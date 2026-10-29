Una filtración de datos en una filial de internet de Sony expone 2.5 millones de registros de clientes, mientras Japón enfrenta otro ciberataque de gran escala

Sony Network Communications da a conocer una filtración que afecta a aproximadamente 2.5 millones de clientes y antiguos usuarios de su servicio de Internet

Los datos expuestos incluían información personal, mientras que algunos usuarios del servicio de correo electrónico también perdieron sus contraseñas

La empresa contuvo la intrusión, notificó a las autoridades y advirtió a los clientes sobre los riesgos de phishing y fraude

Una filial de Sony Network Communications, la división de proveedores de servicios de Internet (ISP) del gigante tecnológico japonés, ha confirmado haber sufrido una filtración de datos que le hizo perder información confidencial de aproximadamente 2.5 millones de personas.

Entre los archivos robados se encontraban números de teléfono, direcciones de correo electrónico y, en algunos casos, contraseñas de correo electrónico.

La empresa confirmó la noticia en una carta de disculpa y notificación en la que indicó que los atacantes accedieron a So-net, la marca de servicios de ISP de la empresa dirigida a los consumidores. No se reveló la identidad de los atacantes, ni tampoco el método que utilizaron para infiltrarse. La filtración ocurrió el lunes 19 de octubre de 2026 y fue detectada cuatro días después, el 23 de octubre.

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«Inmediatamente después de confirmar el incidente, apagamos el servidor afectado y bloqueamos las comunicaciones provenientes de la fuente del acceso no autorizado», reza la carta traducida automáticamente. Un día después, la investigación determinó que los atacantes sustrajeron un total de 2,141,986 registros confidenciales pertenecientes tanto a miembros actuales como a antiguos.

Se extiende hasta NTT Docomo

De esa cifra, aproximadamente 1.8 millones de registros corresponden a miembros actuales, cuyos nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, identificadores de usuario, fechas de nacimiento, géneros e identificadores de conexión a Internet quedaron expuestos a los hackers. Sony señaló que las contraseñas no fueron filtradas.

También se sustrajeron más de 440,000 registros de plala (S Course). Esta parte del incidente también afecta a NTT Docomo, un proveedor de servicios de Internet independiente que utiliza la infraestructura subyacente de Sony Network Communications como parte de su servicio.

NTT Docomo emitió un comunicado por separado para notificar a sus clientes sobre el incidente y pedirles que se mantengan alerta ante los correos electrónicos y otras comunicaciones que reciban:

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«Existe el riesgo de que en el futuro se produzcan comunicaciones sospechosas por parte de quienes hagan un uso indebido de la información que podría haberse filtrado», señala el aviso traducido automáticamente. «Presten atención a los siguientes puntos:

・No respondan a correos electrónicos, SMS ni llamadas telefónicas.

・No abran enlaces incluidos en el cuerpo de los mensajes.

・No abran archivos adjuntos».

La empresa añadió que el incidente afecta a todos los clientes del servicio Hikari, así como a quienes cancelaron su servicio a partir de mayo de 2026.

En efecto, también se sustrajeron direcciones de correo electrónico y contraseñas de algunos miembros de So-net. Se obtuvo otro conjunto de datos que afecta a Email Service (G), A-Box (un servicio de buzón adicional), So-net VAIO Mail y PostPet Mail Account Service. La empresa reportó 24,655 direcciones afectadas en Email Service (G), 17,672 en A-Box, 7,005 en So-net VAIO Mail y 5,069 en PostPet Mail Account Service.

La filtración afecta tanto a los clientes actuales de So-net como a quienes cancelaron sus suscripciones en marzo de 2026 o después. Según el anuncio, quienes cancelaron antes de que terminara febrero no se vieron afectados.

Los datos bancarios también se vieron afectados

Los datos bancarios de algunos clientes también quedaron expuestos, aunque no fueron muchos. «Confirmamos la filtración de 16 registros que contenían información de cuentas bancarias, incluyendo el nombre de la institución financiera, el código bancario, el nombre de la sucursal, el código de la sucursal, el tipo de cuenta de depósito, el número de cuenta y el nombre del titular», afirmó la empresa.

La empresa destacó que no cuenta con los PIN de las cuentas bancarias y, por lo tanto, estos no pudieron haber sido comprometidos. «Nos pondremos en contacto individualmente con los clientes afectados para pedirles disculpas», reza el comunicado.

Sony Network Communications indicó que notificó a la Comisión de Protección de Información Personal del país y a otras organizaciones gubernamentales y de aplicación de la ley pertinentes, y que actualmente está investigando el ataque.

Hasta el momento, ningún grupo de hackers se ha atribuido la responsabilidad del ataque, y los datos aún no han aparecido en ninguna parte de la dark web. Tampoco hay indicios de que se trate de un intento de extorsión.

El ataque se produce menos de una semana después de que el gigante japonés de Internet GMO Group les dijera a sus clientes que escanearan sus computadoras en busca de virus, hicieran una copia de seguridad de todos sus datos, desconectaran los dispositivos de Internet y luego los apagaran.

A través de BleepingComputer

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