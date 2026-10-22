Los audífonos Skullcandy están a punto de mejorar muchísimo gracias a Bose, especialmente los modelos más económicos

Bose ha comprado Skullcandy

Las marcas han colaborado recientemente en el desarrollo de audífonos

La adquisición prácticamente garantiza que más audífonos de Skullcandy incorporarán la tecnología de Bose

Bose, una de las empresas de audio más importantes, ha dedicado los últimos años a ayudar a otras marcas con el ajuste y las características de audio, y Skullcandy es uno de los beneficiarios más destacados. Basta con ver los modelos Method 360 o Crusher 1080, que mejoraron gracias al toque de Bose, y más recientemente los Noise Master Buds Open, que pudimos probar en la IFA de Berlín el mes pasado.

Ahora, Bose ha decidido que una porción del pastel no es suficiente; quiere todo el pastel. El pionero en la eliminación de ruido acaba de comprar Skullcandy, en un acuerdo que parece garantizar el éxito continuo de la marca.

Parece que poco cambiará para Skullcandy, a pesar de la adquisición (aunque nunca se sabe con estas cosas), pero esto debería asegurar que más audífonos de la marca cuenten con el toque de Bose. Pronto, probablemente verás «Sound By Bose» y la cancelación de ruido de la marca en más dispositivos, más allá de los modelos insignia.

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Esto será especialmente beneficioso para los audífonos, altavoces y audífonos de oído que no son modelos insignia de la empresa con sede en Park City, Utah. Skullcandy fabrica altavoces portátiles para fiestas, audífonos para hacer ejercicio y audífonos de oído, todos a precios más accesibles que los de su ahora empresa matriz, y es probable que ninguno de ellos hubiera sido candidato a una renovación al estilo Bose antes de la adquisición.

Ahora, Bose tiene poco que perder al aplicar generosamente su toque mágico.

Aceptaron el reto

(Image credit: Future)

Hace unas semanas, antes de que se conociera la noticia de la adquisición, la editora de audio de TechRadar, Becky Scarrott, habló con el presidente de Audio Premium de Bose, Raza Haider. Una de sus preguntas fue precisamente si Bose estaba fortaleciendo demasiado a sus rivales al compartir su tecnología.

«Existimos como empresa para producir un sonido excelente a través de la investigación en audio», dijo Haider el 30 de septiembre. «Nuestros productos son una forma muy pequeña de que esa investigación se manifieste en las personas de todo el mundo. Cuantos más lugares encontremos donde esa tecnología pueda llegar, más estaremos contribuyendo a la visión de la empresa.

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«Bose no puede ser esa marca, ni esa empresa, que ofrezca todos esos casos de uso. Una sola marca no puede abarcar cada uno de los intereses de los usuarios; de lo contrario, se convierte en un gigante tecnológico sin personalidad. Más valdría fabricar lavadoras, ¿no? No estoy criticando a nadie, pero ya saben a qué me refiero».

Así que, tal vez, ya tuvimos un adelanto de las intenciones de Bose en ese entonces. Sin duda, esto demuestra que Bose se ha estado planteando cómo lidiar con la competencia y cuál es la mejor manera de mantener su posicionamiento único en el mercado del audio.

Para quienes simplemente amamos lo que Bose puede hacer con la cancelación activa de ruido (ANC) y estamos ansiosos por que se vuelva más común en una marca más accesible para el bolsillo (¿y seguramente eso nos incluye a todos?), las cosas se ven muy bien de verdad.

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