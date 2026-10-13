Ya vi en acción la pantalla inteligente HomeView de Apple: parece una mezcla entre el Apple Watch y la iMac G4 clásica, y podría dejar obsoleta a la competencia

Aunque hasta ahora se había mantenido al margen del sector de los hogares inteligentes, Apple ha entrado hoy de lleno en él al presentar el Apple HomeView, su primera pantalla inteligente —presentada junto con el Apple HomePod mini 2, un nuevo Apple TV 4K y una gama de dispositivos para el hogar inteligente—, entre los que se incluye un timbre con cámara, fabricados por las marcas asociadas LG y Schneider Electric.

El Apple HomeView es una moderna y atractiva pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas que funciona como centro de control para el hogar inteligente y te permite usar la pantalla táctil o los comandos de voz de Siri para controlar dispositivos conectados, reproducir música, consultar el clima y mucho más.

Hay dos modelos: una versión en la que la pantalla se encuentra sobre una unidad de altavoz (que se muestra en la parte superior de la página), a la que está unida mediante un brazo ajustable que te permite inclinar y girar la pantalla; y un modelo que consiste únicamente en la pantalla, diseñado para montarse en la pared.

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(Image credit: Apple)

El HomeView tiene un precio inicial de 299 dólares en EE. UU., 299 libras esterlinas en el Reino Unido y 449 dólares australianos en Australia; las preventas comienzan hoy (13 de octubre), antes de su lanzamiento al mercado el 13 de noviembre.

Viene en los colores habituales de Apple: Plata, Starlight, Rosa y Gris Espacial. De hecho, ese precio es más competitivo de lo que esperaba, dado que los rumores apuntaban a un precio de alrededor de 350 dólares.

Aunque 299 dólares sigue siendo 100 dólares más que el Echo Show 8, Apple está posicionando claramente al HomeView como su alternativa a los dispositivos de Amazon —y si ya formas parte del ecosistema de Apple, hay algunas razones de peso para considerarlo.

En cuanto al hardware, cuenta con una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas, una cámara Ultra Wide Center Stage de 12 MP, un conjunto de cuatro micrófonos y un sistema de altavoces con múltiples controladores en el modelo que incluye la unidad de altavoz.

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El procesador A18 de Apple impulsa el HomeView, aunque la plataforma no es iPadOS, tvOS ni iOS, sino el software HomeView, completamente nuevo.

El HomeView cuenta con características que pueden rivalizar con algunos dispositivos de la competencia como el caso del Amazon Echo Show o el Google Nest Hub. Aunque podría tener una ventaja por dos razones clave: la privacidad y la integración con los dispositivos de Apple que ya usas a diario.

Tal como sugerían los rumores y los informes, el HomeView recuerda al iMac G4 de antaño, pero se percibe más refinado. Comienza con una pantalla que puedes configurar con una variedad de relojes —piensa en una esfera de Apple Watch o en la interfaz del salvapantallas de un Apple TV 4K— y algunas te resultarán familiares si has usado un Apple Watch, aunque con diferencias notables.

(Image credit: Apple)

Snoopy regresa con nuevas aventuras, y la esfera Flow se ha rediseñado aquí para que, en lugar de simplemente ondular como una lámpara de lava, sus formas coloridas respondan a lo que capta la cámara situada en la parte superior. Puedes agregar complicaciones como tu calendario, listas de tareas pendientes y el clima, con información que cambia de una vista general a detalles más específicos a medida que te acercas.

El HomeView puede reconocer hasta seis miembros de la familia mediante su cámara integrada, lo que le permite personalizar la experiencia para quienquiera que interactúe con él. Cada miembro de la familia puede personalizar su propia pantalla, aplicaciones y widgets, y aquí la interfaz se asemeja a la de iOS, incluso hasta el punto de que puedes cambiar el color de los íconos.

Las similitudes también se extienden a la privacidad. Apple afirma que la información personal permanece privada, lo que significa que otro miembro de la familia no debería poder acercarse a HomeView y acceder a tus mensajes o ver a quién le estás enviando mensajes de texto.

Según Apple, las solicitudes a Siri no se graban y los datos personales no se almacenan directamente en el propio HomeView. Tampoco tiene anuncios, a diferencia del Echo Show, lo que hace que se sienta más como parte de tu hogar que como una valla publicitaria en la encimera de tu cocina.

Necesitarás un iPhone o un iPad para configurarlo, y al hacerlo se desbloquea gran parte del contexto personal de HomeView.

(Image credit: Apple)

No encontrarás una App Store en HomeView. En su lugar, Apple diseña la experiencia en torno a las apps y funciones que considera adecuadas para una pantalla doméstica compartida. Entre ellas se incluyen las propias apps y servicios de Apple, como Mensajes, Música, Clima, Recordatorios, Calendario, Safari, Buscar mi, FaceTime, Apple TV, Podcasts, Noticias y la app Hogar.

Apple también reveló que serán compatibles ciertas aplicaciones de terceros que ya funcionan con CarPlay, lo que podría incorporar más de tus servicios de audio favoritos, como Spotify, a la experiencia.

No puedes simplemente descargar lo que quieras, pero Apple ha pensado claramente en cómo la gente usará HomeView a lo largo del día, ya sea para ver el clima, revisar mensajes, reproducir música o controlar dispositivos conectados.

(Image credit: Apple)

Siri es un elemento central de HomeView, y es precisamente en la integración con el ecosistema más amplio de Apple donde la experiencia comienza a parecer más ambiciosa que la de una pantalla inteligente típica.

