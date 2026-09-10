Buenas noticias: Apple ha logrado eludir casi por completo el impacto de la inflación en los nuevos iPhones, AirPods y relojes; malas noticias: el precio de todos los demás iPhones acaba de subir

A principios de este año, muchos productos de Apple (excepto los iPhones, los AirPods y los Watches) sufrieron una serie de aumentos de precio considerables. Y luego, más recientemente, Apple presentó su nueva gama de Mac mini, cuyo precio inicial es un 50 % más alto que el de hace apenas cinco meses.

Esto me hizo temer (y probablemente a mucha otra gente también) lo peor respecto a los precios de los nuevos productos que se presentarían en el evento de Apple de septiembre de 2026.

Pero al ver que se anunciaban nuevos productos con el mismo precio, o incluso con mejor relación calidad-precio, que sus predecesores, sentí como si estuviera viendo a Neo esquivando las balas del «RAM-ageddon»… aunque el precio del iPhone 18 Pro subió, me pareció razonable.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Pero luego, al igual que Neo, nos golpearon y nos derribaron al suelo al descubrir que Apple aumentó discretamente los precios de todos sus teléfonos más antiguos después del evento. Estos son los nuevos precios para esos modelos:

Swipe to scroll horizontally El aumento de los precios del iPhone Modelo Nuevo precio inicial Precio inicial anterior iPhone 17 $899 / £899 $799 / £799 iPhone Air $1,099 / £1,099 $999 / £999 iPhone 17e $699 / £699 $599 / £599 iPhone 16 $799 / £799 $699 / £699

Veamos qué tal nos fue en diferentes áreas según los precios de EE. UU. y el Reino Unido (por supuesto, puede variar en otros lugares).

Swipe to scroll horizontally Comparación de los precios de lanzamiento de Apple Producto nuevo Precio de lanzamiento Modelo comparativo Precio de lanzamiento Apple Watch Series 12 $399 / £369 Apple Watch Series 11 $399 / £369 Apple Watch Ultra Series 4 $799 / £749 Apple Watch Ultra Series 3 $799 / £749 AirPods 5 $129 / £119 AirPods 4 $129 / £119 AirPods 5 with Wireless Charging Case $149 / £139 AirPods 4 con cancelación activa de ruido $179 / $169 iPhone 18 Pro $1,199 / £1,199 iPhone 17 Pro $1,099 / £1,099 iPhone 18 Pro Max $1,299 / £1,299 iPhone 17 Pro Max $1,199 / £1,199 iPhone Duo $1,999 / £1,999 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra $2,099 / £1,899

Apple Watch

Una victoria fácil y agradable: tenemos nuevas funciones tanto en el nuevo modelo estándar como en el nuevo Ultra, y las obtuvimos al mismo precio que el modelo anterior. Eso es genial, considerando los niveles de inflación que estamos enfrentando.

Lo único que podría resultar un poco molesto es la opción Siri Recap de Apple, que ahora está siempre a la escucha —pero, afortunadamente, no es el precio.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

AirPods 5

En mi opinión, estos fueron los grandes ganadores en cuanto a relación calidad-precio. Cuando informamos sobre los rumores de los AirPods 5, dijimos que realmente queríamos que Apple mejorara específicamente lo que se obtenía por el dinero, ya que su modelo básico se quedaba atrás respecto a los mejores audífonos económicos de la competencia.

Pues bien, eso es exactamente lo que obtuvimos. Los AirPods 5 básicos ahora cuentan con cancelación activa de ruido, y junto con otras mejoras, esto debería hacer que vuelvan a ser competitivos al mismo precio. Y el modelo de gama media de los AirPods 5 incluye controles de volumen en los audífonos y algunas otras pequeñas mejoras que facilitan el uso, lo que los hace más baratos que el modelo de gama media del año pasado. Es una victoria en todos los sentidos, y ya puedes reservarlos hoy mismo.

iPhone 18 Pro

Aquí es donde las cosas se complican un poco más, pero ambos modelos tienen un aumento de precio relativamente modesto de 100 dólares en EE. UU., lo cual es menos del 10 %, y en el contexto de 2026, me parece aceptable.

Por supuesto, también han mejorado en comparación con el modelo anterior, y por lo que dice Apple, el nuevo sistema de cámara con apertura variable y la duración de batería mucho mayor que ofrece el chip A20 Pro (que, de alguna manera, también es superpotente) podrían valer bien la pena el gasto adicional.

iPhone Duo

Mira, ¿creo que 1,999 dólares es un precio atractivo para un celular? No es lo que yo elegiría pagar. No me gustaron los rumores de que fuera tan alto, pero era algo inevitable. Sin embargo, el celular plegable iPhone Duo debe evaluarse en su contexto, y ese contexto es: el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra cuesta más en EE. UU. (en el Reino Unido, Samsung lleva la ventaja).

Solo cuesta 100 dólares más, te lo reconozco, pero una victoria es una victoria —y, de nuevo, considerando los aumentos de precios en el resto de la gama de Apple a principios de este año, creo que estaba lejos de ser un hecho que su elegante teléfono plegable fuera a superar realmente a la competencia en precio.

No todo es color de rosa

¿Tendremos la misma suerte con los próximos lanzamientos? Quizás no. Cabe destacar que estas categorías de productos son de las pocas que no sufrieron aumentos de precio en las subidas de principios de este año.

Esperamos que el Apple TV 4K y el HomePod mini tengan nuevas versiones pronto, por ejemplo, y es probable que estas lleguen con el mismo precio que los modelos actuales… cuyos precios acaban de subir significativamente. Lo mismo ocurre con el rumoreado nuevo iPad de gama básica.

Y luego está el pequeño detalle de que Apple ha subido los precios de todos sus modelos actuales de iPhone. A diferencia del iPhone 18 Pro, esos aumentos no vienen acompañados de ninguna mejora en el hardware ni en el rendimiento; simplemente son más caros.

Y supongo que esto significa que no tendremos un iPhone 18 básico en absoluto, si todos estos teléfonos se mantienen con precios más altos.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.