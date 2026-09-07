Sony actualiza sus audífonos que marcaron una generación para la era de las baterías reemplazables: conoce los WH-1000XM4C, iguales pero diferentes

Sony ha renovado un ícono con el nuevo modelo de “gama media” WH-1000XM4C

También se presentaron: los audífonos supraaurales de nivel básico WH-CH730N, que sustituyen al modelo WH-CH720N

…y los audífonos supraaurales WH-CH530N, que reemplazan al modelo WH-CH530N

Durante esta presentación de producto, Sony me preguntó si yo también tenía la costumbre de contar cuántos audífonos de una marca o modelo específico veía mientras utilizaba el transporte público. Un rotundo sí. No puedo evitarlo.

Y tuve que admitir que los Sony WH-1000XM4 siguen siendo los audífonos que más suelo ver en la red ferroviaria de Londres, a pesar de que fueron lanzados en 2020. Les siguen de cerca los Bose QuietComfort de gama media y, después, los Sony WH-CH520N de entrada.

Y está claro que el equipo de Sony también se ha dado cuenta de esto. Al parecer, hasta ahora se han vendido poco más de 10 millones de unidades de los XM4, y los fans todavía los siguen buscando, sin importar qué tan buenas hayan sido las calificaciones de las dos generaciones posteriores de estos audífonos. Además, ahora que han pasado 10 años desde el lanzamiento de los primeros 1000X en 2016, ya era hora de que Sony hiciera algo para conmemorar la ocasión.

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Así que esta noticia marcará un gran día para todos nosotros, especialmente para mi colega que todavía se aferra a sus XM3 de 2018, a pesar de que uno de los auriculares se mantiene unido con cinta adhesiva.

Amantes de la música, ¡los WH-1000XM4C ya están aquí! Y puedes comprarlos en negro, en un «Platinum Silver» ligeramente más gris claro de lo habitual y en un nuevo acabado «Lavender».

(Image credit: Sony)

¿Son los XM4C los nuevos audífonos insignia de Sony? No, esos siguen siendo los Sony 1000X The Collexion, seguidos por los todavía vigentes Sony WH-1000XM6. Sony me explica que debemos considerar los WH-1000XM4C como una nueva opción de gama media, ubicada por encima de los también nuevos WH-CH730 y WH-CH530 (de los que hablaré más adelante).

Vamos a los detalles: el diseño y la cancelación activa de ruido (ANC) no han cambiado con respecto a los XM4, por lo que seguimos teniendo controladores de 40 mm y el procesador HD Noise Cancelling Processor QN1 de la compañía. También mantienen su práctico diseño plegable para facilitar el transporte, aunque probablemente querrás llevarlos alrededor del cuello o sobre las orejas la mayor parte del tiempo.

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Sin embargo, Sony ha actualizado ligeramente la afinación del sonido después de realizar una amplia investigación «para adaptarse a las tendencias musicales actuales». ¿Qué significa esto? Sony me explica que su objetivo era ofrecer «voces más ricas y claras» y «una definición de graves más precisa», algo que resulta muy prometedor, especialmente considerando las capacidades sonoras de los XM4, ampliamente reconocidas.

(Image credit: Sony)

También se añadió un ecualizador de 10 bandas para que puedas ajustar el sonido a tu gusto, así como Quick Access, que permite abrir Apple Music o Spotify directamente desde los audífonos, sin tener que sacar el teléfono. Esta función no es nueva en los audífonos de Sony —hizo su debut en 2022 y llegó a sus modelos over-ear con los XM5—, pero sí es nueva en los XM4, ya que estos fueron lanzados en 2020.

Sony habla abiertamente sobre por qué tuvo que rediseñar este aspecto: cuando los XM3 llegaron al mercado en 2018 (un diseño que también adoptaron los XM4 de 2020), la posibilidad de que los usuarios pudieran reemplazar las baterías de sus audífonos todavía era apenas una idea en la mente de los legisladores europeos. Ahora que los audífonos deben cumplir con este tipo de legislación, Sony tuvo que replantear el diseño.

Los XM4C ya cumplen con estas nuevas normas, por lo que los usuarios podrán reemplazar sus baterías, aunque al momento de escribir esto Sony todavía no ha revelado cuánto costarán estos repuestos.

Lo que sí sé es que esta actualización provocó una ligera reducción en la autonomía de los XM4 a los XM4C: pasó de 30 a 27 horas con la ANC activada. Parece un pequeño precio a pagar por unos audífonos que, con suerte, podrán durar (y durar, y durar) durante muchos años, aunque esto podría decepcionar a algunos usuarios ahora que en 2026 hay modelos que alcanzan hasta 90 horas de autonomía...

Hablando de precios, los WH-1000XM4C tendrán un precio de €250 o un precio sugerido de £219, lo que equivale aproximadamente a $299 dólares o AU$410.

El trío de novedades en audífonos de Sony para 2026 también incluye opciones para principiantes

(Image credit: Sony)

¿Algo para nuestra guía de los mejores audífonos con cancelación de ruido que cueste dos cifras en lugar de tres? Sony lo entiende, aunque solo uno de los tres productos de este lanzamiento llega a ese precio, y no es el siguiente.

Hoy también se presentaron los Sony WH-CH730N (en la imagen de arriba), que llegan para actualizar a los muy populares y accesibles Sony WH-CH720N. Curiosamente, en este caso sí tenemos un aumento en la autonomía: pasa de hasta 50 horas a hasta 75 horas sin ANC. También incorporan un ecualizador de 10 bandas, pero Sony asegura que ofrecen una mejor cancelación activa de ruido y tecnología para llamadas mejorada mediante IA.

El nuevo diseño es plegable y cuenta con almohadillas ligeramente más grandes que se ajustan un poco mejor a las orejas. También hay un nuevo acabado en color Beige. Además, incluyen el motor de escalado DSEE básico de Sony, compatibilidad con 360 Reality Audio, tecnología de doble sensor de ruido para la cancelación, control opcional del volumen máximo desde la aplicación, Bluetooth 6.0, compatibilidad con LE Audio y están preparados para Auracast.

¿El precio? Por supuesto: los Sony WH-CH730N estarán disponibles por €120 o £100 (alrededor de $135 dólares o AU$190), en colores Negro, Blanco, Rosa, Beige y Azul, a partir de septiembre de 2026.

(Image credit: Sony)

Por último, pero no por ello menos importante, están los nuevos Sony WH-CH530N, que actualizan los audífonos on-ear Sony WH-CH520N, un modelo al que le otorgamos una excelente calificación de 4.5 estrellas poco después de su lanzamiento en 2023.

En este caso, la batería ofrece hasta 55 horas de autonomía (frente a las 50 horas del modelo anterior) con la cancelación activa de ruido (ANC) encendida, o hasta 75 horas con la ANC apagada. También incluyen tecnología de llamadas mejorada con IA para ofrecer conversaciones más claras, conexión multipunto, compatibilidad con LE Audio y un control opcional del volumen máximo, es decir, un nivel de volumen ajustable en cinco pasos para proteger la audición.

Además, el precio es bastante accesible: apenas €60 o £50 (alrededor de $70 o AU$95), con opciones de color Cobalt Blue, Coral, Mint, Pink, White o Black.

Todavía no podemos confirmar qué tan buena es su relación entre calidad de sonido y precio. Pero ya estamos trabajando en ello; estén atentos.

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