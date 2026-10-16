Sony presenta dos nuevos micrófonos para creadores de contenido y profesionales del audio

¿Eres creador de contenido, videógrafos, streamer, profesional del audio o producción audiovisual? De ser así, te tenemos noticias, pues Sony anunció dos nuevas soluciones: el ECM-AX10 , el primer micrófono para smartphones del mundo con certificación Eclipsa Audio , y el ECM-W5 , un sistema inalámbrico de nueva generación que combina audio de alta resolución, grabación en 32 bits flotantes y conectividad inalámbrica estable para flujos de trabajo profesionales. A continuación todos los detalles.

Con estos lanzamientos, Sony fortalece su oferta para la creación de contenido móvil y profesional, proporcionando herramientas que simplifican la captura de audio de alta calidad, mejoran la experiencia inmersiva de las audiencias y optimizan los procesos de producción desde la grabación hasta la publicación.

ECM-AX10: audio espacial inmersivo desde un smartphone

El ECM-AX10 , el primer micrófono para smartphones del mundo con certificación de Eclipsa Audio, creado para vloggers, personas que filman con el celular y creadores de contenido para dispositivos móviles. ECM-AX10 ayuda a capturar sonido de video que se siente más natural e inmersivo, y fiel al momento. Sus cuatro cápsulas de micrófono omnidireccionales integradas graban el sonido desde varias direcciones, mientras que el procesamiento de audio espacial de Sony recrea una sensación de espacio, dirección y distancia que hace que los videos grabados con smartphones sean más atractivos para los espectadores.

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Pequeño y liviano, el micrófono se conecta directamente con smartphones compatibles por USB-C y brinda a los creadores tres maneras de capturar el sonido: la grabación Ambisonics para producción de audio espacial, la grabación binaural para una experiencia con audífonos inmersiva y la grabación estéreo para videos y contenido social cotidianos. Si los creadores usan la app Spatial Audio Video Tool exclusiva de Sony, pueden grabar videos, verificar el material, hacer ediciones simples y exportar contenido con audio espacial. Esto permite a los usuarios realizar todo el flujo de trabajo de producción para obtener videos con audio espacial en sus smartphones.

El micrófono ECM-AX10 está diseñado para hacer que los videos grabados con un smartphone suenen mejor y más naturales, y sean fieles al momento. Gracias al procesamiento de audio espacial avanzado, los creadores pueden transmitir la atmósfera, la dirección y la distancia de un lugar, desde actuaciones callejeras y festivales hasta eventos deportivos, contenido de viajes y situaciones detrás de escena, de modo tal que los espectadores se acerquen a la acción.

Los creadores pueden elegir entre tres modos de grabación para adaptar sus necesidades de contenido, plataformas y reproducción. La grabación Ambisonics funciona con la app Spatial Audio Video Tool para admitir la publicación en Eclipsa AudioTM a fin de brindar una experiencia de audio inmersiva en YouTubeTM . La grabación binaural utiliza la exclusiva tecnología de audio espacial de Sony, también utilizada para 360 Reality Audio, con el fin de crear una experiencia de sonido tridimensional optimizada para audífonos, incluso cuando no se admite Eclipsa AudioTM. La grabación estéreo ofrece un formato versátil tanto para audífonos como para altavoces. El micrófono también se puede usar con apps generales de grabación y video, así como con apps dedicadas de Sony.

La conexión directa mediante USB-C® ayuda a los creadores a capturar audio de mayor calidad sin necesidad de contar con un grabador separado o de realizar configuraciones complejas, lo que permite un flujo de trabajo de producción simple y diseñado para smartphones. Con la app Spatial Audio Video Tool, los usuarios pueden grabar videos, revisar clips, hacer ediciones rápidas y exportar contenido terminado con audio espacial, todo en sus smartphones, lo que optimiza el proceso que va de la captura al intercambio del contenido.

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ECM-W5: audio inalámbrico profesional con grabación de 32 bits flotantes

(Image credit: Sony)

El micrófono inalámbrico ECM-W5 con grabación de audio de alta resolución y conectividad estable. La grabación de audio de punto flotante de 32 bits que se envía directamente a la cámara y el monitoreo inalámbrico ayudan a optimizar los flujos de trabajo de producción.

El sistema combina dos transmisores y un receptor. Transmite a una distancia de línea de visión de hasta 500 m y está diseñado para reducir las pérdidas momentáneas de audio en entornos de radiofrecuencia congestionados. Mediante la zapata Multi Interface (MI) Shoe™, el audio de punto flotante de 32 bits viaja de manera digital y directa a una cámara compatible, y graba con video en un único archivo. La memoria integrada de hasta 64 GB permite grabar audio de punto flotante de 32 bits de respaldo directamente en el transmisor.

(Image credit: Sony)

La integración con audífonos inalámbricos de Sony compatibles permite utilizar funciones de micrófono y monitoreo sin cables. El suministro de energía y el control de la alimentación vinculada mediante la zapata MI Shoe en cámaras compatibles permite contar con un flujo de trabajo eficiente desde la grabación hasta la edición. El adaptador USB Type-C provisto también posibilita la conexión de smartphones y PC. Los transmisores y el receptor también se venden por separado, lo que permite realizar configuraciones de grabación de hasta cuatro canales y producciones multicámara.

“Los creadores de video trabajan en entornos cada vez más dinámicos, por lo general, con equipos más pequeños y menos espacio para el error”, expresó Yang Cheng, vicepresidente sénior de Imagen Solutions en Sony Electronics. “Con el micrófono ECM-W5, nos centramos en los desafíos reales de los flujos de trabajo que enfrentan los creadores: gestionar varias voces, mantener la sincronía y proteger cada toma, de modo tal que puedan invertir más tiempo en enfocarse en la historia y menos tiempo en ocuparse del audio”.

Ofrece una transmisión aproximadamente tres veces más estable que el ECM-W3. En entornos de radiofrecuencia congestionados, está diseñado para reducir pérdidas momentáneas de audio y mantener una conexión confiable. La transmisión de baja latencia admite aplicaciones donde es importante el rendimiento de audio en tiempo real, incluido el streaming en vivo.

La grabación de audio de punto flotante de 32 bits ayuda a los creadores a capturar sonidos altos y bajos sin necesidad de ajustar constantemente la ganancia, y elimina la posibilidad de que se produzcan cortes. A través de la zapata MI Shoe, el audio de punto flotante de 32 bits viaja de manera digital y directa a una cámara compatible, y graba con video en un único archivo, sin grabador externo ni archivo de audio separado para administrar, lo que elimina el trabajo de sincronizar el audio después.

El sistema graba hasta cuatro canales de audio en la cámara, lo que permite cubrir entrevistas, paneles de debate, producción de eventos y otras necesidades con varios orígenes. Los transmisores inalámbricos suministrados se combinan con el transmisor inalámbrico ECM-W5T, que se vende por separado; además, el sistema funciona con micrófonos externos. La funcionalidad de código de tiempo ayuda a simplificar la sincronización de varias cámaras y grabaciones de audio, lo que ayuda a reducir el trabajo de alineación manual en la etapa de posproducción.

Mediante la zapata MI Shoe, las cámaras de Sony compatibles pueden alimentar el receptor y servir de apoyo al control de la alimentación vinculada. El adaptador USB Type-C® suministrado permite grabar en smartphones y PC, y conectar un transmisor directamente por Bluetooth® permite grabar de manera inalámbrica. Los transmisores ofrecen hasta 11 horas de tiempo de funcionamiento. El diseño resistente al polvo y a la humedad admite el uso en una amplia gama de entornos.