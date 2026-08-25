Según un analista de confianza, se lanzarán dos nuevos modelos de AirPods 5 junto con el iPhone 18; esto es lo que me gustaría que Apple cambiara... en relación con los 4

Un informe apunta a que los AirPods 5 saldrán al mercado en septiembre, en dos modelos

Una versión más económica y una opción más cara con cancelación de ruido

Esperamos que el gran evento del iPhone 18 Pro se realice a principios de septiembre

A pesar de todas estas noticias sobre los AirPods con cámara, hemos escuchado que los AirPods «normales» saldrán al mercado antes de que termine el año, y un informe completamente nuevo nos da una idea mucho más clara de lo que estamos a punto de ver.

Según un informe de Mark Gurman de Bloomberg, un prolífico informante de Apple, la marca se está preparando para lanzar los AirPods 5, que consistirán en un par de audífonos estándar y un modelo con cancelación activa de ruido (ANC).

Se sugiere que estos audífonos podrían llegar a principios de septiembre —se espera que el lanzamiento habitual de Apple a finales de año traiga los modelos iPhone 18 Pro, el Apple Watch 12 y un iPhone Ultra plegable—, pero, por lo que parece, hay margen para que se lancen un poco más tarde. Aun así, suele ser el estilo de Apple organizar un gran evento con muchos productos.

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En 2024, Apple amplió su línea de AirPods no Pro para incluir dos versiones. Recibimos los AirPods 4 estándar y también los AirPods 4 con cancelación activa de ruido (ANC), estos últimos recibieron una reseña ligeramente más positiva de nuestra parte. Se trataba de un modelo similar, pero con un precio ligeramente más alto y ANC. Parece que Apple continúa con esa tendencia.

AirPods que son realmente "nuevos"

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Los AirPods estándar de Apple reciben menos filtraciones y rumores que el modelo Pro, por lo que no existen informes serios sobre lo que podríamos esperar. Sin embargo, nuestra reseña no fue precisamente entusiasta y hay algunos cambios que Apple podría hacer para mejorarlos.

Lo principal es simplemente la relación calidad-precio. Los AirPods 4 no eran caros, pero no ofrecían una relación calidad-precio tan buena como la competencia. Modelos como los Nothing Ear (a) eran más baratos, incluían funciones como cancelación activa de ruido (ANC) y ofrecían un mejor sonido.

Esto contrastaba con los AirPods Pro 2 —que eran el modelo vigente cuando se lanzaron los AirPods 4— y posteriormente con los AirPods Pro 3. Los audífonos premium ofrecen una excelente relación calidad-precio frente a la competencia, con más funciones, un sonido impresionante y un diseño cómodo y ligero.

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Apple tuvo el mismo problema que detecté en los Galaxy Buds 4 de Samsung: una marca que no hace que sus opciones más económicas sean realmente económicas. Me gustaría que los AirPods 5 costaran menos —algo poco probable en el mundo tecnológico actual— o que incluyeran más funciones que justifiquen que cuesten más que el resto de los audífonos económicos.

También creo que la estabilidad del ajuste es un aspecto que necesita mejoras. Es un problema común en los audífonos semiabiertos como los AirPods: no se sujetan a los oídos tan bien como aquellos que utilizan almohadillas intraaurales. Ya perdí la cuenta de cuántos corredores con AirPods he visto perder sus audífonos mientras trotan. Apple ha hecho un buen trabajo de diseño en este aspecto, pero aun así me gustaría ver mejoras.

Apple mejoró la duración de batería de sus audífonos la última vez y espero que pueda hacerlo nuevamente. De hecho, superaron las cifras de autonomía anunciadas por Apple, pero actualmente es normal que unos audífonos alcancen cerca de 10 horas de uso sin ANC, así que sería estupendo que Apple se acercara a esa cifra.

En cuanto al audio, espero que mejoren la forma en que manejan los detalles. Como mencionamos en nuestra reseña de los AirPods 4, pierden cierta resolución en los detalles más sutiles, lo que puede afectar el disfrute de algunas canciones. De todas las mejoras que he mencionado, imagino que los ajustes en la calidad de sonido son los que tienen más probabilidades de hacerse realidad.

Si Apple quisiera realizar cambios importantes, podría hacer que los AirPods fueran realmente accesibles para los usuarios de Android. Actualmente, la mayoría de las funciones de los AirPods requieren un iPhone, aunque funcionan para reproducir audio básico con cualquier dispositivo Bluetooth. No creo que la compañía vaya a realizar este cambio, pero sin duda ayudaría a darles mayor visibilidad a los audífonos menos vendidos de Apple. Sin embargo, parece que el soporte para Android corresponde a Beats dentro del catálogo de Apple.

Es difícil no considerar 2026 como un año de transición para los AirPods. Es probable que los modelos de quinta generación sean actualizaciones incrementales, como ocurrió con los AirPods Max 2, mientras que se espera que los AirPods con cámaras integradas lleguen el próximo año.

Aun así, algunos ajustes podrían ayudar a que los AirPods 5 se sientan como algo más que una simple actualización para mantener la línea vigente, incluso si llegan apenas dos años después de los modelos anteriores.

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