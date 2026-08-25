La nueva Mac mini de Apple tiene el mismo aspecto, pero el chip M6 que lleva en su interior ofrece un importante aumento en el rendimiento

Apple presenta el chip M6, que se estrena en la nueva Mac mini

Es un poco más caro que su predecesor, pero ofrece un mejor rendimiento, con un enfoque en las tareas de inteligencia artificial

También se puede configurar con el M5 Pro, mientras que la última Mac Studio viene con el M5 Max o el nuevo M5 Ultra

Apple relanzó el Mac mini con un diseño más deportivo y compacto, equipado con chips M4, en octubre de 2024, y ahora, apenas unos meses antes de cumplir dos años, llega la próxima generación.

Apple se mantiene fiel a su diseño ultracompacto que no escatima en puertos, y además aprovecha su nueva computadora de escritorio Mac de nivel básico para presentar su próxima generación de chips: el M6. Aunque esta Mac mini de nueva generación tiene un aspecto idéntico al de su predecesor, está diseñado para ofrecer un gran rendimiento, ya sea con el M6 —el primer chip de 2 nm de Apple— o con el M5 Pro, para quienes necesiten una configuración aún más potente.

Este aumento en el rendimiento viene acompañado de un incremento en el precio respecto a la Mac mini con M4. La Mac mini con M6 tiene un precio inicial de 899 $ / 899 £ / 1 449 AU$ por 256 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM —lo que representa un aumento de 100 dólares en EE. UU. respecto al precio actual del modelo M4—, mientras que el M5 Pro tiene un precio inicial de 1.699 dólares / 1.699 libras esterlinas / AU$ (por confirmar) con 512 GB de almacenamiento y 24 GB de RAM. Por supuesto, puedes pagar más para obtener mayor capacidad de RAM y almacenamiento; estamos a la espera de conocer los precios completos.

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La Mac mini con M6 tendrá un precio inicial de 899 dólares —un aumento de 100 dólares en EE. UU. respecto al precio de venta recomendado de 799 dólares del modelo M4— con 256 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM, mientras que el mini con M5 Pro tendrá un precio inicial de 1.699 dólares con 512 GB de almacenamiento y 24 GB de RAM. Por supuesto, puedes pagar más para obtener más RAM y almacenamiento; estamos a la espera de conocer los precios.

El M6 no es el único chip nuevo que presenta Apple. La próxima generación de la Mac Studio, que conserva su ya icónico diseño, cuenta con el M5 Max o el M5 Ultra en su interior para ofrecer un rendimiento extremo, ya sea en flujos de trabajo creativos o profesionales, o para satisfacer las exigencias de los procesos de inteligencia artificial. Al igual que la Mac mini, es un poco más costoso, con un precio inicial de 2,499 dólares / 2,499 libras esterlinas / 4,299 dólares australianos para la Mac Studio con M5 Max, o 5,499 dólares / 5,499 libras esterlinas / 5,499 dólares australianos (por confirmar) para el M5 Ultra.

El momento del anuncio no coincide del todo con el ciclo de lanzamientos al que nos hemos acostumbrado en la línea de Mac, ya que se produce apenas unas semanas antes del evento de septiembre del que se rumorea que Apple presentará, en el que probablemente debutará su línea de iPhone 18 y otros dispositivos.

Veamos en detalle lo que sabemos sobre el M6 y el nuevo Mac mini, su primer hogar, y el Mac Studio, aún más veloz.

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La Mac mini sigue avanzando con el M6

(Image credit: Apple)

Aunque el diseño de la nueva Mac mini no ha cambiado —y eso nos parece bien—, el gran cambio está en su interior. Apple afirma que el M6 ofrece un rendimiento de la CPU hasta un 40% más rápido y un rendimiento de IA hasta cuatro veces más rápido. Toma nota de esta última afirmación, ya que la IA es un tema en el que Apple está apostando fuerte, y tiene sentido si pensamos en la cantidad de personas que están optando por ejecutar OpenClaw y otros modelos en la Mac mini (si es que logran conseguir uno; esperamos que Apple haya resuelto los problemas de la cadena de suministro que han hecho que algunos clientes tengan que esperar mucho tiempo por la Mac mini y la Mac Studio de la generación anterior).

Como mencioné anteriormente, el M6 es el primer chip de 2 nanómetros de Apple y, en teoría, cuenta con especificaciones realmente impresionantes. Para empezar, ahora es una CPU de 12 núcleos —el primer chip de Apple Silicon de este tipo—, con dos supernúcleos, cuatro núcleos de rendimiento y seis núcleos de eficiencia. Esa es la parte de la CPU del M6, mientras que la parte de la GPU cuenta con 12 núcleos con aceleradores neuronales, compatibilidad con el formato FP8 y un mayor rendimiento geométrico general, lo que debería mejorar los gráficos 3D y las imágenes de los videojuegos. Un aspecto que tenemos muchas ganas de probar es el nuevo Neural Engine dual de 16 núcleos, que promete hasta el doble de rendimiento computacional máximo en inteligencia artificial.

