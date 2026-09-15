Los esperados audífonos open-ear de Samsung vuelven a filtrarse, ahora con un nuevo nombre y una larga lista de funciones

Los audífonos tipo clip de Samsung vuelven a filtrarse

Ahora se conocen como Galaxy Buds On, no Galaxy Buds Able

Llegarán con adaptación de volumen y gestos con la cabeza

Durante unos meses a principios de 2026, realmente parecía que los primeros audífonos tipo clip de Samsung estaban listos para su lanzamiento; incluso la app Galaxy Wearable filtró los Galaxy Buds Able. Ha habido silencio durante unos meses… pero parece que los audífonos aún están por llegar, aunque con un nombre diferente.

Un nuevo informe del sitio de fans de Samsung, SammyGuru, ha revelado nueva información sobre los audífonos, que al parecer ahora se llaman Galaxy Buds On. El sitio afirma haber encontrado información en la app Buds Manager de Samsung que nos da otro vistazo a los audífonos y sus características.

Ahora bien, antes de que te emociones con esta nueva apuesta de Samsung en el ámbito del audio, vale la pena tener en cuenta que la vieja pregunta sigue vigente: ¿cuándo saldrán al mercado? Algunas filtraciones apuntan a un lanzamiento en octubre de algunas nuevas tabletas de Samsung, por lo que los Buds On podrían llegar en esa fecha.

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Pero también es posible que la marca espere hasta 2027, cuando también se rumorea que veremos unos audífonos supraaurales de la compañía.

Así que en el campo de «fecha de lanzamiento» ponemos «TBC» en mayúsculas, subrayado varias veces con bolígrafo rojo. Pero la filtración da a entender que Samsung está ultimando algunos detalles de los audífonos.

Una variedad de características de los Galaxy Buds 4

A principios de 2026, Samsung presentó los Galaxy Buds 4 Pro (que se muestran al inicio de esta publicación) y una de las principales novedades fue el control mediante seguimiento de movimientos de la cabeza. Esto te permite asentir o sacudir la cabeza para rechazar o aceptar una llamada entrante, entre otras funciones, y parece que los Galaxy Buds On también contarán con esta herramienta.

La filtración de SammyGuru también detalla una función llamada “Volume Boost”, que podría ser la forma en que Samsung planea abordar el problema inherente a los audífonos abiertos: el hecho de que los controladores estén alejados del oído significa que el sonido no siempre es óptimo.

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Otra función promete una segunda forma de abordar el mismo problema: una función de “Volumen automático” podría aumentar temporalmente el volumen cuando te encuentres en un lugar ruidoso, para compensar la falta de cancelación de ruido.

Por supuesto, estamos en 2026, así que también hay funciones de IA: Gemini o Bixby se pueden activar al decir una frase clave o al tocar los audífonos. Una función potencialmente más útil es la capacidad de grabar instantáneamente una nota de voz con un gesto táctil específico, algo que ya ofrecen algunos audífonos de la competencia.

En resumen, esta filtración reitera la existencia de los audífonos y repasa algunas de sus características. Pero he probado docenas de audífonos similares: los mejores audífonos de oído abierto se miden por su diseño y por la forma en que superan los problemas inherentes a su formato para ofrecer un sonido decente. Así que las características no son tan importantes como los elementos de los que aún no hemos oído hablar.

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