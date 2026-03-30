YouTube está implementando la compatibilidad con Android Auto, pero tiene bastantes inconvenientes

YouTube implementó compatibilidad con Android Auto con controles de reproducción.

El inconveniente es que no reproduce videos y solo permite la transmisión de audio.

También necesitas YouTube Premium para que funcione, ya que básicamente se reproduce en segundo plano.

YouTube finalmente está implementando la compatibilidad con Android Auto, la aplicación que te permite duplicar la pantalla de tu teléfono inteligente en el tablero de tu automóvil; pero antes de que te emociones demasiado, debes tener en cuenta que viene con una serie de limitaciones.

La plataforma de vídeo se ha mantenido bastante discreta con este lanzamiento, y en lugar de anunciar formalmente la integración, los usuarios la han descubierto por sí mismos, como en esta publicación de Reddit . Actualmente, Android Auto es bastante estricto con lo que se puede y no se puede hacer mientras el coche está en movimiento, lo cual, cuando se trata de eliminar distracciones visuales al volante, es una medida de seguridad obvia. Dicho esto, YouTube en Android Auto no es el YouTube que conoces y te encanta.

Para empezar, Android Auto elimina uno de los elementos clave de YouTube: su reproductor de vídeo. Esto significa que no podrás ver nada, solo escuchar el audio, al igual que en los mejores servicios de música en streaming. En teoría, puedes reproducir cualquier tipo de contenido, pero solo podrás escuchar el audio, lo cual no será un gran inconveniente si solo escuchas podcasts o vídeos que se reproducen exclusivamente en formato de audio.

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(Image credit: Reddit / u/IGameShit)

Aunque elimina la principal funcionalidad de YouTube, no resulta una gran sorpresa y, sin duda, es la medida más sensata para garantizar una conducción segura. Además, no ofrece visualización a pantalla completa ni la opción de buscar contenido, y los controles de reproducción también son limitados.

Según informa 9to5Google , no podrás avanzar rápidamente dentro de un video, y el botón de salto actual te llevará directamente al siguiente video en la cola. Aún podrás pausar y reproducir el audio desde la pantalla del reproductor, pero no tendrás acceso a todas las herramientas de reproducción de YouTube.

Hasta ahora, los usuarios han tenido que recurrir a soluciones alternativas para que YouTube funcione en Android Auto, así que preveo que esta integración será bien recibida. Pero no sería YouTube si no tuviera alguna limitación para los suscriptores de YouTube Premium.

Una estrategia secreta de persuasión para YouTube Premium

¿Creías que podías ver YouTube en streaming a través de Android Auto gratis? Siento decepcionarte, pero necesitarás una suscripción a YouTube Premium para poder hacerlo.

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Como es habitual en YouTube, la integración con Android Auto es otra función que requiere suscripción Premium, y todo se debe a la reproducción en segundo plano, necesaria para la transmisión a través de Android Auto. Dado que esta herramienta solo está disponible para suscriptores de pago, solo quienes tengan una membresía podrán ver YouTube en el tablero de su auto..

La forma más económica de hacerlo es a través de YouTube Premium Lite, que cuesta $99 pesos al mes, un plan relativamente nuevo que se lanzó el año pasado. La reproducción en segundo plano y las descargas sin conexión se añadieron hace solo unos meses, pero aunque ofrece principalmente contenido con publicidad, esto no se aplica a la música ni a otros contenidos relacionados.