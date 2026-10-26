El ingenioso truco de Sonos para configurar el sonido envolvente y ofrece la flexibilidad de cine en casa que siempre quise

Desde hace mucho tiempo soy fan de Sonos y de su enfoque del audio para el hogar. Mi departamento ya está repleto de altavoces de la empresa, incluyendo dos sistemas de cine en casa para películas y televisión, y un par de sistemas estéreo para escuchar música. Y aunque la posibilidad de agrupar altavoces y reproducir lo que quiera, donde quiera, ya es una parte importante de su atractivo, siempre he sentido que había margen para ir un paso más allá.

Así que cuando Sonos anunció la barra de sonido Beam Ultra a principios de este año, junto con una nueva función que permitiría que sus altavoces portátiles Play funcionaran también como altavoces envolventes traseros, mi interés se despertó por completo.

Ya he dejado muy claro lo que pienso del Play, ya que anteriormente afirmé que podría ser el único altavoz que realmente necesitas. Su capacidad para funcionar igual de bien en casa como cuando te desplazas lo convierte en una propuesta increíblemente atractiva.

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Y ahora, gracias al nuevo sistema operativo Sonos27, esa versatilidad se extiende al cine en casa. En lugar de destinar un par de altavoces de manera permanente a la función de sonido envolvente, simplemente puedes tomar uno, llevarlo a otra habitación y usarlo de manera independiente, antes de devolverlo a su posición original y hacer que se reincorpore automáticamente al sistema.

Es una idea sencilla, pero que tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma en que la gente usa sus altavoces Sonos. Y después de haber puesto a prueba el Beam Ultra y un par de Play, creo que es uno de los avances más interesantes de la empresa en años.

Reprodúcelo, Sonos

(Image credit: Future / Max Langridge)

Un par de bocinas Sonos Play se pueden usar como altavoces envolventes traseros con varias de las barras de sonido de la empresa, incluyendo la Arc, la Arc Ultra, la Beam (2.ª generación) y la Beam Ultra. Dado el mayor tamaño y la mayor potencia de salida de los modelos Arc, diría que las Play, relativamente compactas, podrían no encajar del todo, pero es bueno saber que no estás limitado a una barra de sonido en particular.

Para mí, tiene más sentido combinarlos con el Beam, que es más pequeño, y en mi recámara, la combinación es lo suficientemente discreta como para no llamar la atención, pero lo suficientemente potente como para ofrecer un sonido genuinamente envolvente que representa una mejora enorme respecto a los altavoces integrados de mi televisor.

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Por supuesto, el verdadero atractivo de esta configuración es que los Play no están permanentemente destinados a funciones de sonido envolvente. Toma uno, llévalo a otra habitación y se desconectará automáticamente del sistema de cine en casa, convirtiéndose en un altavoz independiente listo para reproducir música. Devuélvelo a su posición original y se reintegrará a la perfección en su lugar.

Esto es posible gracias a una tecnología inteligente que funciona detrás de escena. Un acelerómetro dentro de cada Play detecta cuándo se ha levantado y movido, mientras que la Tecnología de Posicionamiento de Sonos utiliza señales casi ultrasónicas, captadas por los micrófonos de la barra de sonido, para determinar si los altavoces están en la misma habitación y dónde están ubicados. Incluso puede determinar qué altavoz debe actuar como sonido envolvente trasero izquierdo o derecho, sin que tengas que asignarlos manualmente.

Al menos, esa es la teoría.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Cuando probé esta función por primera vez, las cosas no salieron exactamente como esperaba. Llevé uno de los Sonos Play de mi habitación a la sala, pero descubrí que seguía reproduciendo el audio del sistema de cine en casa. La conexión también se volvió intermitente, con el sonido cortándose y regresando, en lugar de que la bocina cambiara al modo independiente.

Finalmente, tuve que recurrir a la opción «Dejar de usar como sonido envolvente» en la app de Sonos, lo que me permitió utilizar el Play de forma independiente. Sin embargo, cuando lo devolví a la habitación, tampoco se reconectó automáticamente, por lo que tuve que volver a entrar a la app y seleccionar «Empezar a usar como sonido envolvente».

Como no quería darme por vencido, lo intenté de nuevo poco después. Esta vez, tras llevar el mismo Play a la sala y esperar unos segundos, escuché un tono que confirmaba que se había desconectado del sistema de cine en casa. Entonces, ambos Play, incluido el que seguía en la habitación, aparecieron como bocinas independientes en los ajustes de AirPlay.

Devolver la bocina a su posición original fue igual de sencillo. Una luz blanca que pulsaba lentamente indicaba que estaba determinando su posición con respecto a la barra de sonido. Después, escuché el mismo tono que confirmaba que la conexión se había realizado correctamente. Así de fácil, volvió a funcionar como bocina envolvente trasera izquierda, sin que tuviera que tocar la app.

Fue entonces cuando realmente entendí el atractivo del nuevo enfoque de Sonos. En lugar de tener un par de bocinas dedicadas permanentemente al cine en casa, ahora podía moverlas por mi departamento según lo necesitara, sin tener que reconfigurar manualmente el sistema cada vez.

Sistema pequeño, gran sonido

(Image credit: Future / Max Langridge)

Para poner a prueba el sistema a fondo y descubrir cuánto aportaban las bocinas Play como canales envolventes, mi primera opción tenía que ser la escena de la persecución en automóvil de Penguin en The Batman.

Comencé utilizando únicamente la Beam Ultra y, francamente, su rendimiento me dejó impresionado. Teniendo en cuenta las dimensiones compactas de la barra de sonido, la magnitud del sonido que producía era extraordinaria. El rugido del motor del Batimóvil tenía un peso impresionante, mientras que el campo sonoro se extendía mucho más allá de los límites físicos de la barra. De hecho, esta prácticamente desaparecía, ya que el sonido llenaba la habitación en lugar de parecer provenir de una sola bocina debajo del televisor.

