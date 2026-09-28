Anker lanza el primer video doorbell del mundo con visualización en VR; por suerte, sus otras funciones inteligentes justifican su enorme precio y no requiere suscripción

Anker afirma que su nuevo timbre con cámara Eufy S4 es el primero en ofrecer visualización en realidad virtual

El dispositivo cuenta con un campo de visión de 180 grados y utiliza seguimiento por IA para seguir a las personas y encuadrarlas

Su lanzamiento está previsto para finales de octubre, a un precio de 299 dólares (aproximadamente 230 libras esterlinas / 430 dólares australianos)

Anker ha presentado su línea Edge 5.0 de dispositivos para el hogar inteligente, pero el nuevo Eufy Video Doorbell S4, que al parecer permite ver en realidad virtual quién está en tu puerta, es el más reciente miembro del salón de la fama de la tecnología extraña.

El dispositivo, que también viene con el Chime 2, ya está disponible para preorden y se espera que se envíe a finales de octubre, pero es una adición bastante costosa a tu sistema de hogar inteligente, con un precio de 299,99 dólares. Aun así, a pesar de su precio y de su característica estrella, que podría considerarse innecesaria, su amplia gama de funciones podría situarlo entre los mejores timbres con cámara.

Además de no requerir suscripción y contar con 4 GB de memoria integrada —algo que cabría esperar dado su precio—, la visualización en realidad virtual del dispositivo distingue al S4 de rivales como la serie 7000 de Philips, nuestra mejor elección general. Según Anker, el S4 es el primer timbre con video del mundo con tales capacidades de visualización, y aunque suena bastante alocado, es realmente impresionante.

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Cuando el timbre detecta a alguien en tu puerta, recibirás una notificación similar a una videollamada desde la app de Anker Eufy, que abrirá un campo de visión de 180 grados (tanto horizontal como verticalmente). Esto te brinda una vista ultraancha de la entrada de tu casa en todo momento, eliminando la necesidad de cámaras de seguridad adicionales.

Una vez que hayas iniciado la vista en vivo en la app de Anker Eufy, puedes mover tu smartphone —o tus lentes de realidad virtual, por supuesto— para mirar en diferentes direcciones y ver las cosas desde distintos ángulos. Ingenioso, ¿verdad? Pero esa no es la única función inteligente.

En cuanto al seguimiento con la cámara, la S4 graba video en 3K con una resolución de 3072 x 3072, lo que permite mantener visible todo el cuerpo de la persona, mientras que la tecnología OmniTrack de Eufy, impulsada por IA, se fija en la persona que se encuentra en el encuadre y la sigue a medida que se mueve. Luego, el timbre utiliza la función de encuadre automático para recortar la vista panorámica, manteniéndola en el centro en todo momento.

Precisión de detección, compatibilidad con hubs inteligentes y más

(Image credit: Anker / Eufy)

Con el nuevo timbre con cámara de Eufy, Anker ha dedicado un gran esfuerzo a garantizar que el dispositivo sea lo suficientemente eficaz y sensible como para vigilar la entrada de tu hogar.

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Un problema común con los timbres con cámara son las falsas alertas, que te provocan una oleada de preocupación cuando en realidad no hay nada de qué preocuparse. Para reducir estas falsas alarmas, el S4 utiliza una combinación de radar para la detección de largo alcance, además de contar con dos sensores PIR que ayudan a diferenciar el movimiento humano más cerca de tu puerta principal.

En cuanto a la compatibilidad con hogares inteligentes, el nuevo timbre con cámara de Anker se puede integrar en tu ecosistema actual, ya sea que utilices Alexa, Google Home o Apple HomeKit, aunque hay algunas cosas que debes tener en cuenta.

Para quienes usen Apple HomeKit, necesitarán contar con el hub Eufy HomeBaseS380 para realizar la configuración. Además, la visualización en realidad virtual y OmniTrack solo están disponibles a través de la app Anker Eufy, por lo que las plataformas de terceros solo mostrarán una vista en vivo fija.

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