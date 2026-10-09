Samsung renueva SmartThings con funciones más inteligentes y control local de dispositivos

¡Atención! Sobre todo si eres usuario de Samsung, pues llegó una nueva actualización de SmartThings, su plataforma de vida conectada.

Cabe mencionar que la actualización incorpora SmartThings Now en la parte superior de la pestaña de inicio, renueva la experiencia de esta sección de la aplicación y amplía las capacidades de control local, lo que permite a los usuarios acceder a información relevante, realizar acciones con mayor facilidad y gestionar sus dispositivos conectados de forma más confiable.

"Esta actualización representa un paso más en los esfuerzos continuos de SmartThings por avanzar hacia una experiencia del hogar en la que los usuarios no tengan que buscar y activar cada función", afirmó Jaeyeon Jung, vicepresidenta ejecutiva y Head del equipo de SmartThings, AI Platform Center de Samsung Electronics. "Al ofrecer información y controles relevantes en el momento adecuado, SmartThings amplía las posibilidades de un hogar más inteligente y permite a los usuarios gestionar su vida cotidiana de una manera más natural".

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Una experiencia renovada en la pestaña de inicio, liderada por SmartThings Now

SmartThings Now aparece en forma de tarjetas en la parte superior de la pestaña de inicio y amplía las capacidades de Home Insight para ofrecer una experiencia más personalizada. La función combina información relevante con acciones que los usuarios pueden realizar de inmediato y sugiere controles de acuerdo con su situación y contexto.

Por ejemplo, si un miembro de Family Care, como un padre o una madre mayor, no registra actividad en sus dispositivos durante un periodo prolongado, SmartThings Now muestra una tarjeta de cuidado a la persona responsable, con opciones para verificar cómo se encuentra o realizar una llamada. Cuando el usuario se acerca a una ubicación del hogar registrada previamente en SmartThings, la función puede sugerir encender las luces y los purificadores de aire antes de su llegada. Después de realizar la acción, también puede recomendar crear una rutina para automatizarla en el futuro. De esta manera, SmartThings Now guía al usuario hacia el siguiente paso relevante según sus decisiones y contexto, facilitando el acceso a las funciones que necesita.

SmartThings Now también ofrece recomendaciones personalizadas basadas en los patrones de uso. La función analiza la actividad de la última semana para sugerir cambios en los Favoritos de la pestaña de inicio, incluidos dispositivos, servicios y rutinas. Por ejemplo, puede recomendar eliminar la tarjeta del aire acondicionado cuando su uso disminuye con la llegada de los meses más fríos o agregar la de AirDresser cuando el usuario comienza a utilizar este electrodoméstico con mayor frecuencia durante el cambio de estación. Los usuarios también pueden administrar sus rutinas mediante la tarjeta Routine Insight de SmartThings Now, que ofrece una vista detallada de su actividad durante la última semana para revisar y eliminar aquellas que ya no necesitan.

La pestaña de inicio actualizada reorganiza la información clave en una vista más sencilla, que incluye paneles, tarjetas de dispositivos y tarjetas de servicios, cada uno con un formato optimizado para facilitar la navegación.

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Las tarjetas de servicios aprovechan mejor el espacio para mostrar más opciones en una sola pantalla y presentar de forma clara información como el estado de los dispositivos y diferentes mediciones. Además, Live Wallpaper cambia de manera natural a lo largo del día para ofrecer una experiencia visual más dinámica.

La actualización también incorpora una Floating Bar, que coloca las funciones de uso frecuente en la parte inferior de la pantalla para facilitar el acceso con una sola mano, especialmente en smartphones de mayor tamaño, en línea con el diseño más reciente de One UI.

El control local mejorado ayuda a mantener los dispositivos responsivos, incluso sin conexión a internet

SmartThings incorpora ahora una tecnología de control local que permite a los usuarios seguir operando sus dispositivos conectados de manera más confiable ante cambios en la red doméstica o interrupciones del servicio de internet.

Cuando un dispositivo móvil y un SmartThings Hub están conectados a la misma red Wi-Fi, el dispositivo móvil puede comunicarse directamente con el hub, sin necesidad de enviar los controles a través de la nube. En comparación con el control basado en la nube, esta conexión local puede mejorar los tiempos de respuesta aproximadamente un 30 % y ayudar a mantener el control de los dispositivos durante interrupciones temporales de la red 4 .

SmartThings cambia automáticamente entre el control local y el control remoto basado en la nube según si el dispositivo móvil del usuario se encuentra dentro o fuera de casa. Además, la página actualizada de Diagnóstico de dispositivos sin conexión facilita la reconexión de los equipos al permitir actualizar la nueva información de red en todos los dispositivos registrados al mismo tiempo.

Samsung también incorporó compatibilidad con Matter 1.6, el estándar más reciente de conectividad para hogares inteligentes de Connectivity Standards Alliance (CSA), que mejora la estabilidad y el rendimiento de Group Control. La actualización también añade compatibilidad con cuatro nuevas categorías de dispositivos:

Medidores de energía, para monitorear el consumo en tiempo real.

Sistemas de cierre, para tipos especializados de puertas y portones.

Dispositivos de irrigación, como sistemas de aspersores.

Sensores de suelo, para medir las condiciones del terreno.