El nuevo Apple TV 4K por fin ofrece sonido envolvente Dolby Atmos con el HomePod y un Siri Remote que no puedes perder, pero su precio subió

El nuevo Apple TV 4K ya es oficial y tiene un precio inicial de 299 dólares / 299 libras esterlinas / 449 dólares australianos / $6,299.00 MXN

Cuenta con micrófonos integrados para controlar Siri sin usar las manos y es compatible con el sonido envolvente del HomePod

El control remoto Siri Remote actualizado puede emitir un pitido para ayudarte a encontrarlo, es compatible con la función "Búsqueda de precisión" y funciona con modelos anteriores de Apple TV

Recuerdo con cariño cuando Apple bajó el precio del Apple TV 4K, y también recuerdo los desafortunados aumentos de precio de principios de 2026. Eso elevó el precio del Apple TV 4K sin Ethernet a 199 $ / 199 £ / 299 AU$ y el del modelo con Ethernet a 249 $ / 249 £ / 399 AU$.

Ahora, junto con el HomeView y el HomePod mini de segunda generación, Apple presenta el nuevo Apple TV 4K y retira del mercado los modelos anteriores. Mantiene una forma similar —sigue siendo un cuadrado negro con bordes curvos y un logotipo en la parte superior—, pero incluye algunas novedades.

También tiene un nuevo precio: el Apple TV 4K (2026) viene en una sola versión y cuesta $299 / £299 / AU$449. Es un gran salto, especialmente si se compara con los reproductores Roku y los Fire TV Sticks de la competencia. De hecho, tiene el mismo precio que el nuevo Apple HomeView, que incluye una pantalla y altavoces. Aun así, ya está disponible para preorden —a partir del 13 de octubre de 2026— y se enviará el 13 de noviembre de 2026.

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He pasado un rato probando el Apple TV 4K renovado, viendo cómo funciona con algunas tareas de inteligencia artificial de Siri y escuchando sus nuevas capacidades de audio, que incluyen la posibilidad de conectarse con hasta cuatro altavoces HomePod en una configuración de sonido envolvente.

Eso podría significar dos HomePods de segunda generación como altavoces delanteros y dos HomePod mini de segunda generación como altavoces traseros, cuatro unidades HomePod 2 de tamaño completo o cuatro unidades HomePod mini 2.

Tu celular puede indicarte con precisión dónde está el control remoto perdido del Apple TV (Image credit: Apple TV 4K (2026))

Sin duda, la mejora más significativa, y la que demuestra que Apple está atenta a sus clientes, es el nuevo Siri Remote. Ahora, en su cuarta generación, por fin puede emitir un pitido cuando no lo encuentras. Así que puedes preguntar: «Oye, Siri, ¿dónde está mi control remoto?» sin dirigirte a nadie en particular (los micrófonos del Apple TV 4K te escucharán) y el control remoto emitirá un sonido.

El sonido es bastante fuerte, aunque Apple no ha revelado el nivel exacto de decibelios, y debería ser muy audible incluso si el control está atascado en lo profundo de los cojines del sofá, en un montón en el piso o en cualquier otro lugar.

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Si además tienes un iPhone 17 o más reciente, un iPhone Air o un iPhone Duo, puedes abrir “Buscar mi”, tocar “Dispositivos” y luego usar la “Búsqueda de precisión” para que te ayude a localizar el control. Ambas son funciones sumamente útiles, y no necesitas el nuevo Apple TV 4K para aprovecharlas, ya que este control remoto es compatible con versiones anteriores del Apple TV HD y los modelos anteriores del Apple TV 4K. Todavía estoy esperando la confirmación del precio, pero como referencia, el Siri Remote actual cuesta 59 $ / 59 £ / 89 AU$.

(Image credit: Apple TV 4K (2026))

Como alguien que apuesta por la calidad de sonido de los HomePod desde la primera generación, que lamentablemente no es compatible con esta función, considero que esta actualización es bienvenida. Sin embargo, necesitarás bastante hardware nuevo.

En teoría, el costo sería de $895 dólares / £895 / AU$1,365 por un Apple TV 4K y cuatro unidades del HomePod mini 2; $1,695 dólares / £1,695 / AU$2,645 por cuatro HomePod de segunda generación y el Apple TV 4K; o $1,295 dólares / £1,295 / AU$2,005 por dos HomePod mini 2, dos HomePod de segunda generación y un Apple TV 4K.

Con esta última configuración, escuché un breve fragmento de Widow’s Bay, disponible en streaming en Apple TV: dos HomePod de tamaño completo junto al televisor y dos HomePod mini 2 un poco más atrás, detrás de un sofá. Sonaba realmente bien y, en comparación con usar solo dos HomePod, el sistema completo ofrecía una experiencia mucho más amplia, que destacaba tanto los tonos graves como los agudos. La demostración pasó de una escena tranquila a otra más intensa, y el resultado fue excelente. Esta combinación tiene mucha potencia.

No cabe duda de que pagar $299 dólares / £299 / AU$449 por un dispositivo de streaming es mucho, incluso con esa capacidad de audio. Sin embargo, el Apple TV 4K también incorpora algunas funciones adicionales interesantes. Gracias al procesador A19, debería ser más rápido, tanto al abrir aplicaciones como de cara al futuro.

El nuevo Apple TV 4K también será compatible con la IA de Siri desde su lanzamiento en Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y Sudáfrica.

Esto te permitirá hacer preguntas que aprovechen tu contexto personal, como: "Oye, Siri, ¿cuál era el episodio de Star Wars Rebels del que estaba hablando con Max?" o "¿Cómo se llamaba esa serie que Benjie recomendó hace unos meses en el chat grupal?".

Al aprovechar el contexto personal de un iPhone conectado, Siri puede encontrar esos resultados. En una demostración, funcionó rápidamente y mostró un episodio de Ted Lasso en muy poco tiempo.

(Image credit: Apple TV 4K (2026))

Con esto concluimos la presentación del nuevo Apple TV 4K: reemplaza a los modelos de la generación anterior, aunque si estos se ponen en oferta, definitivamente vale la pena echarles un vistazo. Ya está disponible para preordenar antes de su lanzamiento el 13 de noviembre de 2026.

Se trata de un aumento de precio considerable, y me gustaría que Apple siguiera ofreciendo la generación anterior como una opción más accesible, algo así como el equivalente a un iPad básico o una opción «e», similar al iPhone 17e.

Está claro que se trata de un dispositivo de streaming de gama alta y premium, pero tendremos que probarlo un tiempo para ver cómo se compara con otros y si el precio de 299 dólares / 299 libras esterlinas / 449 dólares australianos vale la pena. Cuéntame qué piensas en los comentarios a continuación, especialmente tu opinión sobre ese precio más alto y el conjunto de características.

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