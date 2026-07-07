Es posible que Google Maps pronto pueda reemplazar a Uber Eats al permitirte pedir comida de restaurantes directamente desde la aplicación

Es posible que Google Maps pronto te permita pedir comida desde la misma app

Podría funcionar como una extensión de la función "Ask Maps"

Por ahora no está claro cómo competiría con apps como Uber Eats

Es posible que Google Maps pronto te ofrezca la opción de pedir comida en un restaurante para recogerla, además de guiarte hasta ese restaurante en el mapa, según un código oculto encontrado en la última versión de Google Maps para Android.

El código fue descubierto por el equipo de Android Authority e incluye frases como «pídele a Maps que pida comida», «di qué te apetece» y «Maps hará el pedido por ti, incluso mientras estás en camino».

Esta función aún no está disponible, por lo que es difícil decir exactamente cómo funcionaría, pero sin duda parece que podrías solicitar rápidamente algo del menú de un restaurante y luego recogerlo tú mismo.

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Es de suponer que podría haber la opción de comer en el restaurante o de que te entreguen la comida a domicilio si no estuvieras de viaje; así que tal vez esto funcione en colaboración con aplicaciones como DoorDash y Uber Eats, en lugar de reemplazarlas.

La IA a tu servicio

Esta función podría ampliar Ask Maps (Image credit: Google)

La función "Ask Maps" a la que se refiere la filtración del código es la herramienta recientemente lanzada, impulsada por Gemini, que te permite mantener una conversación natural con Google Maps sobre cualquier cosa que hayas encontrado o estés buscando.

Parece que en esta misma parte de la interfaz también se ubicará la función para pedir comida, utilizando las capacidades de agente de Gemini para realizar acciones en tu nombre —aunque, como señala Android Authority, no está claro cuánta autonomía tendría la IA—.

Incluso podría estar restringida a ciertos teléfonos, como la función Magic Cue, que actualmente es exclusiva de la serie Pixel 10. Sin embargo, parece más probable que Google quiera que esté disponible para el mayor número de usuarios posible.

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Tendremos que esperar para ver cómo funciona, si es que llega a incorporarse a la aplicación. Los próximos grandes anuncios de Google deberían llegar junto con el lanzamiento del Pixel 11, que se espera para algún momento de agosto.

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