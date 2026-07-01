Tu iPhone está a punto de recibir más actualizaciones de software, y la inteligencia artificial es la razón

La IA está obligando a Apple a lanzar actualizaciones de seguridad con mayor frecuencia

iOS 26.5.2 forma parte de la nueva estrategia de actualizaciones de Apple

Más actualizaciones significan una mejor protección contra los ciberataques impulsados por IA

Parece que cada vez son más las formas en que la IA está cambiando el mundo. Ya se está atribuyendo a la necesidad de más memoria RAM para ejecutar las nuevas funciones de IA en los productos de Apple el reciente aumento de precios de estos, así como el elevado precio actual de la memoria RAM en sí.

Ahora, según un informe reciente de Reuters, la IA también es la responsable del número de actualizaciones de iOS y macOS que tendremos que instalar. La mala noticia es que este número va en aumento, todo debido a la amenaza que representan los últimos modelos de IA y su potencial para facilitar los ciberataques.

En lugar de esperar a la próxima actualización programada del sistema operativo para recibir la última ronda de correcciones de seguridad, Apple ahora está lanzando actualizaciones de seguridad individuales antes de la próxima actualización de iOS y macOS 26.6.

Latest Videos From Watch full video here:

iOS 26.5.2 está aquí

Si vas a Ajustes > General > Actualización de software en tu iPhone, verás que iOS 26.5.2 ya está disponible, a menos que tu iPhone ya la haya instalado durante la noche.

La descripción de la actualización dice, de manera bastante vaga: "Esta actualización proporciona correcciones de seguridad para tu iPhone", pero son los peligros que plantea la IA los que impulsan esta actualización, así que asegúrate de instalarla de inmediato.

Los detalles de las actualizaciones de seguridad para todos los sistemas operativos de Apple están disponibles en la página de Actualizaciones de seguridad de Apple.

Herramientas de piratería informática maliciosas

El artículo de Reuters señala que la urgencia de la actualización se debe al riesgo que la IA representa ahora para los dispositivos de Apple.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

«La empresa le dijo a Reuters el lunes que se estaba adaptando a la realidad de que, dada la capacidad de la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de herramientas maliciosas de piratería, necesitaba reducir el tiempo que transcurre entre el momento en que las actualizaciones se hacen públicas por primera vez y el momento en que llegan a manos de los clientes».

Parece cada vez más probable que esto se convierta en la nueva norma para las actualizaciones de seguridad, y que empresas como Apple ya no puedan confiar en incluir las últimas correcciones de seguridad en la próxima actualización programada del sistema operativo. Tendremos que acostumbrarnos a recibir parches de seguridad independientes cada vez que sean necesarios.

Aunque pueda resultar molesto tener que actualizar nuestros dispositivos tecnológicos con más frecuencia, es un pequeño precio a pagar por una mayor seguridad en la era de la IA. Simplemente tendremos que acostumbrarnos a que las actualizaciones de software se centren menos en nuevas funciones y más en adelantarnos a los ciberataques cada vez más sofisticados.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.