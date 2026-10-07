Rumores indican que Apple y LG preparan una nueva línea de dispositivos para el hogar inteligente

¿Apple y LG se unen para crear nuevos dispositivos que llevarán el "hogar inteligente" al siguiente nivel? Así como lo lees, y de acuerdo con información publicada por Bloomberg y retomada por 9to5Mac, la colaboración contempla productos como un timbre de video, un termostato, una cerradura inteligente y diferentes cámaras de seguridad.

Los nuevos dispositivos complementarían el próximo hub para el hogar inteligente de Apple, en lo que Bloomberg describe como un “reinicio formal” de HomeKit. Sin embargo, a diferencia de los productos desarrollados directamente por Apple, estos accesorios llevarán la marca LG.

LG fabricará los nuevos accesorios

De acuerdo con el reporte de Bloomberg citado por 9to5Mac, Apple y LG han trabajado juntas en el desarrollo de los accesorios, pero la compañía surcoreana será responsable de su fabricación y soporte. Este modelo permitiría a Apple ampliar su ecosistema de dispositivos conectados sin asumir por completo los costos y la complejidad de producir y mantener una amplia variedad de accesorios.

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Apple también podría participar en aspectos como el diseño, las características y la ingeniería de los productos, mientras LG se encargaría de llevarlos al mercado bajo su propia marca.

La información también encuentra respaldo en documentos regulatorios presentados recientemente por LG ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) y UL Solutions, según señala 9to5Mac. Estos registros permiten identificar varios de los productos que prepara la compañía.

Entre ellos se encuentran:

LG Video Doorbell Wired

LG Floodlight Cam

LG Outdoor Cam Plug-In

LG Indoor Cam Plug-In

LG Smart Deadbolt Lock

LG Smart Thermostat

LG Temperature Sensor

Los registros no mencionan la participación de Apple. Además, LG solicitó que las fotografías y otros detalles específicos de los productos permanezcan confidenciales hasta principios de 2027.

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Cerradura inteligente tendrá tecnología UWB

La nueva línea de accesorios también contará con diferentes tecnologías de conectividad. Bloomberg señala que varios de los dispositivos serán compatibles con Wi-Fi, Bluetooth, Thread y Matter, protocolos utilizados en el ecosistema de dispositivos inteligentes para el hogar.

Uno de los productos más llamativos será la LG Smart Deadbolt Lock, que incorporará tecnología UWB (ultra wideband). De acuerdo con el reporte, esto permitirá implementar funciones basadas en la proximidad, como el desbloqueo automático de la puerta cuando el usuario se acerque.

Los accesorios de LG llegarán después

Aunque los productos forman parte de la nueva estrategia de Apple para el hogar inteligente, no estarán disponibles junto con el próximo hub de la compañía.

Bloomberg señala que los accesorios desarrollados con LG no llegarán a los consumidores sino hasta dentro de algunos meses. Esto significa que su lanzamiento ocurriría después de la presentación de los nuevos productos para el hogar de Apple.

Apple prepara un nuevo hub para el hogar inteligente que, de acuerdo con reportes previos de Bloomberg citados por Reuters, se presentaría el 13 de octubre de 2026. Junto con él también se esperan una nueva versión del HomePod mini y un Apple TV actualizado.

Apple busca impulsar nuevamente su ecosistema para el hogar

La colaboración con LG forma parte de una estrategia más amplia de Apple para crecer en el mercado de dispositivos conectados para el hogar.

Además de los productos desarrollados con LG, Bloomberg señala que Apple trabaja en otros dispositivos y servicios para esta categoría, entre ellos un dispositivo de monitoreo del hogar centrado en la privacidad, una versión de su hub inteligente con una pantalla montada sobre un brazo robótico y un servicio de monitoreo de seguridad para el hogar.

Por ahora, Apple no ha anunciado oficialmente los accesorios desarrollados con LG. La información sobre estos productos procede del reporte de Bloomberg, mientras que los documentos regulatorios de LG aportan evidencia adicional sobre la existencia y características de varios de ellos.