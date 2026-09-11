El velocímetro de Google Maps ha empezado a desaparecer en Android Auto, y algunos usuarios tampoco ven los datos de tráfico

Algunos usuarios de Android Auto no ven el velocímetro de Google Maps

Esta función se lanzó recientemente para un grupo más amplio de usuarios

Los datos de tráfico en tiempo real en el mapa también han desaparecido para varios usuarios

Google Maps recién comenzó a mostrar información sobre los límites de velocidad en las pantallas de Android Auto —tan recientemente que aún no ha llegado a todos—, pero ahora los usuarios reportan que el velocímetro ha comenzado a desaparecer de manera inesperada, junto con los datos de tráfico en tiempo real en algunos casos.

Los reportes que aparecen en Reddit (vía 9to5Google) sugieren que el problema no afecta a todos y que aparece y desaparece de manera intermitente, pero sin duda es un problema real. Las señales de alto y los semáforos también parecen verse afectados por el mismo error.

Algunos comentaristas en Reddit señalan que el velocímetro aparece en Android Auto cuando se conecta a los teléfonos de algunos miembros de la familia, pero no a los de otros. Eso podría indicar que el problema está relacionado de alguna manera con una versión específica de Android o de la aplicación.

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Otros usuarios dicen que el error está relacionado con el cambio hacia o desde las versiones beta de Android Auto y Google Maps, lo que podría ser otra explicación de lo que está sucediendo. Sin embargo, por el momento, Google no ha reconocido oficialmente que exista un problema.

Afecta a algunos, pero no a todos

El problema de que no aparezca la información de tráfico en tiempo real, en realidad, ya viene de hace tiempo y parece que va a seguir presente. Una vez más, no parece que haya un gran número de usuarios afectados, pero el error definitivamente está afectando a algunos.

Con tantos modelos diferentes de dispositivos Android, versiones de software (incluidas las betas) y tipos de vehículos involucrados, tal vez no sea sorprendente que de vez en cuando surjan inconvenientes como este, pero eso no hace que la experiencia sea menos frustrante para los usuarios.

Al menos un usuario de Reddit en el hilo principal de quejas ya ha dejado de usar Google Maps debido a la decisión de cambiar el nombre del Lago Ontario por el de Lago América en la aplicación, por orden de la Casa Blanca, lo que sí significa que ya no hay que preocuparse más por estos errores.

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La buena noticia para todos los que siguen usando la aplicación es que Google lanza actualizaciones regularmente para Android, Google Maps y Android Auto, por lo que esperamos que estos problemas se resuelvan más pronto que tarde. Mientras tanto, si estás experimentando estos problemas, solo tendrás que tener paciencia y esperar a que aparezca una solución.

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