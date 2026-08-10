Mis audífonos abiertos económicos favoritos tienen un sucesor que soluciona dos de los principales problemas de este tipo de diseño

Soundpeats presenta los audífonos Clip UU2

Los sucesores de los Clip1, que recibieron 4 estrellas

Prevención de fugas de sonido, botones físicos, batería de larga duración

De todos los audífonos con diseño de clip que he probado, los Soundpeats Clip1 son mis favoritos entre los que cuestan menos de $100 / £100 / AU$100 —probablemente también los de mi compañero de departamento, dado lo ansioso que estaba por “heredarlos”— y ahora se ha anunciado una nueva versión.

Se trata de los Soundpeats UU2, que llevan unos meses a la venta en Japón, pero que ahora están disponibles en EE. UU., el Reino Unido, Australia y varios países europeos. No, yo tampoco entiendo el nombre; tal vez los ejecutivos de Soundpeats provengan de un lugar donde los audífonos no tienen nombre… (Pero, para aclarar, no, hasta donde sabemos, no hay absolutamente ningún vínculo con Bono y compañía).

Ya puedes comprar estos audífonos por 49,99 $ / 59,99 £ (alrededor de 70 AU$), lo cual también supone un pequeño ahorro si se compara con el precio de venta de los Clip1 originales: 69,99 $ / 74,99 £ / 79,99 AU$.

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Sin embargo, estos nuevos audífonos se ganan un lugar en nuestra lista de los mejores audífonos de oído abierto gracias a algunas características premium, probablemente inspiradas en modelos de gama alta del mercado.

¿Quién se va a poner esos audífonos alocados?

Los Soundpeats UU2 ofrecen una autonomía de 10 horas y 42 horas con el estuche, ambas superiores a las del Clip1. No creo que nadie se sienta decepcionado con este cambio.

Lo más impresionante es la incorporación de un modo de reducción de fuga de sonido, que resuelve un problema común de los audífonos abiertos: que las personas a tu alrededor puedan escuchar lo que tú estás escuchando.

Algunos audífonos tienen soluciones: los Shokz OpenDots Air cuentan con un modo de ecualización para reducirla, y los Xiaomi OpenWear Stereo Pro tenían un controlador completo para eliminar la fuga de sonido; imagino que la solución de Soundpeats se encuadrará en una de esas dos categorías.

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Otro inconveniente de los audífonos tipo clip es que sus controles táctiles pueden ser bastante sensibles, por lo que los UU2 cuentan con botones físicos para controlar este problema. Los audífonos económicos suelen optar por controles hápticos, y los botones físicos con clic se reservan para los modelos premium, así que me sorprende un poco ver que los Soundpeats los incorporan.

Una especificación que parece no haber cambiado con respecto al Clip1 es el controlador: aquí es de 12 mm, así que no espero una transformación sonora. Sin embargo, se dice que la claridad de las llamadas ha mejorado.

Aún no hemos probado a fondo los Soundpeats UU2, pero ya los tenemos en nuestras manos, así que pronto veremos si pueden superar a los Clip1 —y al número cada vez mayor de audífonos económicos que hay en el mercado en este momento.

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