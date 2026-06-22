Navegadores web y Cloudflare se unen para autenticar el tráfico humano y combatir las crecientes hordas de bots maliciosos

Cloudflare y los navegadores web desarrollarán un nuevo protocolo de internet.

El protocolo PACT ayudará a verificar el acceso legítimo a la web tanto de humanos como de bots.

Los usuarios recibirán un token de "identidad" anónimo para demostrar que tienen una razón real para acceder a un sitio web.

Ahora que el tráfico de bots en internet ha superado oficialmente las solicitudes HTTP humanas , tanto los navegadores web como los proveedores de infraestructura web coinciden en que hay que hacer algo, especialmente a medida que los agentes de IA entran en escena.

Hoy, Cloudflare ha anunciado una iniciativa conjunta con Mozilla Firefox, Google Chrome y Microsoft Edge para lanzar un nuevo protocolo de internet diseñado para verificar si el acceso a la web es legítimo o malicioso, sin vulnerar la privacidad del usuario.

Los tokens de control de acceso privado (PACT) funcionarán como tokens anónimos que verifican el acceso legítimo tanto de personas como de agentes autorizados, sin necesidad de inicios de sesión de usuario ni CAPTCHA, que generan fricción y perjudican la experiencia de navegación.

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Cloudflare establece un pacto con los navegadores web

Para empezar, PACT no denegará por completo el acceso al tráfico automatizado. Según Cloudflare, el protocolo está diseñado para reconocer el acceso legítimo de ciertos bots. A medida que consumidores y empresas recurren a las nuevas automatizaciones que ofrecen los agentes de IA, sigue habiendo razones válidas para permitir que ciertos bots accedan a los sitios web.

Para muchos agentes de IA, todavía existe un humano en algún punto del proceso con un motivo real para acceder a un sitio web. PACT ofrece un token de "identidad" anónimo que se adjunta al navegador del usuario. Este token utiliza "información confiable de contextos con relaciones auténticas con personas" para verificar el acceso legítimo "manteniendo dicha información privada".

Según StatCounter , la cuota de mercado combinada de Chrome, Firefox y Edge ronda el 77%, lo que significa que es probable que el protocolo PACT se implemente para la mayoría de los usuarios de Internet.

«PACT permitirá a las empresas identificar mejor a los visitantes reales, garantizando que puedan centrar sus recursos en el tráfico que les interesa», declaró CloudFlare en el comunicado . «Utilizar PACT en la red de Cloudflare eleva el nivel de confianza e integridad online sin los costes tradicionales».

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"En el comercio, cualquier obstáculo, retraso o falso positivo puede convertir una compra en un carrito abandonado. Los comerciantes necesitan protecciones eficaces contra el abuso automatizado, pero los compradores no deberían tener que pagar por ellas con fricciones innecesarias o un seguimiento invasivo", afirmó Ilya Grigorik, ingeniero distinguido de Shopify.

“En Shopify nos enorgullece contribuir al desarrollo de PACT como un estándar abierto que preserva la privacidad y que puede ayudar a los millones de empresas en nuestra plataforma a distinguir a los compradores legítimos y a los agentes autorizados del tráfico abusivo, al tiempo que se preserva la privacidad del comprador.”

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