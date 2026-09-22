Apple añade anuncios persistentes a iOS y está volviendo locos a los usuarios

Los usuarios de iOS están viendo "anuncios" de otros productos de Apple en sus iPhones

Los banners promocionan servicios como iCloud+, Apple Music y AppleCare+

A menudo, los mensajes no se pueden ignorar y permanecen durante semanas

Si se les preguntara a los usuarios de iOS qué opinan sobre la decisión de Apple de insertar anuncios en Apple Maps , rápidamente quedaría claro que no fue una medida popular . Por eso, cuando los fanáticos del iPhone descubrieron que Apple había estado insertando anuncios de sus propios productos en iOS, la reacción fue, como era de esperar, rápida y furiosa.

Los anuncios en cuestión aparecen en la aplicación Ajustes de iOS. Se ubican cerca de la parte superior de la pantalla del iPhone y promocionan varios productos, como el almacenamiento de pago iCloud+ , pruebas gratuitas de servicios como Apple Music y Apple TV , y la garantía extendida AppleCare+ .

Para frustración de los usuarios de iOS, la única forma de desactivar estas promociones es dejar que caduquen —lo que en muchos casos puede tardar semanas o incluso meses, dejando mientras tanto una notificación persistente en la aplicación Ajustes— o pagar por el servicio ofrecido. No siempre hay un botón para descartarlas definitivamente, y cuando lo hay, algunos usuarios han informado que no funciona.

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Muchos usuarios han recurrido a las redes sociales para expresar su frustración con las acciones de Apple. «Siento que esto es casi tan absurdo como la intromisión de Microsoft con los anuncios en el menú de inicio», comentó un usuario indignado . «Ojalá Apple dejara de hacer esas tonterías», afirmó otro. Muchos otros usuarios han expresado su exasperación en Reddit , lo que sugiere que el descontento es generalizado.

Algunos de estos anuncios y ofertas, como el de Apple Music, aparecen después de comprar un nuevo producto de Apple. Dado que la compañía lanzó recientemente la gama iPhone Duo y iPhone 18 Pro , no sorprende que estemos viendo una repentina avalancha de publicaciones llenas de irritación e indignación.

El impulso de Apple a los servicios

(Image credit: Future)

A primera vista, la decisión de Apple de incluir promociones como esta en su sistema operativo podría parecer extraña. Después de todo, Apple se ha posicionado durante mucho tiempo como una empresa de alta gama donde la experiencia del usuario es primordial. Desde esa perspectiva, intentar repetidamente incitar a los clientes a comprar aún más productos de la compañía podría parecer mezquino, incluso de mal gusto. Y cuando uno acaba de pagar un precio récord por un iPhone tras las dolorosas subidas de precios de Apple , esto puede sentirse como un intento de sacarle dinero poco a poco.

Sin embargo, Apple ha puesto cada vez más énfasis en sus servicios en los últimos años, entre los que se incluyen productos como iCloud +, Apple Music, Apple TV y AppleCare+. Ante el limitado margen de crecimiento en el mercado de los smartphones, la compañía está recurriendo a áreas donde cree que puede obtener mayores beneficios.

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Y, por desgracia para los usuarios, esto significa más anuncios de este tipo en sus dispositivos. Si bien no son los anuncios más molestos que existen, el hecho de que muchos no se puedan cerrar claramente irrita a los usuarios, al igual que el hecho de que estas promociones existan en un producto de Apple.

También existe la posibilidad de que al menos algunos de estos anuncios aparezcan debido a un error. El anuncio de iCloud+ en particular ha generado comentarios de usuarios que ya están suscritos a iCloud+ y, por lo tanto, cabría esperar que no vieran anuncios de este tipo. El tiempo dirá cómo se resuelve la situación y si Apple corrige este error o deja los anuncios. Si esto último ocurre, indicaría que no aparecen por error.

Dado que el impulso de Apple hacia los servicios no muestra signos de desaceleración y que supuestamente se planean más anuncios para sistemas como Visual Intelligence , no esperen que Apple cambie de opinión pronto.