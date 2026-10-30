Amazon lanza Premium Hub en México, un nuevo espacio para marcas premium

¿Te lo perdiste? Amazon presentó "Premium Hub", pero ¿de qué se trata? Es un nuevo destino en la página de Amazon que reúne lo mejor de diversas categorías, desde moda y belleza hasta vinos y licores.

Para celebrarlo, presentó The Box 2026 en Casa Hotbook, donde creadores, medios y marcas destacadas vivieron la experiencia en persona.

(Image credit: Amazon)

El Premium Hub pone lo mejor de cada categoría en la tienda de Amazon a solo un clic. A diferencia de buscar marcas dispersas por la tienda, este destino curado por invitación reúne a cada marca en su propio espacio con identidad propia, páginas de producto enriquecidas y categorías de temporada, combinando una experiencia elevada con la facilidad de acceso inmediato que solo Amazon ofrece —entrega rápida y confiable y opciones de pago flexibles (meses sin intereses con tarjetas participantes, o pagos con tarjeta de débito o crédito)—, todo disponible en México con un solo clic.

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Detrás del lanzamiento hay un cambio que está transformando el comercio premium: conforme el consumidor en México se vuelve más joven y más digital, las grandes marcas eligen crecer donde ese consumidor ya está, demostrando que lo exclusivo se amplifica en línea, no se pierde.

"El Premium Hub nace de una convicción: el cliente en México sabe lo que quiere, busca descubrir marcas de calidad superior y espera hacerlo con una experiencia impecable. Por eso creamos un destino curado, con categorías que van desde belleza premium hasta moda y tecnología, donde marcas reconocidas pueden conectar con su audiencia en un entorno que protege y eleva su identidad", afirmó Alex Carmona, Director de Categoría de Consumo Masivo de Amazon México.

En The Box, marcas como Kérastase, Color Wow, Bobbi Brown, Estée Lauder, Clinique, The Ordinary en belleza, Shark Beauty y Dyson en electrodomésticos y Adidas en moda mostraron sus productos en un recorrido inmersivo. Tras su debut enfocado en belleza en 2025, este año el evento se expande a múltiples categorías y marca el inicio de la temporada de regalos de fin de año.