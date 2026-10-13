El HomePod mini 2 ya está aquí, pero las mejoras son sutiles y el aumento de precio no: habrá que esperar a la IA de Siri

El HomePod mini 2 de Apple renueva el altavoz inteligente con nuevos colores y algunas funciones nuevas

El LED superior ahora puede reflejar los colores de la portada del álbum

El altavoz inteligente contará con la IA de Siri en una futura actualización de software

Techtober avanza a todo vapor, y esta semana es Apple quien lleva la delantera. Además de su primera pantalla inteligente, la HomeView, Apple también está actualizando el altavoz que sirve como punto de entrada a su línea de productos para el hogar inteligente.

El HomePod mini 2 es una versión renovada del altavoz inteligente que ha sido un pilar fundamental en la línea de productos de Apple desde su lanzamiento en 2020. Para esta segunda generación, Apple no está haciendo muchos cambios: hay nuevos colores, un procesador más potente en su interior y una nueva función con el LED luminoso en la parte superior, aunque la IA de Siri está por llegar… pero solo a través de una futura actualización de software.

También viene con un notable aumento de precio. En EE. UU., el HomePod mini de primera generación subió de 99 a 129 dólares en junio, y ahora el HomePod mini 2 cuesta 149,99 dólares ($2,999.00 pesos mexicanos); es decir, un aumento del 50% respecto al precio que tenía el modelo original hace apenas cinco meses. Ya está disponible para preorden y comenzará a enviarse el 30 de octubre. Su precio es de 149 libras esterlinas en el Reino Unido y de 229 dólares australianos en Australia.

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(Image credit: Apple)

En cuanto a su aspecto, el HomePod mini 2 sigue teniendo más o menos el tamaño y la forma de una pelota de tenis, pero con la parte superior e inferior planas. Además de los colores Blanco, Azul y Midnight, las nuevas opciones Verde y Rosa buscan aportar un toque de color fresco. A los fans del Amarillo y el Naranja, que eran opciones del primer HomePod mini, probablemente les faltarán esos colores —yo incluido—.

Aun así, me encanta este nuevo rosa. Lo vi en una demostración en un par estéreo junto con el iMac rosa, y definitivamente hay cierta sinergia de Cupertino aquí. Más allá de los nuevos colores, el HomePod mini 2 seguirá viniendo con un cable a juego y un conector de alimentación USB-C del mismo color.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Apple) (Crédito de la imagen: Apple) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

En cuanto a las especificaciones técnicas, Apple ha dado el salto del chip S5 al chip S10, que se estrenó en el Apple Watch Serie 11, el Ultra 3 y el SE de tercera generación.

El nuevo chip ofrecerá mayor velocidad de procesamiento y también mejorará la conectividad, lo que permitirá una menor latencia cuando el HomePod mini 2 se utilice como altavoz dedicado para una Mac —una nueva capacidad para este modelo—. Además, se puede agrupar con otros HomePods para crear un sistema de sonido envolvente para el nuevo Apple TV 4K.

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(Image credit: Apple)

El chip S10 también será el encargado de impulsar una próxima actualización gratuita que incorporará la IA de Siri a la bocina. Cuando esté disponible, podrás activar la nueva versión de Siri, más personalizada, desde la aplicación Casa de tu iPhone. La actualización se aplicará a tu cuenta y, si compartes el hogar con otras personas, ellas también podrán activarla.

Al igual que con Apple HomeView, necesitarás un iPhone compatible con Apple Intelligence y la nueva Siri que se haya conectado recientemente a tu red Wi-Fi. Una vez activada, podrás pedirle a Siri información más personal, como encontrar una canción que te compartió un amigo por mensaje, consultar datos de tu calendario o realizar muchas otras tareas. Sin embargo, habrá que esperar un poco para disfrutar de estas funciones de Siri, ya que todavía no hay una fecha confirmada.

El otro gran cambio es bastante divertido. La parte superior del HomePod mini 2 sigue siendo una superficie táctil circular con luces LED debajo, pero ahora está renovada. No, no se trata de una pantalla Liquid Retina completa como la de HomeView, pero los LED son más precisos y ahora pueden igualar los colores de la portada del álbum que estés escuchando.

Piensa en el resplandor de colores de la Dynamic Island del iPhone cuando está activo el widget de reproducción en curso. Ya sea que escuches música en Apple Music o Spotify, ese efecto que adapta los colores ahora también puede reflejarse en la parte superior del HomePod mini 2.

Es una actualización interesante, aunque las luces no alcanzan un brillo demasiado alto. Durante una demostración, mientras sonaba el álbum más reciente de Olivia Rodrigo, las luces reprodujeron sus tonos azules, blancos y violetas.

Quizá lo más interesante sea que esta función también es compatible con paisajes sonoros. Actualmente tengo dos HomePod mini originales en mis mesas de noche y utilizo sonidos de lluvia para conciliar el sueño, así que me resulta atractiva la idea de que el nuevo modelo pueda reflejar visualmente el suave golpeteo de las gotas. En una habitación oscura, ese resplandor tenue podría aportar un toque relajante.

(Image credit: Apple)

Además, el HomePod mini 2 sigue ofreciendo la misma experiencia de reproducción rica, vibrante y sorprendentemente potente para audio, podcasts y otros contenidos. Vuelve a contar con un altavoz de rango completo y dos radiadores pasivos.

Sonaba muy bien en las demostraciones, y me complace especialmente que se puedan combinar dos de estos con un par de HomePods de segunda generación para disfrutar de una experiencia de sonido envolvente completa con el Apple TV 4K. Por supuesto, también puedes emparejar este HomePod con cualquier otro altavoz AirPlay o con el HomeView.

Apple ya está aceptando pedidos anticipados del HomePod mini 2, con envíos a partir del 30 de octubre. Eso es justo antes de Halloween, y aunque Orange ya no está disponible en la gama para darle un aspecto de calabaza, podrás pedirle a Siri que te ponga algunas canciones espeluznantes.

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