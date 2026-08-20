Una filtración de Sony sugiere que está recuperando algunos de sus mejores audífonos para competir en el mercado, pero no estoy seguro de que el precio previsto vaya a ser lo suficientemente bajo

Una filtración sobre los WH-1000XM4C sugiere que se avecinan los sucesores de los WH-1000XM4

Podrían tener un diseño similar, Bluetooth 6.0 y una autonomía de 34 horas

Se espera que cuesten alrededor de 290 dólares / 215 libras esterlinas / 410 dólares australianos

Parece que Sony va a relanzar sus audífonos WH-1000XM4, ganadores de múltiples premios, en una nueva versión más accesible. El nuevo modelo, cuya información se filtró a través de una ficha técnica a la que tuvo acceso Winfuture-de, está diseñado para competir con los audífonos con cancelación de ruido (ANC) a precios accesibles de marcas como Bose, Sennheiser y el creciente número de impresionantes empresas chinas de audio.

En nuestra reseña original, le otorgamos cinco estrellas a los audífonos Sony WH-1000XM4 con cancelación de ruido (ANC), calificándolos como los mejores audífonos jamás fabricados en ese momento, y se mantuvieron en el primer lugar de nuestras recomendaciones de los mejores audífonos con cancelación de ruido durante muchos meses después del lanzamiento de su sucesor, el Sony WH-1000XM5.

Al parecer, el nuevo modelo está diseñado para ser más accesible; y aunque se ve casi idéntico, existen algunas diferencias clave entre el nuevo WH-1000XM4C y el original. Se espera que el precio ronde los 290 dólares / 215 libras esterlinas / 410 dólares australianos, lo cual es significativamente más bajo que el del modelo anterior: en su lanzamiento costaba 349 dólares / 349 libras esterlinas / 549 dólares australianos, y aún hoy se vende a precios de alrededor de 249 dólares / 199 libras esterlinas / 399 dólares australianos.

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Sony WH-1000XM4C vs Sony WH-1000XM4: ¿cuál es la diferencia?

The new WH-1000XM4C to ship with 40mm drivers, BT v6.0 and ANC.🔋 Up to 27 hours with ANC / 34 hours without⚖️ 253g weight🎧 4–40,000Hz frequency rangeSony is reportedly targeting a price of around €250, significantly below the original €379 launch price.#Sony pic.twitter.com/Jg1matjK9tAugust 19, 2026

Las especificaciones más importantes parecen no haber cambiado: Winfuture informa que los nuevos audífonos WH-1000XM4C tienen el mismo rango de frecuencia de 4 a 40 000 Hz y un peso similar de 253 g (8.9 oz). El aspecto también es idéntico, pero si miras de cerca, verás que el logotipo de NFC en el auricular izquierdo ya no está. Es de suponer que ese es uno de los cambios realizados para mantener bajos los costos.

La duración de la batería también parece ser menor, aunque no en gran medida: la hoja de especificaciones filtrada indica 27 horas con el ANC activado y 34 horas con él desactivado. Eso sería cuatro horas menos que el modelo original, pero aún así sería suficiente para los desplazamientos diarios y la escucha casual.

La filtración sugiere que los drivers volverán a ser de 40 mm, por lo que la calidad de sonido debería ser muy similar a la de los originales. Al parecer, el Bluetooth se ha actualizado a la versión 6.0.

Esos son todos los detalles que tenemos hasta ahora, pero una filtración anterior sugería un precio de venta al público previsto de 250 €, lo que equivale a unos 290 $ / 215 £ / 410 AU$.

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Es mucho menos que antes, pero aún así sitúa a los nuevos Sony por encima de rivales clave como los audífonos Bose QuietComfort Ultra, los audífonos Bose QuietComfort de segunda generación —aún más accesibles—, el precio habitual en ofertas de los Sennheiser Momentum 4 Wireless y los 1More Sonoflow Pro HQ51, que ofrecen una relación calidad-precio ridículamente buena.

Es probable que los nuevos modelos de Sony suenen mejor que los Sonoflow —nunca he escuchado unos audífonos Sony que no sonaran muy bien para su precio—, pero los audífonos con cancelación activa de ruido (ANC) de Bose dominan el mercado en este momento y serán difíciles de superar.

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