Quizá lo más impresionante fue que no estaba utilizando un subwoofer independiente. Al menos en mi habitación, no sentí la necesidad inmediata de añadir uno, dado el peso y la contundencia de los graves. Es cierto que una sala más grande podría ofrecer una experiencia diferente, y quienes busquen graves especialmente profundos, capaces de hacer vibrar toda la habitación, probablemente se beneficiarían de añadir un Sub Mini.

Con las dos Play conectadas como bocinas envolventes y los ajustes de audio envolvente y de altura en su nivel predeterminado de 0, el rendimiento se volvió aún más inmersivo. Mientras Batman y Penguin avanzaban a toda velocidad por la carretera, los sonidos de los camiones y automóviles que pasaban se extendían por detrás de mi posición de escucha, creando una sensación más convincente de estar en medio de la acción.

Con curiosidad por descubrir hasta dónde podía llegar el sistema, aumenté a +5 los ajustes de audio envolvente y de altura. El sonido se volvió aún más envolvente, y fue más fácil distinguir los efectos de los canales traseros, como los estridentes cláxones de los automóviles. Cuando el auto de Penguin comenzó a dar vueltas, el sistema logró reproducir de forma convincente el caos que se desarrollaba en la pantalla, haciéndome sentir como si estuviera allí mismo, en el asiento del copiloto.

Arc, ¿te alegró verme?

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future / Max Langridge) (Crédito de la imagen: Future / Max Langridge) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

La combinación de la Beam Ultra y las Play había sustituido a una Arc y dos Sonos Ones en mi habitación, así que tenía muchas ganas de comprobar cómo se comparaba el sistema más reciente con su predecesor. Volví a instalar la configuración anterior, comenzando únicamente con la Arc.

De inmediato noté un aumento considerable en la potencia del sonido, algo que no resultaba del todo sorprendente, dadas las mayores dimensiones de la Arc y su mayor número de transductores. Sin embargo, la diferencia no fue tan drástica como esperaba, sobre todo si tenemos en cuenta cuánto más pequeña es la Beam Ultra.

También fue un recordatorio de lo mucho que Sonos ha simplificado el proceso para añadir bocinas envolventes portátiles. Con las Play, bastaba con seleccionar «Usar como sonido envolvente» y, en cuestión de segundos, se conectaban y establecían automáticamente sus posiciones izquierda y derecha. Las Ones requerían un proceso de configuración más complejo, que incluía asignar manualmente cada bocina a su canal correspondiente.

Volver a la misma escena de The Batman, esta vez con las Ones conectadas, reveló una diferencia más considerable entre ambos sistemas.

La configuración basada en la Arc produjo un sonido más amplio y contundente, especialmente al aumentar a +5 el nivel de sonido envolvente del televisor. Los motores de los automóviles tenían mayor peso en las frecuencias bajas, mientras que era más fácil seguir el movimiento de los vehículos por la carretera a medida que el sonido recorría la habitación.

La Beam Ultra contraatacó en la reproducción de las frecuencias altas y los diálogos. Las voces sonaban más claras y definidas que a través de la Arc, mientras que efectos como el chirrido de las llantas tenían mayor intensidad y nitidez.

Y aunque sigo pensando que la Beam Ultra no necesariamente necesita un subwoofer en una habitación pequeña, la comparación demostró que la Arc tiene ventaja en cuanto a la contundencia de los graves.

En última instancia, ambos sistemas ofrecieron experiencias de sonido envolvente muy disfrutables y convincentes. La configuración basada en la Arc destacó por su amplitud y la contundencia de las frecuencias bajas, pero la Beam Ultra y las Play demostraron que un sistema relativamente compacto también puede ofrecer una experiencia cinematográfica impresionante.

Un sistema de cine en casa con un toque diferente

(Image credit: Future / Max Langridge)

Con un precio de 1,297 dólares / 1,297 libras esterlinas / 2,097 dólares australianos por el Beam Ultra y dos altavoces Play, esta ciertamente no es la forma más económica de llevar el sonido envolvente a tu hogar. De hecho, el paquete de sonido envolvente de Sonos, compuesto por el Beam Ultra y el Era 100, cuesta menos (1,112 dólares / 1,097 libras esterlinas / 1,705 dólares australianos), y como demostró mi comparación con el Arc y los One, una configuración convencional puede ofrecer un sonido más contundente.

Pero yo diría que enfocarse únicamente en el precio de entrada, o incluso en el rendimiento del sonido envolvente en sí, pasa por alto lo que Sonos ha logrado aquí.

Porque cuando no estoy viendo una película o poniéndome al día con mis programas de televisión favoritos, no necesito necesariamente dos altavoces detrás de mí sin hacer nada. Con esta configuración, puedo tomarlos y llevarlos a donde quiera, ya sea a otra habitación para escuchar música de fondo o afuera para una reunión con amigos.

Y como los Play ofrecen conectividad tanto por Wi-Fi como por Bluetooth, se integran igual de bien en un sistema Sonos multiroom como cuando me acompañan fuera de casa.

En efecto, obtengo dos sistemas en uno: una configuración de cine en casa envolvente cuando la quiero, y un par de altavoces inalámbricos verdaderamente portátiles cuando no la quiero.

Para mí, ahí es donde radica el verdadero valor. Sonos no solo ha hecho que sus sistemas de cine en casa sean más flexibles; ha hecho que los altavoces en sí mismos sean más útiles. Y después de haber experimentado qué tan bien pueden funcionar juntos estos dos roles, es una característica de la que me costaría mucho prescindir.