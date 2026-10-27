LG Indoor Cam, Outdoor Cam y Smart Deadbolt Lock: así es la nueva línea para Apple Home

LG y Apple se unen en una nueva gama de accesorios para la línea "Apple Home Collection", la cual incluye cámaras para interiores y exteriores, un timbre con video, una cerradura inteligente, un termostato inteligente y un sensor de temperatura. Pero no te preocupes, aquí te compartimos todos los detalles.

Los nuevos productos están diseñados para simplificar la experiencia cotidiana en el hogar y hacerla más confiable, conectada y privada dentro de Apple Home.

Estos accesorios reflejan el compromiso de LG con la creación de experiencias conectadas y adaptables. También impulsan el objetivo de la compañía de simplificar la vida cotidiana al reducir la necesidad de intervención manual y permitir interacciones más intuitivas entre las personas y sus entornos.

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“Crear un hogar verdaderamente conectado requiere productos que funcionen juntos de manera fluida”, afirmó Kihyun Jung, director del Platform Business Center de LG Home Appliance Solution Company. “Al unir nuestra experiencia en electrodomésticos y entornos domésticos con Apple Home, creamos experiencias intuitivas e integradas que se adaptan de forma natural a la vida diaria de nuestros clientes”.

“En Apple siempre nos hemos enfocado en crear productos y experiencias que funcionen de manera fluida e intuitiva y que protejan la privacidad de nuestros usuarios, algo que cobra más importancia que nunca en el hogar”, señaló Matthew Costello, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple. “Combinar nuestra experiencia en hardware y software con el profundo conocimiento de LG sobre el hogar y la vida conectada nos permite desarrollar experiencias para el hogar inteligente más sencillas de configurar, más fáciles de controlar y que funcionan sin complicaciones”.

Una colaboración que va más allá de la conectividad

Apple y LG desarrollaron estos nuevos productos de manera conjunta desde las primeras etapas de planeación, colaborando en hardware, software y experiencia de usuario para ir más allá de la compatibilidad entre dispositivos.

Cada producto se diseñó para ofrecer una experiencia de uso consistente que simplifique su configuración y control. Los accesorios están concebidos para trabajar en conjunto, en lugar de limitarse a conectar productos individuales mediante una plataforma. Por ejemplo, al activar una escena de “Buenos días” desde la app Casa o mediante Siri, es posible ajustar simultáneamente el termostato e inclinar hacia abajo una cámara interior mientras el usuario se prepara para comenzar el día¹. Además, cada accesorio cuenta con cifrado de extremo a extremo en Apple Home, de modo que solo los usuarios y las personas que ellos elijan pueden acceder a los datos de su hogar.

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Nuevas cámaras para interiores y exteriores y accesorios para un hogar conectado

A partir de diciembre, con algunos accesorios previstos para principios del próximo año, LG y Apple comenzarán a lanzar la línea completa en Estados Unidos y Canadá. Esta incluye cámaras para interiores y exteriores, un timbre con video, una cerradura inteligente, un termostato y un sensor de temperatura, compatibles con las aplicaciones Apple Home y LG ThinQ¹. En Reino Unido, las cámaras para interiores y exteriores y el timbre con video estarán disponibles a partir de diciembre².

Cámaras

Las nuevas cámaras de LG para interiores y exteriores ofrecen imágenes nítidas, detección inteligente y controles enfocados en la privacidad para ayudar a los usuarios a supervisar lo que importa dentro y alrededor de su hogar. Con resolución de video de hasta 2.5K, visión nocturna a color en condiciones de poca luz y cobertura de gran angular, permiten observar con claridad tanto de día como de noche.

Mediante funciones inteligentes, cada cámara reconoce personas, mascotas, vehículos y movimiento, lo que permite generar alertas más relevantes y reducir notificaciones innecesarias. Los usuarios también pueden excluir áreas específicas de la visualización y la grabación, mientras que el almacenamiento local integrado les brinda mayor control sobre cómo se guardan y revisan los videos.

