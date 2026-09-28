¿A veces la pantalla táctil de tu iPhone no responde después de actualizar a iOS 27? No eres el único; esto es lo que ayuda, según quienes se han visto afectados

Tres iPhones en las manos de alguien, en los que se muestran las características de iOS 27

Varios hilos de Reddit han señalado problemas con iOS 27

Algunos usuarios dicen que, en ocasiones, sus pantallas no responden, mientras que otros reportan un rendimiento lento y entrecortado

Se han sugerido algunas posibles soluciones, aunque no son soluciones ideales

Aunque iOS 27 ha tenido, en general, una buena acogida, ninguna actualización es perfecta, y algunos usuarios informan que, desde que descargaron la última versión del software, están experimentando problemas de rendimiento.

En varios hilos de Reddit, hay informes de pantallas táctiles que no responden y de lentitud o interrupciones. No está claro qué tan generalizados están estos problemas, pero en el caso de las pantallas que no responden, los usuarios informan que puede ocurrir en casi cualquier parte de la interfaz, mientras que el rendimiento lento o entrecortado se manifiesta con mayor frecuencia al deslizar el dedo o cambiar de pantalla.

Sin embargo, también se han presentado algunas posibles soluciones. Un usuario ha informado que reiniciar su teléfono soluciona el problema de la pantalla que no responde (al menos temporalmente), mientras que otro ha dicho que, cuando sus aplicaciones se congelan, puede descongelarlas cambiando a la pantalla de inicio y luego regresando a la aplicación congelada.

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En cuanto a la lentitud y las animaciones entrecortadas, un usuario de Reddit descubrió que tener demasiados íconos de aplicaciones en las pantallas de inicio puede provocar una animación de inicio entrecortada, por lo que reducir el número de aplicaciones en cada pantalla podría ayudar.

Quizás tengas que esperar a que haya una solución adecuada

iOS 27 en un iPhone (Image credit: Future/Jacob Krol)

Sin embargo, todas estas parecen ser soluciones temporales o que limitan la forma en que puedes personalizar tu teléfono, por lo que no son ideales.

A más largo plazo, es posible que las cosas se solucionen por sí solas una vez que se complete la indexación inicial de todo el sistema tras la actualización. De no ser así, si te ves afectado por estos problemas, tal vez tengas que esperar a la próxima actualización de iOS para obtener una solución adecuada, ya que es de esperarse que Apple lo resuelva en esa versión.

Y si aún no te has actualizado a iOS 27, tal vez quieras considerar esperar hasta que quede más claro qué tan generalizados están estos problemas —aunque, por lo general, los errores como estos solo afectan a una minoría de usuarios, por lo que el riesgo probablemente no sea demasiado alto.

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Sin duda, iOS 27 también tiene muchas cosas buenas, incluida la tan esperada renovación de Siri con inteligencia artificial, así que esperemos que estos problemas iniciales no duren mucho.

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