(Image credit: Apple)

También está la Mac mini con M5 Pro, que cuenta con una configuración aún más impresionante, ya que incluye el mismo chip que se encuentra actualmente en el MacBook Pro. Tanto en la Mac mini como en la MacBook Pro, el M5 Pro cuenta con una CPU de 15 núcleos, una GPU de 16 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos.

Ya sea que elijas el M6 o el M5 Pro, la nueva Mac mini también cuenta con el chip N1 de fabricación propia de Apple para conectividad, específicamente con soporte para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Incluye de serie un puerto Ethernet de 2,5 Gb, que puedes actualizar a 10 Gb, y mientras que el M6 cuenta con puertos Thunderbolt 4, el M5 Pro viene con Thunderbolt 5, lo que debería facilitar la conexión en cadena de varios Mac mini.

Mac Studio da un salto cualitativo con el M5 Max y el M5 Ultra

(Image credit: Apple)

Ya llevamos un tiempo esperando que Apple actualice las actuales Mac Studio con M4 Max y M3 Ultra, y parece que estas serán mejoras considerablemente potentes que garantizarán que, ya sea que realices tareas profesionales avanzadas, creativas, de inteligencia artificial o incluso de videojuegos, el Studio estará a la altura de las circunstancias.

El M5 Max que lleva la Mac Studio cuenta con una CPU de 18 núcleos y una GPU de 40 núcleos, lo que ofrece un rendimiento computacional hasta un 30% más rápido y un rendimiento gráfico un 40 % más rápido en comparación con el M4 Max, según Apple. Por su parte, para un rendimiento máximo, el M5 Ultra —el chip más reciente fabricado con la tecnología UltraFusion de próxima generación de Apple— consiste esencialmente en dos chips M5 Max conectados entre sí en una arquitectura de cuatro chips. El resultado es un chip con una CPU de 36 núcleos —compuesta por 12 Super Cores y 24 Performance Cores—, una GPU de 80 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos.

(Image credit: Apple)

Al igual que en la Mac mini, Apple utiliza su propio chip N1 para gestionar la conectividad en la Mac Studio actualizado, con compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. También contarás con memoria RAM y almacenamiento más rápidos y eficientes para acelerar aún más el funcionamiento.

En conjunto, estas mejoras tienen como objetivo potenciar el rendimiento y hacer que estas máquinas estén mejor equipadas para casi cualquier tarea, ya sea profesional o creativa, con o sin procesos de IA.

La Mac Studio de Apple con M5 Max viene de serie con 512 GB de almacenamiento y 36 GB de RAM, mientras que el Studio con M5 Ultra viene de serie con 1 TB de almacenamiento y 96 GB de RAM. Los precios comienzan en 2,499 dólares / 2,499 libras esterlinas / 4,299 dólares australianos y 5,499 dólares / 5,499 libras esterlinas, respectivamente.

(Image credit: Apple)

Según las pruebas de rendimiento y las cifras de desempeño compartidas por Apple, tanto la Mac mini como la Mac Studio son auténticas potencias en cuanto a rendimiento de IA. Ya sea para usar una aplicación que aumente la resolución de una imagen, renderizar rápidamente una tarea o incluso ejecutar modelos Frontier completos en el dispositivo, queda claro que Apple sabe para qué usan sus computadoras de escritorio los usuarios y les ofrece algo con aún más potencia.

Al igual que con la Mac mini, las nuevas Mac Studio llegan con un aumento de precio. En EE. UU., la Mac mini con M6 cuesta 100 dólares más que los precios actuales del modelo M4. La Mac Studio mantiene el mismo precio inicial de 2.499 dólares para el M5 Max en comparación con el M4 Max, mientras que el M5 Ultra cuesta 200 dólares más que el M3 Ultra: 5.499 dólares frente a 5.299 dólares.

Los aumentos de almacenamiento y las actualizaciones de RAM tendrán un costo considerable, pero con 256 GB de almacenamiento inicial en la Mac mini y 512 GB en el Studio para los chips básicos —y se dice que tanto la RAM como los SSD son más rápidos aquí—, Apple sigue buscando maximizar la propuesta de valor, incluso en los precios iniciales.

Ya están abiertas las preventas de estas nuevas Mac, y los envíos comenzarán a partir del 22 de septiembre. Es una espera un poco larga, pero podría ser que este calendario esté sincronizado para coincidir con el de otros productos que Apple podría revelar en las próximas semanas. Las Mac se enviarán con macOS 27, que incluye algunas nuevas funciones de Apple Intelligence, listas para usar desde el primer momento.

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