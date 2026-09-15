La nueva herramienta Spatial Reframing de iOS 27 mete a un “tipo random” en la foto de un usuario de Reddit, demostrando que la función Fotos con IA todavía tiene grandes limitaciones

Un usuario de Reddit probó la nueva herramienta de "reencuadre espacial" de iOS 27 en su iPhone

La función agregó a un "tipo al azar" que no aparecía en la foto original

Esto pone de manifiesto las limitaciones de las herramientas de edición de imágenes basadas en IA

La actualización iOS 27 de Apple acaba de lanzarse al público y viene con una herramienta de inteligencia artificial (IA) llamada «Spatial Reframing» que te permite ajustar el ángulo de tus fotos después de tomarlas. Pero, como descubrió un usuario de Reddit, la función tiene limitaciones y tal vez le vendría bien un poco más de tiempo de desarrollo.

En una publicación en redes sociales, el usuario de Reddit friendofmany afirmó que la herramienta «Spatial Reframing» de iOS 27 agregó a un «tipo al azar» a su foto de un caballo. La persona que aparecía en la imagen adjunta no era alguien conocido por el autor de la publicación, sino más bien una alucinación total inventada por la IA —un «desconocido total», en palabras del usuario.

El usuario de Reddit continuó explicando que la foto original mostraba «una pequeña parte de un sombrero asomándose detrás del caballo». Cuando movió el punto focal de la imagen usando el «Reencuadre espacial», ese trozo de sombrero se convirtió en una persona completamente inexistente.

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Y aunque es un ejemplo divertido de cómo la IA se descarría, muestra claramente las debilidades de la tecnología actual.

Tomarse la realidad a la ligera

Una vez que actives la función «Reencuadre espacial» en iOS 27, podrás arrastrar una foto con el dedo y el ángulo de la toma cambiará en consecuencia. Apple afirma que esto te permite crear una composición más satisfactoria sin tener que volver atrás e intentar capturar el momento de nuevo.

Sin embargo, este proceso implica necesariamente que la IA tenga que rellenar algunos espacios en blanco. Si tus ediciones hacen que parezca que la cámara ahora apunta en una nueva dirección, la IA de Apple tiene que ser un poco creativa con lo que hay en la imagen. En este caso, aparentemente se salió completamente de control al inventarse a una persona que ni siquiera existe.

No son solo las personas en las que el Reencuadre Espacial tiene algún que otro fallo. He tenido muchas experiencias en las que la herramienta se tomó demasiadas libertades con sus ajustes. Eso solía ocurrir cuando tomaba una foto de un edificio o una calle concurrida y luego intentaba ajustar el ángulo con el Reencuadre Espacial: la IA terminaba agregando elementos a los edificios (como ventanas y cornisas) que no estaban presentes en la vida real.

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No es de extrañar, dado que la IA tiene que agregar algo a la imagen, pero aún así resultaba un poco molesto, considerando que yo estaba allí parado y podía ver que la foto editada por la IA simplemente no reflejaba la realidad.

Volviendo a Reddit, el caso del jinete fantasma pone de relieve lo que puede salir mal cuando empiezas a editar tus fotos con IA. Y dado que las herramientas de IA están cobrando cada vez más importancia tanto en los mejores iPhones de Apple como en la vida cotidiana, es probable que sigamos viendo alucinaciones inquietantes como esta. Sin embargo, por ahora parece claro que la función "Spatial Reframing" de Apple aún necesita un poco más de trabajo, a pesar de que hace su debut en iOS 27.

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