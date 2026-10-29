Apple Creator Studio mejora aún más, con nuevas herramientas de IA y una importante actualización de Final Cut Pro

Pixelmator Pro incorpora una nueva herramienta de relleno generativo impulsada por IA

Keynote, Pages y Numbers añaden asistentes de IA y compatibilidad con los modelos de OpenAI

Final Cut Pro incorporará miles de recursos creativos de MotionVFX en noviembre

La semana «Pro and Tell» de Apple sigue su curso y, junto con la presentación del iMac y el MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M6, el gigante de Cupertino también está poniendo el foco en el software. Específicamente, Apple Creator Studio recibe una actualización de gran alcance que trae un nuevo conjunto de funciones y, en definitiva, ofrece más valor.

Actualmente, Apple Creator Studio es una suscripción de software con un precio de 12,99 $ / 12,99 £ / 19,99 AU$ al mes o 129 $ / 129 £ / 199 AU$ al año, que te da acceso a Pages, Numbers, Keynote, Pixelmator Pro, Final Cut Pro y Logic Pro en Mac, iPad y iPhone. Todo eso se mantiene igual, incluido el excelente descuento para estudiantes —2,99 dólares / 2,99 libras esterlinas / 4,99 dólares australianos al mes o 29,99 dólares / 29,99 libras esterlinas / 49,99 dólares australianos al año—, pero hay algunas actualizaciones bastante importantes, en las que la IA juega un papel protagónico.

A la cabeza está Pixelmator Pro, que incorpora una nueva herramienta llamada «Generar relleno». Esto te permite seleccionar un área de una imagen, describir lo que quieres agregar o cambiar, y dejar que la IA haga el trabajo pesado. Es el tipo de función que podría resultarte útil cuando estás editando una foto y no quieres tener que cambiar de aplicación para obtener el resultado que buscas. También ayudará a equilibrar la balanza entre Pixelmator Pro y Adobe Photoshop al cerrar una brecha de funcionalidades.

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(Image credit: Apple)

Keynote, Pages y Numbers también incorporarán asistentes de IA diseñados para ayudarte a crear presentaciones, redactar documentos y trabajar con hojas de cálculo. Lo más interesante es que podrás utilizar modelos de OpenAI junto con los propios de Apple, lo que abrirá más posibilidades para trabajar con IA en estas aplicaciones. Las aplicaciones también son compatibles con herramientas externas de IA, lo que podría convertirlas en una parte más útil de tu flujo de trabajo general.

(Image credit: Apple)

Con Final Cut Pro, Apple incorpora contenido de MotionVFX directamente a su paquete de edición de video profesional, lo que pone a tu disposición miles de elementos creativos —como transiciones, plantillas, efectos y títulos— para que los utilices en tus proyectos. Es otra novedad muy bienvenida que debería permitirte hacer más directamente desde Final Cut Pro, en lugar de tener que recurrir a otras herramientas.

(Image credit: Apple)

Todo esto llegará en noviembre como una actualización gratuita para los suscriptores actuales, aunque Apple aún no ha dado a conocer una fecha específica. Estas actualizaciones también deberían funcionar perfectamente en las nuevas Macs anunciadas esta semana, pero tengo curiosidad por ver si Apple presenta más sorpresas, como el tan rumoreado MacBook Pro con pantalla táctil, durante su evento «Pro and Tell» de mañana.

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