LG Indoor Cam Plug-In : su amplio campo de visión de 160° permite captar una mayor parte de la habitación en una sola toma. Un mecanismo de inclinación para proteger la privacidad y controles físicos ofrecen una forma visible e intuitiva de controlar la supervisión cuando no se necesita.

: su amplio campo de visión de 160° permite captar una mayor parte de la habitación en una sola toma. Un mecanismo de inclinación para proteger la privacidad y controles físicos ofrecen una forma visible e intuitiva de controlar la supervisión cuando no se necesita. LG Outdoor Cam Plug-In : ofrece supervisión confiable en exteriores, visión nocturna a color en condiciones de poca luz y resolución de 2.5K para mantener una vista clara del entorno del hogar durante el día y la noche.

: ofrece supervisión confiable en exteriores, visión nocturna a color en condiciones de poca luz y resolución de 2.5K para mantener una vista clara del entorno del hogar durante el día y la noche. LG Floodlight Cam: incorpora dos reflectores adaptativos que iluminan automáticamente el área circundante al detectar actividad. Así, reúne supervisión exterior e iluminación en una solución integrada de seguridad para el hogar.

LG Video Doorbell Wired

LG Video Doorbell Wired ofrece una imagen clara, alertas más relevantes y mayor comodidad en la entrada del hogar. Su sistema de doble cámara combina una cámara frontal de 2.5K y una cámara inferior Full HD, que captan vistas independientes de visitantes, paquetes y áreas clave de la entrada para brindar una cobertura más amplia.

También puede identificar personas, vehículos, mascotas y paquetes, y emitir un aviso sonoro a través de Apple HomeView, HomePod o HomePod mini. La visión nocturna a color en condiciones de poca luz y la comunicación de audio bidireccional permiten a los usuarios observar y responder a lo que sucede en su puerta.

LG Smart Deadbolt Lock

LG Smart Deadbolt Lock combina acceso inteligente, diseño minimalista y comodidad para el día a día. Su función principal es el desbloqueo manos libres mediante una llave de casa en un iPhone o Apple Watch compatible y tecnología avanzada de banda ultraancha —Ultra-Wideband, UWB—.

La cerradura reconoce la ubicación y el movimiento de un usuario autorizado para facilitar una entrada confiable sin necesidad de usar las manos. También ofrece otras opciones de apertura: acercamiento mediante NFC, código PIN y llave física. Sus sensores integrados y las notificaciones en tiempo real de la aplicación permiten supervisar el estado de la puerta y los eventos de seguridad.

LG Smart Thermostat y LG Temperature Sensor

LG Smart Thermostat combina eficiencia energética y diseño intuitivo para adaptar el confort del hogar a las necesidades de sus habitantes. La función Adaptive Temperature de Apple puede ajustar la calefacción y el enfriamiento según si los usuarios están de camino a casa, fuera de ella o durmiendo.

Al vincularse con sensores LG Temperature Sensor opcionales colocados en otras habitaciones, el sistema puede supervisar la temperatura y la humedad en distintos espacios para mantener condiciones de confort más uniformes en todo el hogar. Sus algoritmos avanzados de detección están diseñados para reducir errores de medición e identificar cambios de temperatura interior en tiempo real. Por su parte, Matter en Thread ofrece una conectividad ágil y de bajo consumo energético, con menos demoras de conexión e interrupciones por desconexión.

En Estados Unidos, la función Clean Energy Guidance de Apple puede ayudar a optimizar el consumo energético en función de la intensidad de carbono de la red eléctrica. Mediante integraciones compatibles con proveedores de electricidad, LG Smart Thermostat también puede trasladar su funcionamiento a periodos de menor costo.

Privacidad en Apple Home

La privacidad es un principio fundamental de Apple Home. Las grabaciones de las cámaras y los datos personales de la app Casa se almacenan con cifrado de extremo a extremo y nunca son accesibles para LG ni Apple.