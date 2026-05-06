Google Home está lanzando su actualización de primavera, y la aplicación de tu cámara Nest está a punto de recibir algunas mejoras muy útiles

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La actualización de primavera de Google Home se está implementando para todos los usuarios que no forman parte del programa de acceso anticipado

La aplicación Nest cuenta con una interfaz renovada y nuevas herramientas de navegación

Google también ha ampliado sus capacidades de automatización en materia de control de seguridad, control de electrodomésticos y mucho más

Google Home está potenciando su experiencia de hogar inteligente con el lanzamiento de su actualización de primavera, que incluye herramientas mejoradas en la aplicación Nest Cam y funcionalidades de automatización optimizadas; ambas ya están disponibles para todos los usuarios tras haber estado restringidas al programa de acceso anticipado durante unos meses.

Se trata de una actualización muy importante solo para la interfaz de la aplicación Nest, que ahora te permite ver el reproductor de vídeo en vivo mientras te desplazas por tu historial de vídeos, pero lo que realmente destaca son las mejoras en la navegación fluida.

¿Alguna vez te has sentido frustrado por los retrasos de la aplicación Nest? Eso está a punto de cambiar. Además del reproductor de video actualizado, Google le ha dado a su línea de tiempo una renovación muy necesaria con velocidades de fotogramas más fluidas al desplazarse por las grabaciones y botones de búsqueda rápida que te permiten saltar 10 segundos hacia adelante y hacia atrás en las grabaciones de video.

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(Image credit: Google / Google Nest)

La empresa también ha mejorado sus funciones de análisis con nuevas actualizaciones basadas en Gemini para garantizar una experiencia más eficiente, empezando por las vistas previas animadas ampliadas que te permiten ver una acción o un movimiento de un solo vistazo.

Las opciones de filtrado de video también se han mejorado, lo que significa que puedes organizar tu lista de eventos de video por categorías específicas, como «Persona vista», «Paquete visto», «Se escuchó romper un vidrio» o «Zona de actividad», mientras que la nueva vista de línea de tiempo te ofrece descripciones de los eventos, lo que facilita la identificación de eventos específicos en tu historial de video.

En cuanto a las capacidades de reconocimiento facial, la aplicación Google Home excluirá automáticamente las grabaciones de baja calidad para «mantener una biblioteca de rostros limpia y efectiva», tal como se indica en el resumen de Google. Además, la empresa ha implementado botones de retroalimentación para las vistas previas de caras conocidas, lo que te permite enviar comentarios a Google para garantizar una detección facial más precisa con el tiempo.

Sin embargo, no son solo los nuevos dispositivos Nest Cam los que reciben este trato especial. Los modelos de cámaras Nest anteriores a 2021 también contarán con descripciones de eventos de Gemini y vistas previas ampliadas.

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Es una gran actualización, por decir lo menos, pero debes tener en cuenta que necesitarás una suscripción a Google Home Premium para aprovechar al máximo algunas de estas herramientas. Pero esto es solo la punta del iceberg: Google también está mejorando las automatizaciones para una experiencia de hogar inteligente más conveniente.

"Enciende la cafetera a las 8 de la mañana"

(Image credit: Shutterstock)

Las automatizaciones de Google Home están diseñadas para que tu ecosistema de hogar inteligente sea aún más eficiente, y tras escuchar los comentarios de los usuarios, Google está lanzando automatizaciones aún más personalizables para el control de la seguridad, la iluminación, la limpieza y los electrodomésticos, las alertas sobre el estado de los dispositivos, y los medios de comunicación y el entretenimiento.

Por ejemplo, las automatizaciones ahora pueden indicarte en qué estado se encuentra tu puerta, si está cerrada con llave, entreabierta, atascada o forzada, lo que te brinda una visión más precisa de tu hogar incluso cuando no estás presente, y lo mismo se aplica a la visualización del porcentaje de posición de tus persianas inteligentes.

Si tienes una gran cantidad de dispositivos en tu configuración, como cafeteras, lavadoras o robots aspiradores, ahora puedes crear automatizaciones que se centren en controles operativos específicos para iniciar, detener, pausar y reanudar la actividad. No solo eso, sino que puedes ser más preciso al controlar tus configuraciones de iluminación utilizando los interruptores de encendido/apagado para gestionar los efectos de luz y cambiar la temperatura de color de tus dispositivos.

Al igual que con las actualizaciones de la cámara Nest, hay mucho que descubrir con las funciones de automatización, y puedes ver la lista completa de novedades en la página de anuncios de Google, junto con ejemplos de indicaciones que te ayudarán a empezar a optimizar la configuración de tu hogar inteligente.

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