"Analizamos 119 millones de datos sobre los oídos": así creó Samsung los Galaxy Buds Open, sus primeros audífonos de diseño abierto

Samsung presenta sus primeros audífonos de oído abierto

Los Galaxy Buds Open cuentan con dos controladores para una experiencia auditiva adaptativa de oído abierto

9.5 horas de duración de la batería

Mantenerse conectado con el mundo real es la última tendencia, o al menos eso parece si has estado prestando atención al desfile de nuevos audífonos abiertos con clip (o estilo puño) que están lanzando Sony, Anker y Bose, por mencionar algunos. La solución es tan buena, cuando se hace bien, que verás con frecuencia que estos audífonos ocupan una parte importante de nuestra guía de compra de los mejores audífonos abiertos. Y ahora Samsung se suma a la tendencia con su primer par: los Galaxy Buds Open.

A diferencia de los audífonos que cubren la oreja o los audífonos intraauriculares, las opciones de oído abierto deben ofrecer un sonido de calidad sin el beneficio de un sellado acústico entre el canal auditivo y las carcasas de los controladores de los audífonos, y todo ello sin que sientas que llevas unos audífonos de puño demasiado pesados (cada audífono pesa aquí 6.65 g). Como nos comentó un ejecutivo de Samsung: "Diseñar estos audífonos es un reto complejo debido a la anatomía única de cada oído y a la dificultad de encontrar el equilibrio perfecto entre un ajuste seguro y uno cómodo".

Parte de ello consiste en reconocer que cada oído es diferente. Samsung nos informó que utilizó inteligencia artificial y «analizó 119 millones de puntos de datos sobre orejas para encontrar el ajuste óptimo para la mayor variedad posible de usuarios». Los ingenieros utilizaron esa información para optimizar los componentes, incluyendo la longitud del cable, el peso, la longitud del puente, la batería y la ubicación del altavoz, así como para seleccionar una aleación que sea flexible para los componentes de sujeción, pero que también se mantenga firme. Samsung afirma que casi podrías olvidar que los llevas puestos.

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El sonido de las cosas

Samsung se muestra confiada en cuanto al ajuste, pero también tuvo que recurrir a una ingeniería de audio bastante compleja para lograr que estos audífonos abiertos puedan ofrecer un sonido de alta calidad que no se filtre hacia la persona que está a tu lado.

Uno de los aspectos más interesantes de este diseño de audio son los controladores TwinBoost, que pueden utilizarse tanto para mejorar la calidad del sonido en los audífonos abiertos como para reducir la fuga de audio. La forma en que funciona es que los audífonos abiertos proyectan «ondas sonoras inversas coincidentes» desde la parte trasera del altavoz, lo que podría anular parte del audio que se escapa. Es una afirmación que, obviamente, no podemos confirmar hasta que probemos los Galaxy Buds Open. Esto es esencialmente similar a la cancelación activa de ruido, de la que carecen estos audífonos; pero en lugar de que los audífonos generen ondas sonoras en antifase para contrarrestar el ruido que se filtra hacia tus oídos, utiliza sonidos contrarios para reducir el ruido que se escapa de los altavoces cerca de tus oídos.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Samsung) (Crédito de la imagen: Samsung) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Los Galaxy Buds Open no te aíslan de los sonidos externos; de hecho, están diseñados para no hacerlo, pero sí pueden ayudar a que tus llamadas se escuchen con claridad. Para garantizar la calidad de las llamadas, los audífonos cuentan con tres micrófonos y una «unidad de captación de voz». Samsung afirma que los Galaxy Buds Open captan tu voz a través de los micrófonos e incluso del «movimiento de la mandíbula» para ayudar a aislar tu voz de otros ruidos externos. Para aquellos sonidos que no son bloqueados por estas funciones de audio, Samsung incorporó tecnología de aprendizaje automático para cancelar automáticamente los ruidos reconocidos, como las bocinas de los autos y los trabajos de construcción.

Los audífonos también admiten gestos con la cabeza para aceptar y rechazar llamadas, acceso a Gemini y notas de voz rápidas. Lo más impresionante es que Samsung estima que los Galaxy Buds Open ofrecen 9.5 horas de reproducción de audio y, con el estuche de carga, un total de 38 horas de duración de la batería. La duración de la batería con llamadas es de 5.5 horas y de 25 horas con el estuche de carga.

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Los Galaxy Buds Open, que solo están disponibles en negro, tienen un precio de lista de 229 dólares (los precios para Australia y el Reino Unido no estaban disponibles al momento de escribir este artículo) y saldrán a la venta a principios de noviembre. Ese precio los coloca un poco más baratos que los excelentes (y también con cancelación de ruido) Shokz Openfit Pro, que cuestan 249 dólares, y los hace bastante más accesibles que los Bose Ultra Open (299 dólares).

Tendremos más que decir sobre el ajuste real, la calidad de audio, la cancelación de ruido externo y la duración de la batería cuando tengamos la oportunidad de probar los nuevos Galaxy Buds Open. Pero, sobre el papel, todo se ve muy bien.

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