HomeView puede aprovechar el contexto personal para ayudar con solicitudes que van más allá de simples comandos. Durante una demostración, vi cómo podía ayudar a encontrar una receta que un amigo había recomendado, o una que tu mamá te había enviado, o reproducir una canción sobre la que un amigo te había enviado un mensaje de texto.

También puede manejar solicitudes más complejas. Por ejemplo, podrías preguntar cuándo aterriza el vuelo de tu papá, calcular cuánto tiempo le tomará llegar del aeropuerto a tu departamento y luego buscar recomendaciones para un brunch. En lugar de tratar cada pregunta como una tarea separada, HomeView puede usar el contexto para ayudar a conectar los puntos.

No se trata solo de pedirle a Siri que encienda una luz o programe un temporizador; la IA de Siri en HomeView parece diseñada específicamente para brindar asistencia personalizada en varios pasos, muy similar a lo que Apple prometió con el asistente personal de próxima generación.

(Image credit: Apple)

El HomeView no es solo una pantalla con un altavoz incorporado. Apple ha integrado en el dispositivo un sistema de audio más sofisticado, con dos controladores personalizados para los tonos agudos en la pantalla, además de un woofer orientado hacia abajo y otros dos woofers con cancelación de fuerza en la base de la versión con altavoz integrado.

Durante una demostración en la cocina, escuché una canción de Bad Bunny en Apple Music, y el HomeView alcanzó un volumen impresionante sin distorsión. Las letras también aparecieron en la pantalla, lo que lo hace ideal para una isla de cocina u otro espacio compartido donde la música forma parte de la rutina.

La versión con altavoces integrados parece especialmente adecuada para la cocina, donde puedes inclinar la pantalla hacia ti mientras cocinas y luego girarla hacia otra persona cuando entra. Como ya se mencionó, también hay una opción para montaje en pared, con audio ajustado específicamente para esa ubicación, aunque no pude probar la reproducción de música en ese modelo.

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Una de las funciones más prácticas es la forma en que HomeView se integra con tu iPhone. Si estás consultando una receta en el teléfono, puedes tocar la pantalla o acercarlo a HomeView para transferir el contenido a la pantalla más grande. También puedes cambiar de dispositivo de la misma manera durante una llamada de FaceTime o al escuchar música.

Al consultar una receta, Safari puede mostrar los detalles más importantes, incluidos los ingredientes y las instrucciones paso a paso. Puedes seguir el proceso mientras cocinas y utilizar temporizadores cuando los necesites.

La IA de Siri añade otra capa de funcionalidad. Puedes pedirle que agregue ingredientes a una lista de compras, que configure un recordatorio o que te ayude a encontrar una tienda de comestibles cercana donde puedas comprar algo que necesites. Es el tipo de flujo de trabajo conectado que tiene sentido en una pantalla diseñada para estar en un espacio compartido, en lugar de ser simplemente una tablet más pequeña colocada sobre la barra de la cocina.

HomeView también se siente como una extensión natural de las ambiciones de Apple en el hogar inteligente. La aplicación Casa permite controlar luces, termostatos, cerraduras y cámaras compatibles, mientras que los widgets para el hogar inteligente ponen los controles que más utilizas al alcance de la mano.

Puedes recibir alertas del timbre y consultar transmisiones en vivo de las cámaras, con compatibilidad para mostrar hasta nueve vistas de cámara al mismo tiempo. Como era de esperar, también funcionará con los dispositivos existentes compatibles con Apple Home y Matter, lo que le da a HomeView un papel claro como centro de control del hogar inteligente.

HomeView llegará antes que la nueva Home Collection de Apple, una gama de productos para el hogar inteligente desarrollada en colaboración con LG Electronics y Schneider Electric, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre. Entre los productos se incluirán un videoportero, una cerradura inteligente y diversas cámaras y sensores de seguridad.

(Image credit: Apple)

Como mencioné, puedes elegir entre las versiones de HomeView que se montan en una bocina o en la pared. La opción de montaje en pared se siente como un reemplazo de los controles táctiles de un sistema de automatización del hogar; su funcionamiento también será similar al de un termostato inteligente.

La versión que se instala en una bocina se parece mucho más a un dispositivo compartido y versátil para toda la casa. Ambas versiones tienen sus ventajas, pero tendrás que pensarlo bien antes de comprar una.

HomeView tiene menos funciones que algunos de sus competidores y, como mencioné, su experiencia de software no es completamente abierta. Creo que esta decisión responde a dos motivos: permite que Apple ofrezca una experiencia atractiva y bien diseñada en torno a las funciones para las que HomeView fue concebido desde su lanzamiento, y pone la privacidad en primer plano.

HomeView será fundamental para controlar tu hogar inteligente, pero también se acerca más a la idea de un asistente personal para toda la casa gracias a su integración con el ecosistema más amplio de Apple. No es un dispositivo independiente en el sentido tradicional, ya que necesitas tener un iPhone o un iPad para utilizarlo. Sin embargo, si ya formas parte del ecosistema de Apple, también podría significar que recurres un poco menos a tu iPhone.

A Apple le ha tomado mucho tiempo entrar en la categoría de las pantallas inteligentes, pero, después de ver HomeView en acción, creo que la espera ha valido la pena. Me parece una de las propuestas más sólidas de Apple en una nueva categoría desde hace bastante tiempo. La compañía ha aprovechado las fortalezas de su ecosistema para darle a HomeView un propósito claro: una pantalla compartida que sigue sintiéndose personal, un centro de control para el hogar inteligente que no te obliga a recurrir al teléfono y una extensión realmente útil de los dispositivos Apple que ya tienes.

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