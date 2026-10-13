Apple Home incorporará un nuevo timbre, cámaras y una cerradura inteligente, pero Apple no los fabrica

La colección Apple Home es un nuevo conjunto de dispositivos para el hogar inteligente fabricados por LG Electronics y Schneider Electric

Los nuevos dispositivos se han diseñado en colaboración con Apple

Las cerraduras inteligentes, el timbre con cámara y los sensores, entre otros dispositivos, están diseñados para funcionar a la perfección con Apple Home

Aunque hay muchos dispositivos para el hogar inteligente que funcionan con Apple Home —o HomeKit, como se llamaba antes—, Apple nunca ha dado realmente el siguiente paso de diseñar y fabricar sus propios dispositivos, como timbres, sensores, termostatos y cerraduras. Eso sigue siendo así, pero además de presentar la pantalla inteligente Apple HomeView, con características que claramente la convierten en un centro de control para el hogar inteligente, el gigante tecnológico también está entrando al mercado de los dispositivos para el hogar inteligente, en colaboración con marcas asociadas.

En lugar de limitarse a certificar dispositivos para Apple Home —y esas opciones no van a desaparecer—, Apple ha estado trabajando con LG Electronics y Schneider Electric para diseñar y fabricar varios dispositivos que servirán como un nuevo estándar de referencia para los dispositivos del ecosistema de Apple. Comenzarán a distribuirse en diciembre.

El nuevo timbre, las cámaras para interiores y exteriores, los termostatos y diversos sensores representan un conjunto de dispositivos que no solo funcionan a la perfección con los centros de control para el hogar de Apple —Apple TV 4K, HomePod, HomePod mini y el nuevo HomeView—, sino que también se integran con el ecosistema más amplio de Apple Home, lo que permite que Siri sea el elemento central para controlarlos.

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Todos estos nuevos dispositivos tienen un aspecto moderno y dan la sensación de estar bien fabricados. Tomemos como ejemplo el Video Doorbell de LG Electronics: es una opción con cable que cuesta 249 dólares en EE. UU. y 229 libras en el Reino Unido. Se trata de un elegante cilindro de color plateado mate con un botón clásico de timbre, micrófonos, un altavoz y dos cámaras. Una cámara está orientada hacia afuera para que puedas ver quién está en tu puerta o qué está pasando en la calle, mientras que la otra mira hacia abajo, para que puedas ver si te han dejado un paquete.

También está la cerradura LG Door Lock, que funciona en Estados Unidos y Canadá, y cumple con el estándar de cerraduras de cerrojo de Norteamérica. Su precio es de 199 dólares. Al igual que la Ring Smart Lock lanzada recientemente, es compatible con UWB (banda ultraancha) y con Apple Home Key, por lo que, al acercarte a la puerta con tu iPhone o Apple Watch, detecta tu llegada y desbloquea automáticamente la puerta. También puedes ingresar un código mediante el teclado numérico o deslizar el panel hacia un lado para usar una llave física.

(Image credit: Apple)

Otra opción que tal vez sea un poco demasiado sofisticada, pero bastante elegante, es la cámara para interiores de LG. Esta cámara cilíndrica se encuentra dentro de un pequeño tambor conectado a un brazo, y cuando la configuras para que no esté en uso —por ejemplo, al llegar a casa o según un horario— gira hacia abajo para que el lente quede orientado hacia el piso. No cuenta con un obturador físico, pero es un enfoque único y visible para proteger la privacidad, y también puedes activarla cuando lo desees con un botón ubicado en la parte superior. Su precio es de 199 dólares en EE. UU. y 179,95 libras en el Reino Unido.

(Image credit: Apple)

Estos son solo tres de los dispositivos de la colección. LG también está fabricando una cámara para exteriores, con o sin foco, mientras que tanto LG como Schneider Electric ofrecen termostatos inteligentes, y Schneider Electric está fabricando una variedad de sensores. Es probable que estos sean solo el comienzo de una gama mucho más amplia, pero cubren algunos de los componentes básicos de una casa inteligente.

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(Image credit: Apple)

Aunque estos nuevos dispositivos no son fabricados directamente por Apple, este acuerdo de colaboración es similar a cómo Apple trabajó con LG en los monitores UltraFine 2K y 4K originales para usuarios de MacBook Pro, o a cómo Belkin se ha convertido en un socio destacado para accesorios como el soporte MagSafe, que te permite usar tu iPhone como cámara web para tu Mac.

Creo que esto también da una idea clara de cuál es exactamente el papel que Apple quiere desempeñar en el ámbito del hogar inteligente. Por ejemplo, aquí no hay luces inteligentes, probablemente porque varias marcas de iluminación ya son compatibles con Apple Home, desde Nanoleaf hasta Philips Hue.

Como ya se mencionó, estos nuevos dispositivos no saldrán al mercado hasta diciembre, y aún no se ha confirmado la fecha exacta de disponibilidad, pero tengo curiosidad por ver cómo funcionan.

(Image credit: Apple)

Un aspecto único de estos dispositivos es que podrás configurarlos y emparejarlos de manera muy similar a como lo haces con los AirPods o un Apple Watch. Verás aparecer una pantalla de bienvenida en tu iPhone cuando lo acerques al dispositivo, ya sea un timbre, una cámara, un termostato, un sensor o una cerradura inteligente.

Este es un enfoque más sencillo que el proceso, a veces laborioso, de configurar otros dispositivos para el hogar inteligente. También queda claro que Apple se está basando en los fundamentos del estándar Matter y está logrando que esas experiencias se sientan más fluidas dentro de su propio ecosistema.

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