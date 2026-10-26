Samsung tiene nuevos audífonos de clip, OnePlus también: ¿cuándo diremos "ya basta de tantos audífonos abiertos nuevos"?

Los Samsung Galaxy Buds On salen a la venta en Asia

Se presentan los OnePlus Buds Clip, pero tampoco se pueden comprar

El mercado de los audífonos tipo clip se está volviendo abrumador

Si has estado echando un vistazo sin prisa a nuestra guía de los mejores audífonos abiertos, tal vez notes que tu tarea se vuelve un poco más complicada cada día que pasa. ¿Por qué? Porque parece que se lanzan más audífonos abiertos con clip de los que hay días en la semana. Un ejemplo claro: ya están aquí dos nuevas opciones... más o menos.

El primero es el Samsung Galaxy Buds On, cuyo lanzamiento ya cubrimos a principios de mes. Estos son los primeros audífonos abiertos de Samsung, y finalmente saldrán a la venta el martes 27 de octubre… al menos en Corea. Todavía estamos esperando su disponibilidad a nivel mundial, pero al parecer algunos sitios web europeos los han incluido en su catálogo (y desde entonces han retirado rápidamente dichos listados), lo que da a entender que un lanzamiento mundial está a la vuelta de la esquina.

¿Qué tal un par completamente nuevo? También se han presentado los OnePlus Buds Clip, y suenan como algo que me encantaría probar. Cuentan con dos controladores, prevención de fuga de sonido, una duración de batería superior al promedio y detección automática de izquierda y derecha, para que puedas colocarte cualquiera de los audífonos en cualquier oído y escuchar la música correcta.

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¿El problema? OnePlus se retiró de EE. UU. y del Reino Unido a principios de este año. Aunque los audífonos se venderán en Asia, Europa y varias otras regiones, ni tú ni yo podremos comprarlos. Y a pesar de que el mercado me hace preguntarme constantemente: «¿Cuántos audífonos abiertos son demasiados?», es una lástima.

Sin embargo, tienes muchas otras opciones, como mencioné anteriormente; el mercado de los audífonos abiertos tipo clip está absolutamente saturado en este momento. De hecho, comprar un nuevo par puede resultar bastante abrumador.

No te pongas tan audaz conmigo

(Image credit: Future)

Según las cifras de ventas, los audífonos abiertos están en auge en este momento, y lo entiendo. Son cómodos de usar, no te aíslan del mundo que te rodea, tienen una excelente duración de batería (gracias a que, por lo general, no cuentan con cancelación activa de ruido), suelen costar menos que los audífonos intraauriculares estándar similares y ya no suenan tan mal.

Todo esto explica por qué hay tantos audífonos abiertos en el mercado en este momento; de hecho, la mayoría de las marcas ofrecen varias opciones. Bose presentó recientemente dos modelos. Shokz comercializa los OpenDots Air junto con su modelo premium. Soundcore renovó recientemente su gama con dos opciones casi idénticas. Muchas otras marcas de audio de nivel básico, como Soundpeats, Baseus y Earfun, ofrecen aún más opciones.

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La competencia es buena, pero hasta cierto punto. Un ejemplo claro: los audífonos abiertos no tienen el mismo margen para la variedad que, digamos, los intraauriculares, y el 99 % de los pares que pruebo se sienten prácticamente iguales. Se ajustan igual, suenan igual y funcionan igual.

Por eso, a los nuevos compradores les resulta más difícil saber qué par deberían elegir, e imagino que a mucha gente le desanima esta avalancha de opciones. La frecuencia con la que salen nuevos productos al mercado también hace que sea fácil perder la confianza en tu elección; antes de que te des cuenta, ya habrá una nueva opción en las tiendas.

¿Quieres mi consejo? No te dejes llevar por el ruido y simplemente compra una marca en la que confíes a un precio que se ajuste a tu presupuesto (o usa nuestras sugerencias a continuación si necesitas orientación).

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