un buen rendimiento de Wi-Fi y un almacenamiento y transporte seguros de las credenciales de seguridad, algo que está profundamente integrado en el silicio que incorporan los audífonos. Desafortunadamente, Ace no cuenta con esa plataforma, así que no podíamos incorporar esta función al Ace de manera responsable sin poner, por ejemplo, tu contraseña de Wi-Fi en riesgo dentro de una red abierta durante la configuración. Y sin las capacidades mejoradas de Wi-Fi de los propios audífonos, no podríamos conseguir el rendimiento de red que queríamos para poder caminar por toda la casa.

Pero, como señalas, estoy muy orgulloso de los Ace originales. Son muy cómodos. Tienen una excelente duración de batería. Ofrecen una cancelación de ruido de primer nivel. Son unos audífonos excelentes.

Pero son el mejor ejemplo de cómo, en esa etapa, la compañía había olvidado lo importante que es asegurarnos de que los productos que fabricamos realmente formen parte del sistema y no sean simplemente unos audífonos excepcionales. Porque, seamos honestos, hay muchísimos audífonos excepcionales en el mundo.

Por eso, desde el principio del desarrollo de Ace Ultra, sabíamos que teníamos que hacer lo que nuestros clientes más querían: convertir los audífonos en una parte intuitiva del sistema [Sonos].

Hay dos mecanismos para interactuar con esta función. El primero es realmente mágico: puedes acercarte a cualquier altavoz que esté reproduciendo música en tu casa, presionar un botón en los audífonos y la música simplemente pasa del altavoz a los audífonos. Después puedes caminar hacia otra parte de la casa, presionar de nuevo el botón mientras estás frente a [otro altavoz] y la música o el contenido pasa de los audífonos al altavoz. Sin aplicación, sin retrasos, sin Bluetooth; es simplemente la tecnología Sonos “Fabric” la que hace posible esta experiencia sencilla y fluida en toda la casa.

(Image credit: Sonos)

Dije que había dos cosas que hacen posible esta función. La primera es el hardware que incorporan los nuevos audífonos. La segunda ocurre dentro del propio sistema operativo: con el lanzamiento de Amp Multi, desarrollamos una tecnología de virtualización que permite que una sola instancia de Sonos OS aloje múltiples instancias del entorno de ejecución. En el caso de Amp Multi, esto permite tener un solo dispositivo funcionando para cuatro habitaciones.

Tomamos esa capacidad y la extendimos a toda la familia de bocinas modernas, de modo que esta Sonos Play que tengo sobre mi escritorio puede ejecutar más de una instancia del entorno de ejecución. Por eso, los audífonos, que no cuentan con la potencia de procesamiento necesaria para ejecutar todo el ecosistema de Sonos, no tienen que hacerlo: pueden designar una bocina de tu red como su proxy.

Así, cuando la música pasa de la bocina a los audífonos, iniciamos una instancia virtual del software de Sonos en una de las bocinas. Puede ser la que tienes frente a ti o alguna otra que esté menos ocupada. Después, enviamos el audio a los audífonos a través de la red como una transmisión, en lugar de ejecutar todo el sistema en los propios audífonos.

Y lo interesante es que la bocina que realiza ese trabajo sigue teniendo suficiente capacidad de procesamiento para funcionar como bocina y reproducir música para otra persona en casa. Es una función que parece muy sencilla, pero que en realidad tiene muchísimo detrás.

Sonos Fabric es el nombre que le hemos dado a la tecnología fundamental de Sonos que conecta, agrupa y vincula los audífonos. Y otra de las cosas emocionantes que estamos haciendo con Fabric en este lanzamiento es habilitar lo que llamamos surrounds portátiles, que permite tomar una Sonos Play o una Move y utilizarlas como bocinas traseras en una configuración de cine en casa.

(Image credit: Sonos)

La idea es que tengas una Sonos Play o un par de Moves en la cocina, el patio trasero o donde sea y, para una noche de películas, puedas llevarlas a la sala, colocarlas detrás de ti y utilizarlas para disfrutar de una experiencia de sonido envolvente con Dolby Atmos. Después, cuando termines, puedes devolverlas a sus lugares habituales para que sigan funcionando en otras partes de tu casa.

Lo interesante de esto desde el punto de vista tecnológico es que la forma en que una bocina se integra a tu sistema de cine en casa es técnicamente muy diferente a la manera en que una bocina se incorpora al sistema de agrupación de Sonos [para audio en varias habitaciones], porque los requisitos de latencia entre la barra de sonido y las bocinas envolventes son mucho más exigentes.

Por eso, cuando una bocina se integra a una configuración de cine en casa, desde el punto de vista de red se conecta directamente a la barra de sonido. No pasa por la red doméstica. Así que, cuando tomas una bocina que estaba en la cocina como parte del sistema de agrupación y la colocas en una posición de bocina satélite [para cine en casa], tienen que ocurrir muchas cosas prácticamente por arte de magia.

