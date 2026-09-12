El GPS Garmin Drive presenta un rediseño radical, con rutas para vehículos eléctricos, información de tráfico en tiempo real y controles de voz para tu auto más antiguo

Garmin ha rediseñado su navegador Drive con una nueva pantalla

Ahora se atienden las necesidades de los conductores de vehículos eléctricos

El paquete opcional para camiones y autocaravanas incluye rutas especializadas

A pesar del crecimiento aparentemente interminable en el uso de Android Auto y Apple CarPlay, así como de aplicaciones para teléfonos inteligentes como Waze y Here WeGo para la navegación, Garmin ha considerado oportuno rediseñar por completo su unidad de GPS para automóviles Drive. Acaba de darle al tradicional dispositivo de navegación para el tablero un cambio de imagen moderno y muy necesario, con una pantalla ultraancha, más funciones conectadas y herramientas específicas para conductores de vehículos eléctricos.

El nuevo dispositivo viene en versiones de 7.1 pulgadas y 8.8 pulgadas, ambas con una pantalla ultraancha de alta resolución con vidrio de borde a borde. Garmin afirma que el diseño de perfil bajo está pensado para «no obstaculizar el campo de visión del conductor», al tiempo que facilita ver de un vistazo la ruta y la información de la carretera que se avecina.

Es más elegante, nítido y, en general, más atractivo a la vista que la gama actual de navegadores para auto de Garmin, que incluye dispositivos como el Garmin Drive 53 de 5 pulgadas y el DriveSmart 66 de 6 pulgadas.

Los nuevos modelos Drive están diseñados para mostrar considerablemente más información en el campo de visión del conductor sin que el dispositivo sea más alto ni más voluminoso. El nuevo Drive también está mucho más conectado que los antiguos sistemas básicos de navegación por satélite, que a menudo requerían una tarjeta SIM para recibir los datos de tráfico más recientes.

(Image credit: Garmin)

Ahora, Garmin afirma que los conductores pueden seleccionar rutas y destinos directamente desde el mapa, con comandos de voz y controles táctiles disponibles para la navegación a través de un teléfono inteligente conectado (con datos) y la aplicación Garmin Drive.

El dispositivo también puede resaltar los semáforos y las señales de alto que se avecinan, al tiempo que advierte sobre curvas cerradas en la carretera, cambios en los límites de velocidad, zonas escolares y otros peligros potenciales.

Cuenta con información en vivo sobre el tráfico y el clima, así como la posibilidad de buscar y compartir puntos de interés. Incluye calificaciones de TripAdvisor para hoteles, restaurantes y atracciones, y los mapas y el software también se pueden actualizar a través de Wi-Fi.

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(Image credit: Garmin)

Sin embargo, el cambio más importante para los conductores de vehículos eléctricos es la incorporación de información más detallada sobre la recarga.

Garmin Drive puede localizar estaciones de recarga para vehículos eléctricos a lo largo de una ruta, con la posibilidad de filtrarlas por potencia de recarga y ver su disponibilidad en tiempo real. Por su parte, para los conductores de autos a gasolina, la aplicación conectada Garmin Drive puede proporcionar precios dinámicos de combustible.

Las unidades Garmin Drive están disponibles en tamaños de 8.8 pulgadas y 7.1 pulgadas, y los precios de venta al público sugeridos comienzan en 299.99 dólares / 249.99 libras esterlinas / 499 dólares australianos.

¡Sigue adelante!

(Image credit: Garmin)

Garmin ha ampliado el abanico de funciones del Drive con paquetes opcionales dirigidos a conductores profesionales y a necesidades automovilísticas más específicas.

Los usuarios pueden adquirir el paquete opcional «Truck and Camper Pack» por un pago único de 149,99 $ / 129,99 £ / (aproximadamente 208 AU$), lo que les permite acceder a funciones diseñadas para conductores profesionales de camiones y para quienes viajan en autocaravanas, caravanas y vehículos de campamento.

El paquete incluye rutas calculadas en función de la altura, el peso, la longitud y la carga del vehículo, así como advertencias sobre pendientes pronunciadas, curvas cerradas y restricciones de peso. También incorpora imágenes satelitales de alta resolución que ayudan a los conductores a identificar muelles de carga, entradas para camiones, puertas de seguridad y campamentos antes de llegar.

Hay un directorio específico de parques y servicios para autocaravanas y caravanas, además de una capa superpuesta de velocidad del viento que puede advertir sobre condiciones de viento cruzado potencialmente peligrosas. Los conductores de camiones también pueden acceder a las calificaciones de la comunidad Dēzl para encontrar áreas de descanso y estacionamientos preferidos para camiones.

Si bien la aplicación estándar de Google Maps no toma en cuenta los vehículos de gran tamaño, la empresa tecnológica ofrece kits de desarrollo de software que atienden este tipo de necesidades, mientras que existen varios planificadores de rutas en línea específicos para vehículos de gran tamaño.

Además, hay quien sostiene que Google Maps, Apple Maps y Waze ofrecen la misma funcionalidad —si no más— que la unidad Garmin Drive.

Sin embargo, para quienes tienen vehículos más antiguos, o para los conductores que simplemente desean un dispositivo de navegación por satélite o GPS específico, el nuevo Garmin Drive representa un avance considerable en cuanto a diseño y tecnología.

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