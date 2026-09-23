La versión beta 2 de iOS 27.2 incluye nuevos detalles sobre una función del iPhone para prevenir robos, además de un primer vistazo a más cambios que se avecinan en Apple Music, Atajos y otras aplicaciones

Ya está disponible la segunda versión beta para desarrolladores de iOS 27.2, y el código apunta a varias funciones que se lanzarán próximamente

Entre ellas se incluye una herramienta contra el robo, que bloquea automáticamente el teléfono si detecta un movimiento brusco al agarrarlo o cuando se desconecta de tu Apple Watch

También se insinúan cambios en Atajos, Apple Music y CarPlay Ultra

Ya está disponible la segunda versión beta para desarrolladores de iOS 27.2 y, aunque a primera vista no parece muy diferente de la primera beta, en realidad hay muchas novedades por descubrir.

Al analizar el código, 9to5Mac ha encontrado más detalles sobre una función antirrobo de la que ya habíamos informado anteriormente. Al parecer, esta función, que aún no se ha anunciado, se llama internamente en Apple "AutoLock" y está diseñada para bloquear tu teléfono si un ladrón se lo arrebata.

Suena similar, entonces, al "Bloqueo por detección de robo" de Android, y el código de esta versión beta sugiere que utilizaría diversas señales para determinar si un iPhone ha sido robado, tales como una aceleración brusca (lo cual podría ocurrir cuando un teléfono es arrebatado por primera vez), la pérdida de conectividad con un Apple Watch emparejado, la imposibilidad de contactar a un Apple Watch emparejado, la pérdida prolongada de actividad de red o que el dispositivo permanezca desbloqueado durante un cierto período de tiempo.

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Cualquiera de estas situaciones podría hacer que un iPhone se bloquee automáticamente, pero también hay referencias a medidas de seguridad destinadas a evitar falsos positivos. Entre ellas se incluyen cosas como una autenticación biométrica exitosa y ciertas actividades inocentes de las aplicaciones que, de otro modo, podrían interpretarse como señales de robo.

Otras funciones ocultas

Here’s the new album release countdown on iPhone, coming soon to Apple Music.Featuring a very satisfying numeric text content transition. https://t.co/SIwlvlt9lB pic.twitter.com/stuBUYPoWJSeptember 19, 2026

Además, como lo notó el usuario de X @itspdfu (vía 9to5Mac), la beta 2 de iOS 27.2 también incluye código para una nueva cuenta regresiva de lanzamiento de álbumes en Apple Music, así como para la capacidad de admitir acciones de aplicaciones de terceros en la nueva herramienta «Describir un atajo» de Atajos. Así que podrás incluir aplicaciones de terceros en atajos creados con lenguaje natural, en lugar de tener que usar el antiguo generador de atajos.

Por último, @aaronp613 ha encontrado indicios de que CarPlay Ultra pronto ofrecerá un «tema de modo de conducción», que te permitirá cambiar aspectos como el estilo y el color de los indicadores. Aunque por ahora CarPlay Ultra solo está disponible en vehículos Aston Martin, por lo que esto podría tener una utilidad limitada.

Por supuesto, existe la salvedad habitual con todo esto: aunque parece que Apple está trabajando en estas funciones, no podemos estar seguros de si realmente se lanzarán ni cuándo lo harán. Pero todas parecen mejoras que valen la pena, así que esperemos que se implementen —y pronto—.

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