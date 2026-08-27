La última medida de Microsoft de pagar a la gente para que use Edge parece un acto de desesperación, y una nueva y extraña aplicación de Bing también es motivo de preocupación
Sobornos de Edge y un cambio de Bing
- Microsoft ha ideado otro plan para pagar a la gente por usar Edge
- Se trata de un enlace de referencia que te da puntos de recompensa por cada amigo que invites
- También se ha detectado una extraña aplicación de Bing que cambia la configuración de algunos navegadores para que utilicen el motor de búsqueda de Microsoft como predeterminado, lo cual está generando polémica
Microsoft está impulsando nuevamente Edge y también Bing mediante estrategias promocionales que podrían provocar más de un suspiro de frustración entre los usuarios de Windows 11.
Hay que decir que ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas en Windows 11. Más adelante volveré al tema de Bing, ya que se trata de un supuesto plan que todavía no ha comenzado a implementarse. Sin embargo, la más reciente estrategia relacionada con Edge ya está activa y, como informa Windows Latest, está ofreciendo incentivos económicos para conseguir que más personas utilicen el navegador web de Microsoft.
Esto ocurre en la versión móvil de Edge, donde los usuarios están recibiendo una oferta mediante un programa de referidos. Si consigues que un amigo cambie a Edge utilizando un enlace de referencia, recibirás 500 puntos de Microsoft Rewards, con la posibilidad de acumular hasta 7,500 puntos al mes si te lo tomas en serio.
La persona que invites no puede ser un usuario actual de Edge —nunca debió haber instalado el navegador móvil— y también recibirá 500 puntos por registrarse. Sin embargo, tu amigo invitado deberá iniciar sesión en Edge y utilizar el navegador durante al menos dos días —incluidas búsquedas web en Bing— dentro de las primeras dos semanas después de recibir la invitación.
Windows Latest señala que no existe una manera de acceder directamente a este programa de referidos si estás interesado. Simplemente tendrás que seguir utilizando Edge para móviles y esperar a que la oferta aparezca.
Además de la promoción de Bing incluida en esta oferta —debido al requisito de utilizar el buscador durante un par de días—, existe una iniciativa todavía más descarada para impulsar el uso de Bing que también fue descubierta por Windows Latest.
El hallazgo fue compartido en una publicación de X por el filtrador Xeno, quien descubrió una pequeña aplicación llamada Microsoft Recommended Search, cuyo único y sencillo propósito es cambiar tu buscador predeterminado a Bing.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Al ejecutarla, la aplicación muestra un sencillo control deslizante para establecer Bing como el buscador predeterminado. Si permites el cambio, la aplicación modifica el motor de búsqueda de algunos de los navegadores instalados en tu equipo. Esto incluye Chrome y Firefox, así como aparentemente Brave y posiblemente otros, mediante extensiones que se agregan a estos navegadores. Al parecer, la experiencia se completa enviando al usuario a la página de Microsoft Rewards.
¿Dónde se encuentra exactamente esta aplicación? Por fortuna, no es algo que Microsoft esté distribuyendo actualmente en Windows 11. Windows Latest señala que se trata simplemente de una aplicación independiente alojada en los servidores oficiales de descargas de Microsoft (download.microsoft.com), al menos por ahora.
¿Una señal inquietante?
¿Esto significa que la aplicación para cambiar a Bing es algo que Microsoft pretende incorporar a Windows 11 en algún momento? Esa es la preocupación más evidente, porque uno no puede evitar preguntarse por qué Microsoft desarrolló esta pequeña aplicación en primer lugar. Supongo que se trata de algo destinado a pruebas y no a una implementación activa, aunque, en teoría, podría llegar a Windows 11 —o podría aparecer algo similar—.
Realmente espero que no ocurra y, dado que Microsoft está haciendo todo lo posible este año para conseguir que todos aprecien su sistema operativo de escritorio, resulta evidente que cualquier iniciativa de este tipo sería muy contraproducente para ese objetivo.
Sin embargo, existe bastante sospecha en Reddit sobre las intenciones de Microsoft en este caso, además de comentarios de personas que ya se cambiaron a Linux y señalan que precisamente este tipo de cosas fue lo que las llevó a migrar. Como lo expresó un usuario de Reddit: “Todos los días hay noticias de Microslop; me alegra mucho haber dejado Windows hace tiempo”. En ese hilo hay bastantes personas que consideran esto otra razón para cambiarse a Linux, a pesar de que la aplicación de Bing todavía no ha llegado a Windows.
En cuanto al programa de referidos para promocionar Edge, esta no es la primera vez que Microsoft ofrece, en esencia, pequeños incentivos para conseguir que las personas cambien a su navegador. De hecho, recientemente se han ofrecido premios de hasta un millón de dólares —y lo mismo ha ocurrido con Bing en el pasado—. No es que haya algo necesariamente malo con esta idea en principio, pero sí demuestra que Microsoft parece estar cada vez más desesperada en sus esfuerzos por conseguir usuarios para Edge y Bing.
Lo más desconcertante de todo en el caso de Edge es que es un buen navegador web que tiene méritos propios, y creo que se beneficiaría de no ser promocionado tanto. Este tipo de estrategia solo hace que la gente desconfíe o incluso decida no utilizar Edge como reacción a que Microsoft esté constantemente intentando convencerla de hacerlo.
Does this mean that the Bing switching application is something Microsoft intends to pipe out to Windows 11 at some point? That's the obvious worry, because you've got to wonder why Microsoft built this mini app in the first place. I'm guessing that this is something for use in testing, though, and not active deployment — although it could come to Windows 11 in theory (or something similar could).
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.
Darren is a freelancer writing news and features for TechRadar (and occasionally T3) across a broad range of computing topics including CPUs, GPUs, various other hardware, VPNs, antivirus and more. He has written about tech for the best part of three decades, and writes books in his spare time (his debut novel - 'I Know What You Did Last Supper' - was published by Hachette UK in 2013).