Chirey presenta su sistema de estacionamiento inteligente para simplificar la movilidad familiar

Sin duda, salir de prisa para llevar a los niños a la escuela o encontrar el automóvil después de las compras son situaciones más comunes de lo que creemos, afortunadamente, hoy día la tecnología nos puede facilitar la vida y ahorrarnos tiempo en ello.

Para atender estas necesidades, Chirey presenta las capacidades de su sistema SIVP (Super Intelligent Valet Parking), diseñado para automatizar determinadas maniobras de estacionamiento y recuperación del vehículo.

Como parte del Chirey International User Summit 2026, celebrado del 19 al 24 de octubre en Wuhu, China, la compañía realizará demostraciones y experiencias interactivas bajo el concepto "Technology. For Family". Las actividades permitirán conocer dos funciones principales: "One Tap Departure" y "One Step Home", aplicadas a escenarios de movilidad familiar.

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Del estacionamiento a la puerta de casa con un solo toque

La primera demostración recreará una mañana familiar, con actividades como preparar el desayuno, vestir a los niños y organizar la salida a la escuela. En este escenario, los participantes podrán activar One Tap Departure desde una aplicación móvil para solicitar que el vehículo salga de su lugar de estacionamiento y se acerque al punto de encuentro.

Modelos equipados con SIVP, como TIGGO 7 y TIGGO 8, mostrarán cómo esta función puede evitar que el conductor tenga que desplazarse hasta el estacionamiento antes de comenzar su recorrido.

La segunda experiencia, One Step Home, estará enfocada en una situación frecuente después de las compras: encontrar el vehículo y cargar las bolsas, especialmente en estacionamientos amplios o con espacios estrechos.

Mediante una dinámica comparativa, los asistentes observarán las diferencias entre estacionarse manualmente y utilizar SIVP. En los escenarios habilitados para la demostración, el sistema permitirá que el vehículo busque un espacio disponible, realice la maniobra de estacionamiento y acuda a un punto de encuentro designado cuando el usuario lo solicite desde su teléfono.

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Tecnología para maniobrar en espacios complicados

Además de estas experiencias, Chirey habilitará estaciones para demostrar distintas capacidades de estacionamiento inteligente:

Chirey Q y TIGGO 9 : exhibirán funciones de asistencia automática de estacionamiento (APA).

: exhibirán funciones de asistencia automática de estacionamiento (APA). TIGGO 7: realizará maniobras mediante SIVP en espacios ubicados al final de pasillos sin salida.

realizará maniobras mediante SIVP en espacios ubicados al final de pasillos sin salida. TIGGO 8: demostrará el funcionamiento del sistema en lugares de estacionamiento estrechos.

Estas pruebas buscan mostrar cómo la tecnología puede facilitar situaciones que requieren precisión al maniobrar, desde cajones reducidos hasta estacionamientos con accesos complicados.

La iniciativa forma parte de la filosofía "For Family", con la que Chirey busca integrar tecnologías que respondan a las necesidades de las familias. Este enfoque también se refleja en pruebas de seguridad como el Black Sea Safety Challenge, realizado en septiembre en Rumania, donde TIGGO 9 CSH completó evaluaciones de inmersión de batería en agua salada durante 24 horas y resistencia ante impactos inferiores.

Con las demostraciones de SIVP, Chirey traslada esta visión al uso cotidiano, al mostrar cómo los sistemas inteligentes pueden simplificar maniobras, reducir desplazamientos innecesarios dentro de estacionamientos y ofrecer mayor comodidad en los trayectos familiares.

Otra buena noticia, AiMOGA Robotics, anuncia el lanzamiento oficial del robot de humanoide Mobo en el mercado durante la Cumbre de Usuarios de Chirey International (aka Chirey International User Summit 2026). AiMOGA forma parte del reconocido grupo automotriz Chirey, al que también pertenecen las marcas Chirey, OMODA&JAECOO y FREELANDER. La compañía se dedica al desarrollo de asistentes inteligentes humanos líderes y confiables a escala global, diseñados para prestar servicios en múltiples escenarios reales.

La firma cuenta con el respaldo de la experiencia en fabricación automotriz y la robusta cadena de suministro del grupo Chirey. Esta base industrial le permite desarrollar soluciones robóticas aplicables a una amplia gama de sectores. Su filosofía de desarrollo se basa en que los escenarios reales definen la planificación de productos, mientras que los propios productos impulsan el avance tecnológico. Gracias al ecosistema industrial de Chirey, AiMOGA continúa innovando para ofrecer robots de alto rendimiento que generan valor en distintos ámbitos del mercado mexicano.