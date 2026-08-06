¿Podrían prohibirse las Meta Ray-Ban en Europa? Los reguladores de la UE aumentan la presión sobre los lentes inteligentes, y el resto del mundo está pendiente de lo que pase

Se están implementando y considerando prohibiciones sobre los lentes inteligentes

Existe una creciente preocupación por la privacidad en relación con las gafas inteligentes

¿Podrían los cambios en el hardware resolver las inquietudes de la gente?

He escrito mucho sobre la alta probabilidad de que se introduzcan regulaciones importantes sobre los lentes inteligentes en diversas regiones, a medida que la tecnología recibe cada vez más críticas negativas, y, como era de esperarse, estamos empezando a ver cómo se concretan prohibiciones y otras restricciones.

Ningún país ha prohibido totalmente los lentes inteligentes hasta el momento, pero algunos han prohibido su uso en ciertos escenarios, mientras que otros están evaluando medidas más estrictas. Algunas empresas privadas, como los organizadores de eventos, también han prohibido los lentes inteligentes en sus instalaciones y en sus conferencias.

Por supuesto, esto es una mala noticia para los propietarios de lentes inteligentes, quienes ahora podrían enfrentarse a restricciones sobre dónde pueden o no pueden usar sus gafas inteligentes. Para cualquiera que esté pensando en agregar lentes inteligentes a su arsenal tecnológico, estas posibles restricciones deben tenerse en cuenta al tomar la decisión final de compra.

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Entonces, ¿en qué lugares estamos empezando a ver prohibiciones de los lentes inteligentes? Aquí hay una selección de los países que están analizando e introduciendo normas contra las gafas inteligentes.

(Image credit: Magic Leap)

Estados Unidos

En general, los lentes inteligentes pueden utilizarse libremente en Estados Unidos; sin embargo, el estado de Nueva York prohibió su uso dentro de cualquiera de sus tribunales. Los lentes inteligentes con capacidades de grabación podrían considerarse un intento de intimidar a las personas involucradas en un caso, y algunos procesos contienen información privada sensible donde las grabaciones no autorizadas podrían representar riesgos graves.

Otros estados han implementado prohibiciones más limitadas dentro de los tribunales, incluidos Filadelfia, Hawái y Carolina del Norte.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Estados Unidos establece dentro de sus normas para los miembros del servicio que están “no autorizados a usar lentes con acabado espejo o lentes inteligentes con capacidades fotográficas, de video o inteligencia artificial mientras porten el uniforme”. Esto parece estar más relacionado con cuestiones de presentación y apariencia que con una regla específica contra los lentes inteligentes (especialmente considerando la inclusión de los lentes de espejo), pero significa que, sin importar el caso, no se permite utilizar este tipo de dispositivos inteligentes mientras se está uniformado.

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Además, los asistentes a convenciones como la importante conferencia de hackers DEF CON 34 tienen prohibido utilizar lentes de Meta o dispositivos similares. Estas restricciones se enfocan en la posibilidad de que los lentes puedan grabar a personas sin su conocimiento, ya que los organizadores argumentan que la luz indicadora de grabación que ofrecen algunos modelos no siempre es lo suficientemente evidente.

Reino Unido

(Image credit: Future / Hamish Hector)

En Reino Unido, la situación es muy similar. Los tribunales no prohíben su uso, aunque después de que una persona recibiera ayuda de la IA de sus lentes durante un juicio, generalmente se recomienda no utilizarlos. También existen restricciones sobre las grabaciones dentro de los tribunales británicos, por lo que, aunque los lentes no están prohibidos explícitamente, usarlos para tomar fotografías o videos iría en contra de las normas, al igual que ocurriría con un celular o una cámara convencional.

Hemos visto que empresas como Monopoly Events han prohibido los lentes con cámara en sus Comic-Cons después de recibir quejas por grabaciones secretas, y actualmente existe una petición dirigida al Gobierno para prohibir la venta y promoción de lentes inteligentes en el país. Estas peticiones no siempre llegan a generar cambios, pero muestran que existe cierta preocupación pública alrededor de estos dispositivos, lo que podría llevar a nuevas regulaciones.

Unión Europea

El Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) se encuentra actualmente elaborando un informe sobre los lentes inteligentes, el cual se espera que se publique en los próximos meses. Sin embargo, mientras se debaten regulaciones más generales dentro de la Unión Europea, algunos países miembros están tomando sus propias decisiones respecto a esta tecnología.

El comisionado de protección de datos de Alemania ha advertido que los lentes con cámara podrían ser prohibidos bajo las leyes existentes que prohíben los dispositivos de grabación ocultos en objetos de uso cotidiano.

Activistas de derechos digitales en Países Bajos han expresado su frustración por la capacidad de los lentes inteligentes para grabar a personas sin su conocimiento, mientras que el regulador de privacidad de Francia, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), ha señalado los riesgos que los lentes con cámara representan para la privacidad.

(Image credit: Meta)

Corea del Sur

Para cerrar, tenemos un tipo de prohibición diferente en Corea del Sur, donde el país ha restringido específicamente el acceso de lentes inteligentes en salones de examen después de varios casos en los que estudiantes fueron descubiertos intentando hacer trampa utilizando dispositivos inteligentes.

Los dispositivos inteligentes generalmente están prohibidos en las aulas de examen de la mayoría de las escuelas alrededor del mundo para evitar fraudes académicos; sin embargo, debido a la importancia del Examen de Aptitud Académica Universitaria de Corea del Sur, una prohibición tan explícita tiene sentido, ya que elimina cualquier posible duda sobre si los estudiantes pueden o no ingresar con lentes inteligentes al salón.

¿Podrían cambiar las cosas?

(Image credit: Meta)

Por supuesto, todavía se han implementado muy pocas prohibiciones, pero podrían aparecer más si las cosas no cambian en el apartado del hardware.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con la privacidad de las personas que no usan lentes y que quedan dentro del campo de visión de la cámara de alguien más, especialmente si no saben que están siendo grabadas. Una solución evidente sería hacer que los lentes inteligentes sean mucho más notorios cuando están grabando: por ejemplo, luces de cámara más brillantes, un sonido audible más fuerte al tomar fotografías o algún tipo de indicador de audio cuando se está grabando video.

Desde la perspectiva de los usuarios, también será necesario tener un mayor control sobre qué información pueden y no pueden consultar los fabricantes de lentes inteligentes al utilizar sus dispositivos, así como mayor claridad sobre qué imágenes se comparten y cuáles no, o qué videos pueden ser vistos o no por trabajadores externos encargados de revisar contenido.

Habrá que esperar para ver cómo evoluciona la situación, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo más podrán avanzar los lentes inteligentes antes de que comiencen a surgir regulaciones más estrictas.

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