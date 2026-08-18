"Estos dispositivos no están diseñados para tomar fotos". A medida que se filtra un nuevo video de los AirPods con cámara, la gente parece haber tomado ya una decisión...

Hemos escuchado innumerables rumores sobre unos AirPods con cámara.

Ahora, un video filtrado —que, según se informa, proviene de una versión de macOS— muestra cómo funcionarían.

La opinión pública sobre este tipo de tecnología es negativa y cada vez empeora más.

Hemos escuchado innumerables rumores de que Apple está trabajando en unos AirPods con cámaras —la última noticia era que podrían salir al mercado en 2027— y ahora tenemos una idea de cómo podrían funcionar.

El sitio web MacRumors ha descubierto un video que se encontró en el código preliminar de macOS Tahoe 26.7, una próxima actualización del sistema operativo de las Mac.

El video muestra a un hombre con AirPods que toma un libro y lo mira, mientras una voz femenina dice: "Con inteligencia visual, tu mundo se vuelve guardable. ¿Ves algo que te gusta? Solo pídeme que lo guarde para más tarde".

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeuAugust 18, 2026

¡Por fin tenemos una forma de recordar las cosas! ¿Cómo es que la humanidad ha llegado hasta aquí sin eso...?

La Inteligencia Visual es una función de Apple que usa la cámara del iPhone para ver lo que pasa a tu alrededor. Y, al parecer, llegará a los AirPods cuando estos cuenten con cámaras.

Este video no parece ser material de mercadotecnia filtrado de los nuevos AirPods; la calidad de la producción no se compara con la de otros materiales de Apple. Parece que fue grabado con un iPhone, con una exposición muy irregular. Pero podría ser un prototipo o tal vez un video interno.

También es poco probable que los AirPods que aparecen en el video sean los nuevos modelos con cámara; de nuevo, probablemente se trate solo de unos audífonos provisionales. En cambio, esta noticia nos muestra lo que Apple cree que harán estos nuevos audífonos: actuar como extensiones de herramientas de IA como Visual Intelligence. Y eso podría ser su perdición.

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Un mal momento para la tecnología que todo lo ve

(Image credit: Future)

Algunos periodistas han escrito que la tecnología inteligente que nos vigila constantemente, especialmente los lentes inteligentes, se enfrenta a un momento decisivo. Eso ya no es del todo cierto: ya han pasado por ese momento decisivo, la gran revuelta por la privacidad ha llegado a su fin y, en este momento, la opinión pública no podría ser más negativa respecto a este tipo de dispositivos de vigilancia.

En el Reino Unido, las gafas inteligentes han sido prohibidas en los tribunales, restaurantes, teatros e incluso en la cadena de bares Wetherspoons (no hay nada peor que ser expulsado de un «Spoons»). Su apodo despectivo, «gafas de pervertidos», ahora se usa con más frecuencia que su nombre real, y son aún más mal vistas en el tribunal de la opinión pública que en los tribunales reales.

Okay I hate to be that guy but… who’s asking for thisAugust 18, 2026

La razón de esta mala percepción pública —bueno, una de muchas— es el uso de cámaras en los lentes inteligentes. Dado que el usuario podría estar grabando videos o tomando fotos sin que nadie más lo sepa, son una pesadilla para la privacidad. Y como la legislación puede tardar una eternidad en entrar en vigor, es más fácil simplemente marginar socialmente a las personas que podrían estar grabándote sin que te des cuenta.

Por eso, que los AirPods vinieran con cámaras sería algo realmente terrible, ya que los meterían en el mismo saco que a las gafas inteligentes. Incluso si los audífonos en realidad no te permiten capturar imágenes y solo usan sus cámaras para el reconocimiento de objetos, la mera presencia de cámaras visibles hará que se los asocie con las gafas inteligentes: «audífonos pervertidos».

Y eso sin contar con la posibilidad real —como se ha demostrado con esas gafas— de que los audífonos de Apple sean adaptados por personas con conocimientos técnicos para, de alguna manera, hacer que las cámaras funcionen (a pesar de la supuesta baja resolución de los audífonos, que Apple no diseñó para la captura de video).

As I've written in the past, these things aren't designed to take pictures. They are for analyzing your surroundings. https://t.co/r7IFNmsoE4 https://t.co/tjmS7w8tlJAugust 18, 2026

Sin tomar en cuenta los escasos casos de uso de los lentes inteligentes con cámara, los AirPods con cámara se lanzarían en medio de una tormenta de actitudes negativas hacia este tipo de tecnología. Es un riesgo y hasta podría verse como una situación en la que Apple saldría perdiendo de cualquier manera: o bien lanza un producto que está condenado al fracaso desde el inicio, o uno que sea popular pero que contribuya a difundir y normalizar una tecnología «pervertida».

Quizás el comentario que publicó un usuario de X, «No quiero ser ese tipo, pero… ¿quién está pidiendo esto?», lo resume muy bien. Podría ser que, a estas alturas, no necesitemos estos AirPods, amigos. Y tal vez Apple podría, en cambio, enfocar sus esfuerzos de investigación y desarrollo en audífonos con una duración de batería competitiva…

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