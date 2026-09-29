Los excelentes audífonos EAH-A800 de Technics ya tienen una nueva generación, y pude probarlos antes de tiempo: este es mi veredicto inicial sobre los EAH-A1000.

Technics ha presentado sus nuevos audífonos inalámbricos insignia, los EAH-A1000

El famoso controlador de fluido magnético de la empresa está, literalmente, en el centro de atención

Debido a algunos ajustes de última hora y actualizaciones de firmware, mi reseña completa aún está por publicarse

Hoy es un día de grandes revelaciones en el mundo de los audífonos inalámbricos. No solo porque han pasado más de cuatro años desde que salieron al mercado los excelentes EAH-A800 de Technics (que de inmediato recibieron una reseña muy positiva de 4.5 estrellas de parte de esta publicación, si tan solo hicieras clic en ese enlace), sino porque la misma magia del «fluido magnético» que hizo que los audífonos Technics EAH-AZ100 se dispararan directamente a la cima de nuestra guía de compra de los mejores audífonos (donde siguen ocupando un lugar destacado hasta el día de hoy) se ha mejorado de manera espectacular.

La fórmula patentada de Technics, que en su momento facilitó un movimiento más preciso dentro de un diminuto controlador de 10 mm, escondido en un audífono, ahora es capaz de lubricar una unidad de 40 mm en el auricular de unos audífonos. Y para quienes han tenido la suerte de escuchar lo que logró con los audífonos (no dudes en leer mis diversas odas a los audífonos EAH-AZ100 si necesitas pruebas de su destreza), eso es algo enorme.

Hablando de suerte, me invitaron a las instalaciones de la empresa en Tokio para platicar con el equipo, conocer más sobre los Technics EAH-A1000 y probarlos antes que nadie. Ah, no se me ha pasado por alto, no te preocupes. Y estas son mis primeras impresiones…

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Greige, pero que sea de nivel de élite

(Image credit: Future)

No me dieron un set en color "Platinum Greige" para llevar a casa, pero mi unidad de prueba negra es increíblemente elegante y genera una sensación considerable de orgullo por tenerla. ¡Miren cómo brilla con el horizonte de Tokio de fondo!

Durante la gran presentación, le pregunté al equipo de diseño por qué el estuche, pequeño y práctico a pesar de todo, no lleva el logotipo de Technics. Me señalaron el discreto branding de la cremallera y me dijeron: «Todo en Technics debe estar grabado en el metal o bordado en la tela de un producto: no imprimimos». Vaya.

Todo aquí ha sido optimizado para lo que Ellison Ferdinand, Group Manager de Technics, denomina «una experiencia sin concesiones». Durante una charla con el equipo de diseño, me mostraron innumerables muestras de posibles placas superiores para el auricular: demasiado brillantes, demasiado texturizadas, demasiado amarillentas a través de las ranuras concéntricas del metal. Es una atención meticulosa a los detalles y mucho más.

Pero volvamos al Magnetic Fluid Driver. Para mejorar todavía más su rendimiento, los EAH-A1000 incorporan una SST (Symmetrical Surround Technology) Edge; sí, la misma tecnología que también se utiliza en las bocinas insignia Hi-Fi de Technics. Así que tenemos un diafragma de fibra de carbono rígida, con ideas de formas de domo y cono integradas en él (piensen en un plato con una ligera elevación en el centro, en lugar de un cono convencional), además de una cámara de control acústico rediseñada para gestionar el flujo de aire con mayor precisión. La idea en general es que, al mejorar el movimiento pistónico de los drivers, estos detalles de diseño minimizan todavía más la distorsión (el enemigo de la precisión y la claridad). Los EAH-A1000 también incorporan una nueva «Baffle Flat Structure» para reducir las «superficies irregulares alrededor del driver, limitando los reflejos no deseados».

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¿Autonomía y demás? Por supuesto: la reproducción de audio de alta resolución mediante LDAC y USB Audio está incluida, además de hasta 45 horas de reproducción continua (sin ANC ni LDAC activados, por supuesto) y conectividad multipunto con hasta tres dispositivos, algo que sigue siendo una ventaja exclusiva de los audífonos y earbuds de Technics.

13 grados no parece mucho, pero para mí marca toda la diferencia

(Image credit: Future)

Los brazos de los audífonos se han hecho más delgados y refinados respecto a los EAH-A800, y creo que es una solución acertada y hermosa. Además, al colocármelos, han seguido siendo increíblemente cómodos (llevo alrededor del 60 % del riguroso proceso de pruebas de TechRadar), lo que creo que se debe al ángulo de 13 grados de los auriculares con respecto a la diadema. Este diseño fue implementado por la directora de diseño de esta versión de Technics. Al parecer, más de 500 personas los probaron antes de llegar a este diseño y la mitad eran mujeres. Bravo. (A las mujeres también les gusta la música).

Este texto no debe tomarse como una reseña completa. Como mencioné, apenas llevo una parte del proceso de pruebas porque, como es normal al probar productos que todavía no están oficialmente disponibles para el público, los EAH-A1000 apenas están ejecutando su versión final de software. Por ello, recientemente se han implementado pequeños ajustes y sería prematuro de mi parte ofrecer comentarios sobre elementos de estos audífonos antes de su lanzamiento cuando no puedo tener la certeza de que otras personas experimentarán lo mismo. Dicho esto, ya son oficiales y estarán disponibles para su compra a partir de mañana (30 de septiembre).

Lo que sí puedo decirte —además del precio, que oficialmente es de €449 / £399 (alrededor de $530 o AU$750, como referencia)— es que, hasta ahora, la calidad de sonido es sencillamente extraordinaria. No digo esto a la ligera. He estado probando el perfil de audio espacial con seguimiento de la cabeza, optimizado para Dolby Atmos, además de la ANC y, aunque estoy impresionado, habrá que esperar a mi veredicto final. Por ahora, basta con saber que el botón/deslizador multifunción (para ajustar el volumen y controlar la reproducción) es una solución mucho mejor que los controles mediante superficies táctiles capacitivas. Y la distribución circumaural del sonido es como la de un hábil chef de repostería, creando alrededor de mis oídos una croquembouche alta, elegante y formada por distintas capas.

En esencia, son extremadamente estilizados, muy cómodos y ofrecen un sonido gloriosamente amplio. Las cosas pintan bien…

(Image credit: Future)

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