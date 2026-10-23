Se confirma la filtración de datos de Capcom: se estima que alrededor de 11.7 millones de cuentas se han visto afectadas

Capcom revela una filtración que afecta a 11.7 millones de usuarios de CAPCOM ID, en la que se expusieron principalmente direcciones de correo electrónico

Un pequeño número de cuentas también sufrió la pérdida de datos personales, y los atacantes restablecieron las contraseñas de 196 cuentas

La empresa aseguró la plataforma, notificó a las autoridades y advirtió a los usuarios sobre intentos de phishing

El gigante japonés de los videojuegos Capcom acaba de confirmar que sufrió una filtración de datos que dejó expuesta información confidencial de más de 11.7 millones de personas. A casi todos se les filtraron sus correos electrónicos, y a un pequeño grupo también se les revelaron sus fechas de nacimiento y ubicaciones, además de que se modificaron sus contraseñas.

Capcom es una desarrolladora y editora de videojuegos muy popular, creadora de títulos tan conocidos como Resident Evil y Street Fighter. Uno de sus servicios se llama CAPCOM ID: ofrece una cuenta unificada y gratuita que permite a los usuarios acceder a diversos juegos y servicios en línea.

Actualmente, CAPCOM ID cuenta con más de 10 millones de usuarios y la empresa publicó recientemente un nuevo aviso de seguridad en su sitio web japonés, en el que indica que un tercero accedió al servicio, "lo que provocó la filtración de cierta información de los clientes a terceros".

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Cambiar contraseñas

"Nos disculpamos profundamente por las grandes molestias y la preocupación que esto ha causado a nuestros clientes y a todas las partes interesadas", señala el aviso traducido automáticamente.

Capcom afirmó que la brecha activó sus protocolos de seguridad y que el servicio CAPCOM ID ya está protegido. El servicio continúa disponible y el incidente no afecta la jugabilidad de ninguno de los títulos.

Sin embargo, el análisis de la brecha determinó que los responsables del ataque obtuvieron 11,774,247 direcciones de correo electrónico de usuarios, así como información de identificación específica del sistema: fecha y hora de creación de la cuenta, fecha y hora del último inicio de sesión, número de inicios de sesión y dirección IP del cliente durante el último acceso.

En el caso de un pequeño grupo de usuarios —43 en total—, los atacantes también obtuvieron fechas de nacimiento, información de género, apodos y datos sobre su país y región. Además, lograron cambiar las contraseñas de 196 personas en un intento por impedir que los usuarios legítimos accedieran a sus cuentas. Las contraseñas en sí no se filtraron. Capcom señaló que activó el proceso de restablecimiento de contraseñas y que las cuentas fueron devueltas a sus legítimos propietarios.

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«Nos pondremos en contacto individualmente y en orden con los clientes que cumplan los requisitos. Ten en cuenta que la información de las tarjetas de crédito no está incluida entre los datos objetivo de la filtración», concluyó la compañía.

Capcom no habló sobre la identidad de los atacantes ni sobre la naturaleza de la brecha. Por lo tanto, no sabemos si robaron las credenciales de inicio de sesión de algún empleado mediante phishing o si lograron acceder a los sistemas aprovechando una vulnerabilidad, como el fallo php2shell que todos se apresuran a corregir en este momento. Tampoco sabemos si los atacantes intentaron ponerse en contacto con Capcom o extorsionar a la compañía para exigir dinero a cambio de eliminar los datos.

Hasta el momento, ningún grupo de atacantes ha reivindicado la responsabilidad del ataque en la dark web, ni ha compartido muestras de los datos o filtrado la base de datos completa. Capcom afirmó que notificó a la policía y a otras autoridades pertinentes, y que la investigación continúa.

De nuevo en la mira

Capcom ha sufrido incidentes de ciberseguridad en el pasado. En noviembre de 2020, la compañía fue víctima del infame grupo de ransomware Ragnar Locker, que logró llevarse un terabyte de datos confidenciales. Unos meses después, la empresa informó que los atacantes habían accedido a sus sistemas a través de un dispositivo VPN antiguo y confirmó que la brecha afectó a 390,000 personas.

Capcom también fabrica y opera máquinas de videojuegos y, hasta marzo de 2026, contaba con casi 4,000 empleados en todo el mundo. Durante el año fiscal 2025, sus juegos vendieron 51.87 millones de unidades, y dos de sus franquicias —Resident Evil y Street Fighter— están logrando grandes avances en las salas de cine de todo el mundo. En el año fiscal 2026, los ingresos anuales de la compañía alcanzaron los $1.3 mil millones.

Tener únicamente la dirección de correo electrónico de una persona no es suficiente para llevar a cabo un ciberataque grave, pero sí es un buen punto de partida para crear un correo de phishing altamente personalizado. Este puede provocar infecciones de ransomware, la instalación de programas para robar información o ataques de compromiso del correo electrónico empresarial (BEC).

Ahora, Capcom exhorta a los usuarios a mantenerse alerta y tener cuidado con los correos electrónicos que reciban, especialmente aquellos que hagan referencia a la compañía.

A través de BleepingComputer

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