Para empezar, la barra de sonido y la bocina tienen que reconocerse entre sí. Para ello, utilizamos el acelerómetro de la bocina portátil para detectar que la levantaste y la colocaste en otro sitio. Cuando la colocas, enviamos una señal ultrasónica. Si hay una barra de sonido en la habitación capaz de detectarla, responde con otra señal y ambas realizan un proceso de comunicación para determinar la distancia de izquierda a derecha, ajustar automáticamente el sonido y establecer la conexión de red para el sistema de cine en casa, todo sin que tengas que hacer nada. No necesitas utilizar la aplicación.

Es otra de esas funciones que tienes que experimentar para realmente apreciarla, pero me entusiasma muchísimo empezar a ofrecer estas configuraciones de cine en casa mucho más flexibles. Es algo que no se parece a nada de lo que el resto de la industria ofrece actualmente.

Matt Bolton: ¿Puedes hablarme del nuevo diseño de los drivers de los Ace Ultra? ¿Qué querían cambiar respecto a la generación anterior?

Tom Conrad: Tenemos a algunos de los ingenieros de audio más sofisticados del mundo trabajando en estos productos, y querían ofrecer graves más profundos, detalles más claros y un escenario sonoro más definido, con menos distorsión. Tuvimos la oportunidad de diseñar un driver personalizado para los Ace Ultra y ajustarlo en el estudio junto a algunos de los mejores y más reconocidos ingenieros de audio del mundo.

Tienes que escucharlo y compararlo directamente con los Ace, pero creo que notarás que ofrece una respuesta de graves más profunda, detalles más claros y un [mejor] equilibrio en todo el espectro de audio.

Matt Bolton: Me pareció muy interesante que los Beam Ultra lleguen prácticamente como un reemplazo de la posición que ocupaban los Arc originales en la gama de productos después del lanzamiento de los Amp Ultra. ¿Por qué decidieron concentrar más canales en el cuerpo más compacto de los Beam, en lugar de mantener el diseño más grande y flexible de los Arc para ocupar ese lugar?

Tom Conrad: Nuestro objetivo era ofrecer realmente la mejor barra de sonido de tamaño mediano del mundo. Todavía hay muchísimas personas en todo el mundo que quieren un formato más compacto. Quieren algo que pueda colocarse debajo del televisor cuando está sobre un mueble, o que funcione con un televisor más pequeño. O, francamente, simplemente quieren un dispositivo que no llame tanto la atención como una barra de sonido más grande.

Y, aun así, quieren Dolby Atmos 7.1.2 completo y real. Quieren una experiencia de sonido envolvente en altura que realmente los haga sentir dentro de la acción. Por eso, con los Beam Ultra construimos un sistema con nueve drivers, incluidos dos drivers orientados hacia arriba, que rebotan el audio en el techo y las paredes para crear esa sensación de inmersión.

(Image credit: Sonos)

Si pasas tiempo con cualquier usuario de sistemas de cine en casa, entiendes que realmente quieren una experiencia de diálogo impecable, en la que las voces siempre destaquen incluso durante las escenas más cargadas de sonido. Por eso, el escenario sonoro central de Beam Ultra mejora considerablemente.

También quieren unos graves que se sientan con muchísimo peso sin tener que añadir un subwoofer a la habitación. Quieren una música amplia, con un escenario sonoro bien definido. Y los creadores quieren productos que reproduzcan con gran precisión su intención en la sala.

Es muy difícil hablar de productos que ofrecen este tipo de experiencias de audio antes de que la gente tenga la oportunidad de probarlos en persona. Pero todas las personas con las que hemos compartido Beam Ultra simplemente no pueden creer la cantidad de sonido y presencia que se obtiene de una barra de sonido tan pequeña.

Matt Bolton: Entonces, cuando hablaban con los clientes, ¿se dieron cuenta de que quienes compran en este rango de precio suelen preferir un tamaño más compacto en lugar de uno más grande, incluso si eso implica añadir más complejidad al desarrollo?

Tom Conrad: Así es. Es decir, ya tenemos la mejor barra de sonido grande del mundo con Arc Ultra. Así que la pregunta realmente era: para el resto del mercado, ¿qué podemos hacer para dar un salto generacional enorme en cuanto a capacidades? De ahí surge Beam Ultra.

Matt Bolton: Parece que podrían haber optado por canales 5.1.2 en Beam Ultra, y probablemente eso habría dejado satisfechos a los usuarios si se hubiera ofrecido con una mayor calidad. ¿Qué encontraron durante el desarrollo que los llevó a decidir que 7.1.2 era necesario o la opción correcta?

Tom Conrad: Bueno, creo que una parte de esto tiene que ver con que en el propio Beam ofrecemos una experiencia excepcional con una configuración 5.1.2. Realmente queríamos encontrar una manera de ampliar nuestro catálogo de productos en lugar de simplemente actualizar Beam. Por eso, en este momento, Beam seguirá en el mercado como nuestra solución para los clientes más sensibles al precio que buscan esa experiencia 5.1.2, mientras que Beam Ultra se coloca por encima para ofrecer una experiencia de sonido envolvente Dolby Atmos más inmersiva.